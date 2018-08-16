两韩关系渐入佳境 驻韩美军司令支持撤哨

(德国之声中文网) 驻韩美军司令布鲁克斯 (Vincent Brooks)在週三 (8/22)表示，他支持韩国国防部撤出朝韩边界前哨部队。

韩国军方日前宣布，为了降低紧张情势与建立互信，要减少朝韩非军事区的哨点和相关器材使用。

布鲁克斯说:「我还是会担心军事分界上的边防，但是减军风险在可以接受的范围。」他也同意这样可以缓和紧张气氛。

目前有大约28,500名美国军人驻守韩国。1953朝鲜战争停战以来，朝韩严格说起来仍处于敌对状态。以美国为首的联合国军，加入战争後就长期驻留。

美朝峰会後，美韩军演无限期暂停。

同时身兼驻韩联合国军与韩美联合军司令的布鲁克斯表示，部队会用军演以外的方式随时备战。

他说:「我没有收到要解除备战状态或是相关任务的指示。」

南北军对不再为敌

中央社引述韩国媒体报导，韩国政府高官今天(8/22)表示，下半年發行的「2018國防白皮書」，將把「北韓政權和軍隊是我們的敵人」的字句刪除。

分析人士認為，此舉在於落實4月27日朝韩高峰會談簽署的「板門店宣言」当中的「全面停止敵對行為」。

報導指出，韓国政府相關官員表示，政府公開文件裡將朝鲜軍列為敵人與「板門店宣言」中停止敵對的內容相矛盾。因此，韩国政府正考慮用「軍事威脅」替代「敵人」一詞。

美韩朝9月聚首

美国总统特朗普、韩国总统文在寅、朝鲜外长李英浩将出席联合国9月28日在美国纽约总部举行的大会。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯 (Antonio Guterres) 周一 (8/20) 表示，他计划在会上讨论应当如何鼓励朝鲜半岛走向无核化。他表示，在各方透过外交途径寻求永续和平、安全、完全与可验证的朝鲜半岛去核化时，他非常期待能够讨论联合国的角色，以及如何提供协助。他也对近日南北韩促进离散家庭重聚给予正面回馈，期许类似活动可以例行举办。

联合国第73届大会将在9月18日开幕，9月28日开始一般性辩论。

特朗普﹕我喜欢他

首尔当局的发言人说，韩国认为联合国在纽约召开的大会是发布声明的优良场合，但是也说他们会对其正式程度视情况弹性调整。

特朗普接受路透社专访时，被记者问到是否很快要跟金正恩见面，他说: 「很有可能，我只是不想评论。」他没有提到任何时间或是地点。

「我喜欢他，他喜欢我。」特朗普这样形容他跟金正恩的关係。「没有导弹升空，会很平静...我和金主席有很好的个人关係，而我认为这正是维繫双方的东西。」

罗法/李芊 (法新社、路透社)