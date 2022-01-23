 严重干旱让文明古迹重归于世 | 科技环境 | DW | 20.06.2022

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科技环境

严重干旱让文明古迹重归于世

气候变暖加剧的同时，干涸的河床无意当中让几百年、甚至数千年前人们的社区生活重见天日。

Ruinen aus den Fluten des Tigris

2018年，在伊拉克库尔德人居住区，干旱将鲜为人知的米坦尼帝国（Mittani Empire）暴露于世

（德国之声中文网）我们高排放的生活方式，却无意当中展示了气候危机发生之前的情形，因为在干旱特别严重的地方，原本被淹没的古老社区又呈现出来，它们当中有一些可以上溯到几千年以前。

2018年，在伊拉克库尔德人居住区，鲜为人知的米坦尼帝国（Mittani Empire）暴露于世，德国和库尔德考古学家在原本提格里斯河的河床区域，发现了距今3400年青铜时代的宫殿。此前，摩苏尔水库里的蓄水水位大幅降低，古迹因此而显露出来。被发现的古代宫殿原属一个曾主宰两河流域北部以及叙利亚的一个王国。

德国图宾根大学的考古学者普尔吉兹（Ivana Puljiz）当年曾表示，米坦尼帝国是迄今尚未研究的古中东文化，"即便是米坦尼帝国的首都尚未准确确认。"

在挖掘出的房间里，考古学家发现了部分保存下来的壁画，以及10块楔形文字的泥板，他们希望，通过对这些楔形文字的研究，更多地了解米坦尼帝国。

Spanien | Versunkene Stadt taucht wegen Dürre wieder auf

在西班牙奥赛雷多（Aceredo），一个原被水库淹没的村庄又重见天日，人们看到1992年的废墟

今年2月，西班牙因持续干旱而水库干涸，一个位于西班牙、葡萄牙边界处的一个原被水库淹没的村庄又重见天日，人们在奥赛雷多（Aceredo）看到1992年的废墟，包括啤酒瓶，以及锈迹斑斑的汽车车壳。

严内茨（Maria del Carmen Yanez）是洛比奥斯县县长,而奥赛雷多隶属该县。她对路透社说，过去数月里，降水稀少，她同时批评毗邻的葡萄牙EDP水力发电厂毫无节制的生产方式。EDP发电厂认为，水库水位低是干旱导致，厂方不过是"有效率"地利用了水库，只比最低限度高出一点。

USA Kalifornien | Folsom Lake

干旱使湖泊干涸，在美国加州，当年的淘金村镇浮现出来

十九世纪中叶，美国加州掀起淘金热，数十万淘金矿工蜂拥而至。2021年，干旱使湖泊干涸，当年的淘金村镇浮现出来。参观者能看到Mormon Island遗址，当年这里住有数千名寻找幸运的淘金矿工，它有好几家店铺、旅店以及邮递所，1856年被一场大火毁灭。

位于黑森州的Edersee水库在德国排名第二。持续热浪以及降雨奇缺造成干旱，Edersee水库干涸后，人们竟然在那里看到了传说中淹没于海底的"当地亚特兰蒂斯"：这里有桥梁、三座村庄以及村民的墓碑。

Edersee水库修建于100多年前，为此曾淹没了大片地区。这一工程旨在为威希河以及中部运河提供水量，以保证夏季干旱季节河湖流域正常通航。1911年破土动工时，德国威廉二世皇帝曾亲临工地现场。如今，炎热的夏日里，久违的被淹村落重见天日，吸引了众多好奇的参观者。

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