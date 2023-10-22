中东危机愈演愈烈 乌克兰担心西方累了

（德国之声中文网）美国总统拜登誓言“只要有必要”就会支持乌克兰。德国总理肖尔茨对此表示赞同。这也体现在最近的北约峰会的公报里。

但自10月7日被美国和欧盟认定为恐怖组织的哈马斯对以色列发动恐怖袭击以来，一场新的国际危机到来，分散了全球公众的注意力。中东冲突可能会占用美国等大力支持乌克兰的资源。

这对俄罗斯有利。乌克兰总统泽连斯基近日敦促北约国家不要放松支持，称俄罗斯将试图利用中东局势。

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中东局势将如何影响乌克兰战争

拜登在回答一位记者的提问时表示，美国当然可以同时应对这两场危机，并反问道：“如果我们不做，谁做呢？”

然而，拜登与共和党人意见相左，对方希望削减对乌克兰的援助。由于美国国会一片混乱，无论如何，目前都没有更多的新资金注入乌克兰。

然而，哈勒大学政治学者瓦维克（Johannes Varwick）认为，早在最近的中东危机爆发之前，美国对乌克兰支持的态度就已经发生了转变。他告诉德国之声，“存在着对注意力和资源的竞争。我认为主要参与者现在不会停止支持乌克兰，但优先事项将会改变”。

欧洲对乌克兰的支持也在减弱

欧洲对乌克兰的支持也在减弱。出于对廉价乌克兰谷物进口的愤怒，波兰政府威胁要暂时停止武器交付。

迄今为止，斯洛伐克是乌克兰的重要支持者。但是，最近菲科（Robert Fico）在选举中获胜——菲科在竞选期间誓言，在他的领导下，斯洛伐克将“不向乌克兰提供一发弹药”，同时呼吁改善与俄罗斯的关系。

匈牙利从未遵守欧盟对俄罗斯的制裁决议，继续购买俄罗斯天然气。匈牙利总理欧尔班也试图阻止欧盟向乌克兰提供进一步的财政援助。

德国国防政策专家、保守派议员基瑟韦特(Roderich Kiesewetter)告诉德国之声，在整个西方，“对乌克兰的支持已经减弱，凝聚力正在崩溃，呼吁‘裁定和平’的声音越来越大”，也就是说，较弱的乌克兰将被迫接受较强大的俄罗斯指定的条件。

德国之声驻乌克兰记者冈恰连科(Roman Goncharenko)最近也在节目中表示：“乌克兰人对西方的疲惫感到失望。”

乌克兰有可能取得军事胜利吗？

西方的武器支持使乌克兰在反攻中屡次取得有限的军事成功，但迄今为止尚未取得突破性进展。

泽连斯基总统再次要求西方提供战斗机等武器。他想要来自德国的“金牛座”巡航导弹，但德国总理肖尔茨不愿意提供此种武器。最近YouGov民意调查显示，55%的德国人支持肖尔茨的决定。

德国国防政策专家基瑟韦特认为，欧洲国家的迟疑不决恰恰是问题所在：“乌克兰攻势正在受到西方的阻碍，因为交付的武器太少，太晚了”，“足够数量的像‘金牛座’这样精准的先进武器可以扭转战局。”

“金牛座”巡航导弹有哪些特性？

克里姆林宫希望特朗普东山再起

与此同时，克里姆林宫希望特朗普能够赢得2024年美国总统大选，从而结束美国对乌克兰的支持。

瓦维克表示，如果发生这样的情况，欧洲人要弥补美国的缺失“从规模上来说根本不可能”。他指出，美国为乌克兰提供了近500亿欧元（528亿美元）的军事援助，德国则位居第二，已提供约120亿欧元的军事援助。

欧盟外交事务特使博雷尔承认：“如果美国停止或大幅减少对乌克兰的支持，乌克兰将面临欧洲人无法解决的问题。”

“乌克兰不可能以土地换和平”

西方的战争疲劳给寻求通过谈判结束战争的政坛人士和外交官带来了压力。政治学者瓦威克认为，无论如何，通过谈判达成和平是不可避免的。他说，在此过程中，还必须就“乌克兰的领土改变、乌克兰的中立”进行谈判。“所有这些都应该在今天而不是明天讨论。事实上，应该在昨天讨论。现在是发起此类倡议的时候了。”

不过，德国之声驻乌克兰记者冈恰连科认为，基于“土地换和平”方案的解决方案在乌克兰根本不可能被接受： “已经发生了太多事情，（乌克兰）遭受了太多的苦难。这样的方案将是对俄罗斯的奖励。”



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