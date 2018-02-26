严寒何时会成为杀手？

（德国之声中文网）人的体温保持在36.5到37度时感觉最舒服。这是理想的温度，标志着各身体器官正常运转。我们的新陈代谢和我们所有的器官都依赖于这个标准的温度。人的身体会竭尽全力维持这个温度。身体的核心器官包括心脏、肺和大脑。所谓的身体躯壳包括手臂、腿和皮肤的表层。

内在的体温计

体温是否保持在合适的温度，我们的身体会自行调节。体温下降时，身体自带的感受器官便试图通过激活新陈代谢系统来进行体温调整。新陈代谢系统为我们的身体提供着必要的营养。其任务就是将食物弄碎，转换成营养供给细胞。此外新陈代谢还具有保持身体温暖的作用。天气冷时，我们的身体就需要更多的能量。此时血管会收缩，以避免失去太多热量。

刺骨严寒

小差别 大变化

但当细胞缺乏血液时, 就会皱裂, 我们的身体就会开始疼痛。最先受到影响的是手指和脚趾, 鼻子和耳朵。如果体温继续下降, 最重要的人体器官如: 心脏、肺和大脑的功能就会受到影响。如果体温仅偏离正常体温两度, 我们的身体就会因体温偏低进行自我保护而拼命工作，导致肌肉积极活动。我们便因此全身打颤。

在体温只有32度的时候, 颤抖便会停止，但这可不是好兆头。这说明我们的身体连颤抖的能量都没有了。我们的大脑和神经末梢不能再传递信号, 我们的胳膊和腿麻木。到了这个时候, 疼痛感减弱,我们几乎动弹不得，话也说不出来。我们不能再有清晰的思路, 大脑陷入迷茫状态并且越来越糊涂。此时身体会切换到节能模式, 并激活其应急系统。但过些时候这一最基本的维持功能也会停止。

慎防饮酒过量

认为稍微喝点酒能御寒的说法是错误的。酒精可能首先给人的身体带来一种愉悦温暖的感觉，这是因为我们的血管在扩张。身体把温暖的血液注入其中, 但它冷却得也更快。我们感觉皮肤表面很热，但是体内却是在降温。此时人体器官的血液流通不顺畅，体温继续降低。零下的气温使我们的身体变得麻木，气温每降低一度，危险便增加一分。

身体丧失反应能力

如果体温下降到29.5度以下, 大脑就会停止工作。我们失去知觉, 在生与死之间徘徊。我们的心脏跳动减少，不再是一分钟跳动60次, 而是只跳动一两次。血液不能再以正常的速度在体内循环流动, 离冻死就已不远了。但这样死去是否没有痛苦, 科学家们对此意见不一。