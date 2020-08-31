“个体户”——漫话中共党史术语系列之五

（德国之声中文网）1978年12月，中共十一届三中全会通过了关于农业问题的文件，其中《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定（草案）》中第四项指出：

社员自留地、家庭副业和农村集市贸易，是社会主义经济的必要补充部分，不能当作所谓资本主义尾巴去批判。相反的，在巩固和发展集体经济的同时，应当鼓励和辅导农民经营家庭副业，增加个人收入，活跃农村经济。

农民拥有承包土地权，第一次有了自己的经营空间。经营积极性高涨的农民，劳动的生产率成倍提高，在有限的土地上进行大呼隆的日子一去不复返了，农村出现了剩余劳动力。劳动力剩余，就要自发寻找出路。

中共顺乎民意的政策，给农村剩余劳动力提供了3条出路：一条是进入社队集体所有制工业；一条经营家庭副业；一条是进城"拾遗补缺"：到城里贩运、出售来自农村的农副产品以及开设饮食服务摊点。

经营家庭副业，催生了农村的个体经济；进城"拾遗补缺"，贩卖鸡鸭等农产品，不但催生了以长途贩运为主的个体经济，而且催生了城里的被称之为"二道贩子"的个体经营者。虽然在传统的意识形态下，这些为城镇从事个体经营的农民只获得一个"盲流"的身份。

在城镇里看到"盲流"的身影的同时，城镇里也呼啦啦地出现了一批不被称为"盲流"的闲人：一千万左右的回城知青和城镇失业大军。政府的安置毕竟有限，放在社会上就是不稳定的因素。为了让他们能自谋生路，政府为他们打开了个体经营的大门。1979年2月，中共中央、国务院批转第一个有关发展个体经济的报告："各地可根据市场需要，在取得有关业务主管部门同意后，批准一些有正式户口的闲散劳动力从事修理、服务和手工业者个体劳动。"从此，中国出现了"个体户"这个名词。

"个体户"是在解决个人温饱问题而情急之下产生的。当年，以国人固有的"兴无灭资"的传统意识来看，"个体户"虽然缓解了社会矛盾，但它的发展壮大，必然是形成资产阶级的温床。因此，即使在中央看来，在承认个体经济长期存在的必要性同时，仍然必须明确限制其活动范围和规模。1980年全国劳动就业会议的通知指出，"宪法明确规定，允许个体劳动者从事法律许可范围内的，不剥削他人的个体劳动"。1981年7月1日，国务院在《关于城镇非农业个体经济若干政策性规定》中又进一步规定，"个体经营户必要时可以请一、二个帮手，技术性强的或有特殊技艺的可以请两三个，最多不能超过五个学徒"，把"个体户"限制在小规模、边缘性、个体范围的经济活动中。

时任中共中央总书记的胡耀邦，对于支持和鼓励集体经济、个体经济等非国有制经济成份表现出了巨大的热忱。他认为，在我们这样一个幅员辽阔、生产力水平不高的商品经济社会里，放手让城镇人民群众兴办各种大大小小的集体经济和个体经济，不仅会给人民生活带来极大的方便，而且大大有利于调动一切积极因素共同搞活经济，较快较好地发展各项建设事业。

1983年8月，胡耀邦和万里等人在中南海怀仁堂，会见出席全国发展个体经济、安置城镇青年就业先进表彰大会的三百多名代表，胡耀邦作了《怎样划分光彩和不光彩》的讲话。他指出：从事个体劳动同样是光荣的，一切有益于国家和人民的劳动都是光荣豪迈的事业，凡是辛勤劳动，为国家为人民做了贡献的劳动者都是光彩的。他鼓励个体私营老板们要"干光彩的事，做光彩的人"。从此，个体经济劳动者有了一个"光彩事业"的美名。

胡耀邦的讲话经过广播传到了全国，在个体户中引起了极大的反响。大连第一个从事照相的个体户姜维多年后回忆说，听到耀邦的讲话，他"一下子懵了"。那个感觉他一辈子都不能忘："昨天还说我们扰乱市容，今天总书记说我们是光彩的，一下子做人的尊严有了。第二天，我们一帮从事个体经营的哥们都拿着报纸，买卖也不做了，整整一个早上一边念一边哭"。"胡耀邦的讲话给我一种力量，让我有了新的生命和新的感觉。指出从事个体经济，为国家富强和方便人民生活做出贡献，同样是光彩的"。

不久后，姜维得到了中国第一张"私营经济"执照，给自己的公司起名为"中国光彩实业公司"。

既然"个体户"干的是"光彩"的事业，"个体户"的身份不仅在中央文件上得到确认，作为一个社会阶层，也可以与"人民"等量齐观了。

系列报道说明：

无论何时代，中共的宣传语言都很接地气，随时皆可因地制宜地把通俗易懂的白话纳入文件，形成一系列政治术语。历经国共内战的散文大家王鼎钧就认为，国共较量，国败共胜，一个重要的原因是：国民党行"文言文"，深奥难懂，政府文告难以贯彻到底层；而中共行"白话文"，以"顺口溜"宣传政策理念，则深入人心。到2021年，中共将立党百年。中国当代史学者、资深媒体人徐庆全纵观百年历程，以"名词解释"方式解读中共党史政治术语。

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