严防秋冬空污 中国:从实际出發

(德国之声中文网) 根据中国官媒新华网报导，中国国务院副总理韩正週三(8/29)在大气污染防治专题工作会议强调，「稳步推进北方地区冬季清洁取暖，确保群众安全温暖过冬。」

去年冬天，为了空污防治，中国官方要求百万家户和企业将燃煤替换为天然气，结果冬季供暖需要量大，天然气供不应求，导致出现「气荒」。

根据路透社去年冬天在中国北方进行的采访调查，天然气供应紧缺，导致不少工厂被迫停产或者减产，而在北方地区普遍最低温度降至零下的情况下，有不少居民住宅和学校教室无法得到室内供暖保障。

有鉴于此，韩正在会议上表示，「坚持一切从实际出发，不层层加码、不级级提速，咬定目标持续推进。」他也说：「对符合有关排放标准的企业，不得随意要求停産」。

北京当局将降低污染列为国家重要发展目标，但是回到地方层级，计画被批评不够完备，只能以季节性停产因应，符合排放标准的企业也得配合。报导内容中引用韩正谈话，表示要「用实际成效取信于民」，并要「严格环境执法监管」。

中国生态环境部五月表示，将针对空污防治设计更符合地方的政策，并降低对于经济的影响。

夏立民/罗法 (路透社等)