两重臣辞职 “脱欧”路线权斗酣

（德国之声中文网）契克斯（Chequers）和平持续了不到两天。英国内阁尚在梅首相的这个乡间官邸为达成共识而努力之时，欧盟首席谈判代表巴尼耶（ Michel Barnier）已对英方的这一努力表达了审慎欢迎态度。

其实，此时情况已然清楚，硬脱欧和软脱欧的赞同者之间的权斗尚未结束。而随着约翰逊 (Boris Johnson) 和戴维斯（David Davis）的辞职，对来自伦敦的建议到底有多可靠的怀疑以及对关于这些建议能在多大程度上作为后续谈判的基础的怀疑东山再起。因为，现在，有可能出现新挫折。议会下周对欧盟的表决会有何种结果，难以预料。

"政府已做出过多让步"

"4"这个数字新近成了脱欧事务大臣戴维斯明显不情愿或无能的标志，人们怀疑他是否能建设性地与布鲁塞尔谈判英国退出欧盟的条件。复活节以来，他仅同欧盟谈判对手巴尼耶举行了总共4小时的会晤。从一开始就很明显，两人话不投机。那位法国外交官和来自伦敦的这位政治新星之间在风格和实质内容方面都始终大相径庭。

现在，戴维斯在接受英国广播公司BBC的采访时表示，他总体上拒绝梅首相的退盟战略。他指责说，英政府已经做出了太多让步。他的指责最初是针对"分手协议"的。在该协议中，有关欧盟会费的终极付款、公民未来权利、爱尔兰边界管制问题均有共识。而对这位前退盟大臣来说，英方对欧洲的要求已经做了过分的让步。他从一开始就要求，直到谈判最后阶段才将所有的牌摊上桌面。不过，欧盟始终拒绝这样的做法，伦敦则遵从了渐进方式。

与欧盟捆绑过紧？

戴维斯认为这是一个错误。他称，欧盟会拿英国所提供的东西，然后又提出更多要求，因此，无论如何不能再有更多让步，而契克斯官邸决议全然不符合英国退盟之本意。他称，英国应制订本国法规、不接受欧洲法院的判决权。他认定，梅首相的计划却意味着，英国将继续与欧盟相捆绑。辞职后的戴维斯表示，梅首相孜孜于实现某种补偿，而这是错误的。

杰里米·亨特（右）接任约翰逊 (左) 外交大臣职务

自然，理论上，也可以与退盟事务新首席谈判代表多米尼克·拉布（Dominic Raab）继续谈判。在布鲁塞尔进行的最后几轮谈判反正是由梅首相的亲信罗宾斯（Ollie Robbins）领导的，戴维斯那时已经被悄悄解除了实权、推到了一边。英国政府证实，罗宾斯现在是"英国脱盟"新大臣。迄今，拉布是负责退盟事务的那个部的国务大臣，被视为是"软脱盟"的支持者。

要求脱盟的人士一直期待欧盟会心甘情愿接受英国提出的特殊条件。戴维斯也属于这个"硬脱盟"阵营。该阵营的口号是："收回控制权"：对资金、法律、移民和司法的控制权；与此同时，他们又都无意放弃欧盟在经济上带来的好处。

这一设想遭到布鲁塞尔的拒绝。盟内合作基于规则与协定。情况很快便很清楚，那就是：成员国自我保存的动力要大于给英国人提供特殊待遇的愿望。

时间紧迫

英国下院7月9日讨论退盟事宜

使情况告急的一大因素是：到至少签署分手协议这一步，只剩下3到4个月的时间。下周，就要举行下一轮谈判；然后是夏季休假；9月份才重新开张。但是，至晚到12月初，就必须有一个谈判结果，以进入批准程序。而如果达不成分手协议，2019年3月29日就会出现"硬脱盟"，给英国经济和欧盟都带来各种后果。

以协议方式解除在40多年时间里形成的双边密切关系本已十分复杂，-在很多人看来，"硬脱盟"与灾难无异。布鲁塞尔内部人士估计，出现这一情况的比例是50％。现在，一切都显示，"硬脱盟"的趋势增大。

依旧是自私自利

欧盟小心从事，没有立即总体拒绝梅首相的建议。采取这一态度的考虑是，不给那种偏颇的观点以新养料。根据这一观点，欧盟方面对达成建设性解决方案并无兴趣。退盟派一直就在做这种解释。不过，若审视现在公布的细节，就会看到，相关建议此前就以类似的形式提出过，并已遭到欧盟方面的拒绝。一方面，它涉及语焉不详的有关英方征收关税的技术性解决办法、保持没有边检的顺畅边界交通、有关建立关说联盟之外的共同关税区的设想。

另一方面，它涉及梅首相战略的受到批评的另一支柱：实施货物内部市场，即英国"一半留欧"。迄今，内部市场尤其与四大自由密不可分，其中就包括公民的迁徙自由。如果伦敦在此领域仅挑选个别部分，退出其它部分，以避免英国工业的未来受到影响，那么，在欧盟谈判人士眼里，这依旧是自私自利的做法。

英国这一"量体裁衣"方案隐含的危险一目了然：如果在这里对英国人让步，其它成员国便会照此办理，欧盟的同一性将在整体上面临危机。法、西、德等欧盟大成员国已明确表示，将为保持这一同一性而战。