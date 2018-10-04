 严防中国窃密　美对华出口核技术设限 | 科技环境 | DW | 12.10.2018

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科技环境

严防中国窃密　美对华出口核技术设限

就在美国首次引渡起诉中国情报人员不久，华盛顿紧接瞄准核技术再出一招。美国对华出口限制再增一环，原来这个决定也跟另一宗华人案件有关。

Chinesischer Reaktor-Neubau erhält Kuppel (picture-alliance/dpa)

美国限制对华核技术出口，以阻止中方把其用于军事或政治用途。图为中国海南省一个核电厂工地。

(德国之声中文网) 美国能源部週四 (10/11) 宣布收紧出口中国的民用核技术限制，防止中方窃取用于经济及军事用途。能源部长瑞克佩里 (Rick Perry) 在声明中表示﹕「中国致力在美中合作程序以外取得核技术，美国不能无视此举的政治含意。」

当局在记者会上指，因应中国加强收购美国情报资产损害其商业和军事利益，美国国家安全委员会从今年初开始，审核中国从美国企业获取核原料、设备及高端技术的情况。

这项政策公布前一天，美国司法部才刚刚起诉涉嫌窃取机密的中国情报人员徐彦君 (Yanjun Xu音译)。官员还透露早前一宗涉及华人的案件，也是决定展开审查的原因。2017年，何姓美藉华人 (Allen Ho) 承认使用美国技术合谋在中国製造「特殊核材料」，违反相关程序及美国核能法，同案的中国国企「中国广核集团」(CGNPC) 也遭起诉。

新的出口政策即时生效，但在今年1月1日前审批的项目不受影响。而在新规定下，所有与中国广核集团有关的技术执照申请都会默许为「拒绝」，即是除非有特殊或强烈理由才会批准。

China Atomkraftwerk Modell in Peking (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Hu Qingming)

中国近年锐意发展核技术，图为中国十八大展览中的「华龙一号」核反应堆模型。

DW.COM

德国工业协会以“风险”为题举办了本届年会。这里所指的并非只是中美贸易战和英国退欧的风险，德国政府也有自己的问题。 (26.09.2018)

美中局势紧张之际，美国司法部宣布，在比利时逮补中国国家安全部情报人员。这名嫌犯被引渡至美国并遭起诉。他涉嫌窃取了什麽机密，需要这样大阵仗跨国办案？ (11.10.2018)

据美媒报道，华盛顿正酝酿新措施，限制中资收购美国科技企业，部分高科技产品甚至可能停止对华出口。在中美贸易冲突继续升级的阴影笼罩下，股市面临下行压力。 (25.06.2018)

美国忧虑甚麽？

去年，美国出口至中国的核产品总值1.7亿美元。美国政府关注，中方利用核技术驱动南中国海的小型反应堆、潜艇和破冰船，同时忧虑这些技术被应用于武器研发。

一位不具名的美国官员向法新社表示﹕「中国数十年以来一直以国企併购核技术，收获得经济好处。」中国的清洁能源市场正不断扩张以应付国内需求，他同意中国仍是美製核技术的重要出口市场，但有必要忍受阵痛。

「我们明白美国业界可能因为这个决定在短期内受苦。...但是中国模彷甚至取代美国核产品，将会为国际市场和国内就业带来长远损失。」

李芊/夏立民 (路透社、法新社)

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