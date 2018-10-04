严防中国窃密　美对华出口核技术设限

(德国之声中文网) 美国能源部週四 (10/11) 宣布收紧出口中国的民用核技术限制，防止中方窃取用于经济及军事用途。能源部长瑞克佩里 (Rick Perry) 在声明中表示﹕「中国致力在美中合作程序以外取得核技术，美国不能无视此举的政治含意。」

当局在记者会上指，因应中国加强收购美国情报资产损害其商业和军事利益，美国国家安全委员会从今年初开始，审核中国从美国企业获取核原料、设备及高端技术的情况。

这项政策公布前一天，美国司法部才刚刚起诉涉嫌窃取机密的中国情报人员徐彦君 (Yanjun Xu音译)。官员还透露早前一宗涉及华人的案件，也是决定展开审查的原因。2017年，何姓美藉华人 (Allen Ho) 承认使用美国技术合谋在中国製造「特殊核材料」，违反相关程序及美国核能法，同案的中国国企「中国广核集团」(CGNPC) 也遭起诉。

新的出口政策即时生效，但在今年1月1日前审批的项目不受影响。而在新规定下，所有与中国广核集团有关的技术执照申请都会默许为「拒绝」，即是除非有特殊或强烈理由才会批准。

美国忧虑甚麽？

去年，美国出口至中国的核产品总值1.7亿美元。美国政府关注，中方利用核技术驱动南中国海的小型反应堆、潜艇和破冰船，同时忧虑这些技术被应用于武器研发。

一位不具名的美国官员向法新社表示﹕「中国数十年以来一直以国企併购核技术，收获得经济好处。」中国的清洁能源市场正不断扩张以应付国内需求，他同意中国仍是美製核技术的重要出口市场，但有必要忍受阵痛。

「我们明白美国业界可能因为这个决定在短期内受苦。...但是中国模彷甚至取代美国核产品，将会为国际市场和国内就业带来长远损失。」

李芊/夏立民 (路透社、法新社)