 中东动荡加剧 拜登抵达特拉维夫 声援以色列 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.10.2023

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时政风云

中东动荡加剧 拜登抵达特拉维夫 声援以色列

加沙城一家医院发生爆炸造成严重死伤的事件发生后，阿拉伯世界掀起新一轮的反以色列抗议浪潮。美国总统拜登周三飞抵特拉维夫，同以色列总理内塔尼亚胡举行了会谈，表达了支持盟友以色列的立场。

Israel Tel Aviv | Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident & Joe Biden, US-Präsident

（德国之声中文网）加沙城一家医院遭袭击造成严重伤亡的事件，引起了全球范围的震惊和愤怒。哈马斯宣称，这是以色列犯下的"战争罪行"，而以色列方面则表示，袭击医院的事件应由巴勒斯坦武装团伙"伊斯兰圣战"承担责任

以色列总理内塔尼亚胡表示："整个世界都应当清楚，袭击加沙医院的是那些加沙地带野蛮的恐怖分子，而不是以色列军方。那些残暴杀害我们孩子的人，也会杀害他们自己的孩子。"

美国总统拜登抵达特拉维夫

中东危机不断升级之际，美国总统拜登本周三开始了他对以色列的短暂访问。拜登在特拉维夫表示，种种迹象显示，加沙城医院遇袭应当同以色列发动的袭击无关。

抵达特拉维夫后同以色列总理内塔尼亚胡举行的会谈中，拜登对内塔尼雅胡表示，加沙城医院爆炸事件令他感到愤怒和悲伤，"但就我目前看到的情况而言，这一事件应当是其他团队干的，而不是你们干的，不过，外界仍有很多人对此存有疑惑。"

加沙城一家医院发生爆炸，造成严重伤亡。

加沙城一家医院发生爆炸，造成严重伤亡。

以色列出示了证据

以色列军方发布了相关文件，试图以此证实是巴勒斯坦激进派组织"伊斯兰圣战"发射的一枚火箭炮偏离目标，引发了医院的爆炸。以方发布的空拍照片显示了医院停车场起火的画面。以色列方面发布的声明中称，这些照片上看不到以军空袭通常会留下的弹坑。

以色列军方：医院爆炸是”伊斯兰圣战“的火箭炮偏离目标造成的。

以色列军方：医院爆炸是”伊斯兰圣战“的火箭炮偏离目标造成的。

以军方面还声称他们截获的哈马斯通话记录中，哈马斯恐怖分子曾提及"失误"和"火箭炮在加沙坠落引发爆炸"等词句。除此之外，医院爆炸事件发生前，以色列雷达系统曾监测到加沙中部或北部地区向以色列境内发生了大量火箭炮。

德国总理会晤埃及总统

德国总理肖尔茨表示，为加沙平民提供人道援助的努力已经取得了进展。周三同埃及总统塞西举行会谈后，肖尔茨表示："过去几天来，已经取得了一些进展。"

肖尔茨希望，埃及同加沙地带的陆路口岸将在近期内为人道援助物资放行。"在美国、德国以及其他各方的共同努力之下，开放口岸有望很快实现。"加沙地带目前急需饮用水、食品和药物。

10月18日，德国总理肖尔茨同埃及总统塞西举行了会谈。

10月18日，德国总理肖尔茨同埃及总统塞西举行了会谈。

肖尔茨强调，联合国救援组织认为他们有能力确保救援物资"不会落入坏人手中"，这是一个非常重要的信息。肖尔茨同时表示，埃及和约旦都拒绝接受巴勒斯坦难民，这一点并不令他感到意外。"我们必须将救援物资送到加沙。"

阿拉伯世界掀起反以浪潮

巴勒斯坦武装势力"伊斯兰圣战"对以色列的相关指控予以驳斥。其他阿拉伯国家也纷纷指责以色列应对加沙医院遇袭事件负责。沙特阿拉伯对这一"残暴罪行"予以强烈谴责，并要求追究以色列的责任。沙特阿拉伯外交部的一份声明中，谴责了"以色列占领军对平民的持续攻击"。阿联酋、摩洛哥以及巴林等国也强烈谴责了以色列对加沙医院的"空袭"。

黎巴嫩真主党民兵发出了"反以愤怒日"的呼吁，要求阿拉伯和伊斯兰世界民众，公开表达他们的愤怒。周二晚间，一些伊斯兰国家就已出现了反以色列的即兴抗议活动。

袭击医院"不可接受"

德国总理肖尔茨、联合国秘书长古特雷斯均对加沙医院的爆炸事件感到震惊。德国总理肖尔茨在X发文写道："无辜的平民受伤和死亡，我们与遇难者家属同在。"

古特雷斯在社媒平台X上写道："我的心和死难者家属同在。医院和医务人员必须受到人道主义和国际法的保护。"

联合国人权事务高级专员图尔克以及许多国家的领导人均表示，加沙医院事件是"不可接受的"。周三，阿联酋和俄罗斯要联合国安理会召开紧急会议。

10月18日，中国外交部发言人在例行记者招待会上表示："中方对加沙医院遭袭造成重大人员伤亡感到震惊并予以强烈谴责，我们对遇难者表示哀悼，对伤者表示慰问。中方呼吁立即停火止战，尽最大努力保护平民，避免出现人道灾难。"

（德新社，法新社，路透社）

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