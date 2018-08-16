两韩离散家庭团聚 长者叹再无机会

(德国之声中文网) 炎热的阳光当头，89名韩国长者穿着最好的西装，在车队和警察护送下，一个接一个地蹒跚地走上韩国束草市的14台大客车。车旁还可以看见其中几位的轮椅。

有些人兴奋不已，也有人感到难以置信。其中包括92岁李锦善 (音译Lee Keum-seom)，她的身体孱弱，但仍坚持要与儿子见上一面。

战争爆发时，李锦善在逃难时被迫与丈夫和4岁的儿子分离，带着女儿登上了前往南方的渡轮。这次女儿陪着她一起到朝鲜与失散多年的儿子见面。她的儿子现在已经71岁。李被告知儿子也会带媳妇一起出现。

她说：「我从未想过这一天会来。我甚至都不知道他是否还活着。」

离散家庭难团聚

目前为止，已有超过13万韩国人报名参加团聚，但其中大部分人已经去世。许多仍在等待的人超过80岁，今年最年长的参与者是白圣圭(音译Baik Sung-kyu)，现年101岁。

白圣圭将会见到儿媳和孙女。他已经把衣服、内衣、30双鞋、牙刷和牙膏包装好作为礼物。

他说：「我还带了20个不锈钢汤匙。我买了所有东西，因为这是我最后一次跟他们见面。」

团聚期间，6名医生和近10几名护士将随行组成一个临时紧急医疗中心全天候值班。

其中有一些被选中参加今年团聚的人放弃机会，因为他们得知自己的父母或兄弟姐妹已经去世。就算参加，只能和以前从未见过的远亲会面。

但是，89岁的张海元(音译Jang Hae-won)说，他将和侄子和侄女见面，透过他们回忆在北方去世的父母，并让他哥哥的孩子一睹他们父亲的生活。

张海元的哥哥在10年前去世。哥哥和他在1951年逃离家乡黄海道南部。

他说：「他们不知道自己的父亲是什麽样的人，所以我会告诉他们父亲的样子，以及他在何时去世。但就只是这样，因为我们谈的越多，只会越难过。」

在接下来的3天裡，参与者只有大约11个小时，而且大多数是在朝鲜特工的监督下，和他们在北方的亲戚一起度过。

在会议期间，他们只有3个小时的私人时间 。到了週三将再次分离。这很有可能是他们许多人最后一次见面。

以前参加过的家庭发现，离散家庭团聚是一种苦涩的体验。有些人抱怨被允许聚在一起度过的时间太短，也有人感叹在几十年间分开后意识形态差距很大。

68年后再见面

两韩外交几个月以来迅速解冻，促成了离散家庭团聚的计画。这是自2015年来，首次为期3天的重聚。

1950到1953年的朝鲜战争影响了数百万人。以北纬38度为界，由不可穿透的非军事区将半岛一分为二，并将兄弟姐妹、父母和子女以及丈夫和妻子分开。

两韩由于在战后是处于停战而不是以和平条约终战。严格说起来，双方仍处于战争状态。所有民间交流，甚至是平凡的离散家庭通讯都被禁止。

自2000年以来，两国已经抽籤选出家庭代表，举行了20轮团聚，但许多老年人的时间已经不多了。而且只要被抽中一次，未来再参加的机会相当渺茫。

两韩统一有望？

根据《韩国放送》最近的民意调查，许多韩国人对朝鲜态度更为正向。约有20％的受访者表示乐观。与去年的2％相比大幅上升。对朝鲜持负面观感的人也从去年的53%降为35％。

儘管如此，被问到两韩是否应该无条件统一，只有不到20％的人支持。45％的人认为只有在朝鲜不造成韩国负担情况下考虑统一。整体来看，支持统一的人不断下降，特别是29岁以下的人，多将朝鲜视为外国，并把统一视为对韩国的经济负担。

60余年后 金刚山再相聚 喜极而泣 目前，还有6万多韩国人在离散家庭团聚的等待名单上，能前往金刚山的人算是幸运的少数。在韩国束草的酒店等待点，这位老妇听说自己被选上参加团聚，喜极而泣。

60余年后 金刚山再相聚 大巴车队 红十字会的黑色轿车在前面开路，后面是共载着约400人的大巴车队，从韩国港口城市束草驶向重兵把守的朝韩边界。

60余年后 金刚山再相聚 漫长的等待 1950年至1953年的朝鲜战争造成数百万人与亲人离散，朝鲜半岛自此分为南北两个国家。为了这次见面，车上的人们已经等待了太多年。

60余年后 金刚山再相聚 提前到达 大巴车于当地时间下午一点半就抵达了团聚地点朝鲜金刚山，这比计划中的家庭团聚开始时间提前了两个小时。这是过去五年里的第二次朝韩离散家庭团聚。

60余年后 金刚山再相聚 泪如泉涌 很多老者深知，这恐怕是他们今生唯一与失散亲人团聚的机会。图上，生活在韩国的李珍九与他失散了多年、生活在朝鲜的哥哥相聚。

60余年后 金刚山再相聚 “你还好吗？” 李顺奎与丈夫吴世应分别了65年，曾经风华正茂的他们，再见面时已经是耄耋之年。很多老人都表示，团聚前激动地整夜睡不着觉。

60余年后 金刚山再相聚 太短的相聚 对于这些步履蹒跚的老者们而言，这次团聚太短了。在三天里，他们总共有机会与离散的家人见六面。每次2小时，这意味着总共12个小时，来排解60余年来的思念和等待。 作者: 王凡



夏立民/罗法 (法新社等)