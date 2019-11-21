两项涉港法案通过 对香港意味着什么

（德国之声中文网）美国参众两院先后通过两项支持香港示威者的决议之后，只待总统特朗普签署之后既可以法律形式生效。

这两项法案，一是《香港人权与民主法案》，另一项法案则是《香港保护法》，后者禁止美国向香港当局出口催泪弹、胡椒喷雾和橡皮子弹等人群控制产品。

下一步会怎样？

路透社分析认为，一旦特朗普在这两份法案文件上签了字，美国国务院就有义务每年向国会提交报告，确认香港自治地位仍满足1992年《香港政策法》的规定，香港才能继续从美国那里获得特殊贸易待遇。而这一待遇对于香港作为世界金融中心的地位来说具有一定的重要意义。

《香港人权与民主法案》生效之后，对香港人权侵害事件负有责任的官员也将受到相应的制裁。尽管很多人认为，这部法案的象征意义大于实际作用，但是路透社的分析认为，它有可能会从本质上改变美国和香港之间的关系。

根据1992年《香港政策法》，香港在贸易、运输等领域被美国视为和中国大陆不同的特殊地位。但是如果总统认定，这个特别行政区已经"不具备充分的自治地位"，就有权签署一份行政令，中止香港的特殊待遇。

但是如果《香港人权与民主法案》经总统签署生效后，香港的"充分自治地位"将会受到更为严密的审核。

香港面临何种影响？

从经济角度来看，香港之所以具有国际金融中心的特殊地位，就是因为它被视为与中国大陆区别开来的单独关税和贸易区域。拿中美贸易战来说，美国针对中国的惩罚性关税就不会适用于从香港出口到美国的产品。

但是在《香港人权与民主法案》生效之后，一旦香港的特殊地位被取消，那么它从美国海关的角度来看，就被视为又一个中国贸易口岸，从香港出口的商品将会被征收和内地口岸出口商品同样的关税。那些原本在香港以中间贸易和转运业务为主要盈利来源的企业，将面临生计困难，可能不得不将业务转移到其它地区。

根据美国贸易代表处的官方统计，2018年美国和香港之间的贸易总额估计在673亿美元左右，美方有338亿美元的贸易顺差--这一数字超过美国对任何一个国家或地区的出超。

香港美国商会已经表示，香港地位如果发生任何变化，"不仅会导致美国在港的贸易和投资活动降温，而且也会给香港在全球经济中倍受信赖的形象带来消息影响"。

中美贸易协议会不会因此"翻船"？

《香港人权与民主法案》和《香港保护法》在国会两院通过，已经激怒了北京。中国外交部批评华盛顿"公然插手香港事务，干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则"。

而如果这两部法案经过特朗普签字而生效，恐怕会使得中美两国之间的关系更加紧张，甚至有可能影响到两国贸易协议的达成。至于中方是否会以此为借口退出贸易谈判，拒绝达成贸易协议，目前还不得而知。

关于中美贸易谈判的进展，目前仍有各种不同的说法。据路透社报道，中国商务部发言人高峰周四表示，双方团队"将继续保持密切沟通，关于协议磋商的细节，目前没有更多信息可以透露"。他没有正面回答两国是否能在年内达成第一阶段协议的问题。

雨涵/乐然（路透社、美联社等）