严苛防疫 让中国旅游胜地错过旅游旺季

（德国之声中文网）根据中国官方媒体10月6日的报道，进出新疆自治区的火车以及巴士运输已经暂停，民航旅客数量也被削减到了75%。自治区政府发布的一则通知指出，采取这些防疫管控措施是为了"严格防止新冠病毒扩散"，但是并没有提供更多的细节。

中国国家卫健委10月5日通报了新疆出现了93起感染病例，10月6日又通报了97起，都为无症状病例。新疆自治区副主席已经在10月4日公开就病毒扩散至其他省区而致歉，并声明新疆将坚决扛起防范疫情外溢的重大政治责任 。目前，新疆当局并未披露计划在何时取消此轮防疫限制措施。

美联社在报道中指出，新疆的官员迫切地希望不要因为此轮疫情而遭到上级指责。由于"再教育营"等一系列针对维族人的打压措施，新疆一直受到外界的特别关注。另一方面，新疆近年来建立的庞大的监控系统，也让疫情管控变得相对内地省份更为容易。

作为国内旅游重要目的地的新疆，注定要错过10月旅游黄金周。不过，中国国内还有多地也受到了疫情封控的影响。云南西双版纳州已经在10月4日发布通告，要求"非必要不离州，离州人员需进行5天健康监测，期间开展3次核酸检测（每次间隔24小时及以上），结果均为阴性，且无发热、干咳、嗅觉丧失、肌肉酸痛等症状方可离开"。受该政策影响，10月5日西双版纳嘎洒机场144架航班全部取消，机场所在的西双版纳景洪市也启动了为期3天的全员核酸检测。

作为旅游胜地的西双版纳，在启动封控时仍有大量外省市游客滞留。一则在中文社交媒体上传播的视频显示，部分滞留在西双版纳机场的游客对封控措施表示抗议；另一则视频中更是出现了持枪警察，并与现场滞留游客发生口角。这两则视频暂时无法分辨真伪，德国之声也就此致电西双版纳机场警方，一名接听电话的警员只是含糊地表示，具体对哪些游客采取怎样的管理措施，警方也只是"遵照执行上级防疫部门的指示"，"我们也不清楚会有什么变化"。西双版纳州、景洪市防疫指挥部办公室的电话则始终是忙线无法接通。

此外，贵阳市花溪文旅也发布公告，10月1日起，区内多景区暂时闭园；山西云冈石窟景区于10月2日至7日暂停开放；惠州西湖、红花湖景区10月3日起实行闭园；兰州嘉峪关多景区10月2日起临时闭馆。

学者质疑"动态清零"不科学

法新社在报道中指出，在即将召开的中共二十大上谋求连任的习近平，已经将"动态清零"防疫策略与自己的执政权威等同起来。在全球绝大多数国家都开始寻求与新冠病毒共存时，习近平的清零式防疫正在削弱中国经济。而中国经济本已受债务缠身的房地产业以及高企不下的青年失业率之困扰。

中国当局担心，如果允许新冠病毒不受控制地在农村、老年人群体中蔓延，将会让相对薄弱的中国医疗卫生系统不堪重负。不过，鉴于当前清零防疫的高昂经济与社会成本以及奥密克戎变种相对温和的症状，不少学者也提出了反对意见。香港大学病毒学家金冬雁就对法新社表示，中国当前的"动态清零"防疫策略是"违背科学依据的错误决策"，当局"最终不得不放弃"；南京大学病毒学教授、公共卫生专家吴稚伟则认为，中国2020年、2021年在防疫方面的成功，使得政策制订者产生了思维惯性，"他们担心，如果现在什么都不做，导致大量人被感染，那基本上就失去了此前所取得的一切成果。"

(美联社、法新社等)

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