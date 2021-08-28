两部一协会发文整肃娱乐圈 网友质疑标准模糊喊口号

（德国之声中文网）按照中国国家9月2日发布的通知，“广播电视机构和网络视听平台在节目演员和嘉宾选用上要严格把关，坚持把政治素养、道德品行、艺术水准、社会评价作为选用标准。政治立场不正确、与党和国家离心离德的人员坚决不用；违反法律法规、冲击社会公平正义底线的人员坚决不用；违背公序良俗、言行失德失范的人员坚决不用。”

通知还明确提出“不得播出明星子女参加的综艺娱乐及真人秀节目”，“严格把握演员和嘉宾选用、表演风格、服饰妆容等，坚决杜绝“娘炮”等畸形审美”，坚决抵制高价片酬，严格执行主持人持证上岗等等，同时要求广播电视、网络视听行业协会等积极开展道德评议。加强思想政治、职业道德等教育培训，“让主旋律和正能量充盈广播电视和网络视听空间”。

中国文化和旅游部本周四针对网上文娱节目发布《网络表演经纪机构管理办法》，将网络主播，开设直播账号的演艺明星，其背后的经纪公司都将纳入管理范围。《办法》要求网络表演经纪机构以社会主义核心价值观为引领，不能以虚假消费、带头打赏等方式诱导用户在网络表演直播平台消费，不得以打赏排名、虚假宣传等方式进行炒作等等。

9月2日，中国演出行业协会也发文，强调艺人经纪机构应承担艺人教育管理责任，应开展自查自律，对于缺乏底线意识、不服从约束和引导的艺人，应终止为其提供经纪服务。严重失职失责、纵容违法失德行为的经纪机构今后也将受到行业自律惩戒。

惩罚标准怎么定？

在近期爆出一系列娱乐圈负面新闻后，8月27日，中国网信办公布《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》，提出取消明星艺人榜单、严管明星经纪公司等十项措施。对此，8月28日，中纪委网站发文称，“流量明星翻篇了”。《羊城晚报》一篇文章评论说，此举“进一步宣告流量明星这一互联网时代的特有产物走向终结。”

但中国官方对娱乐圈的整肃并不止步于流量明星。广电总局、文旅部、中国演出行业协会在同一天发布的通知和公告明确表明，当局可以审查他们认为违反社会主义核心价值观的任何人和任何现象。

中国众多网民对当局出重拳整治娱乐圈乱象表示支持，但也有人指出，“怎么算失德失范？惩罚的力度又是怎么衡量的？对于艺人失德失犯这件事，是你们经过调查的，还是仅凭网络舆论？个人觉得什么错，对应什么惩罚，而不是一个封杀了之”，“喊口号谁不会。标准怎么定？有细则吗？有了标准，谁负责判断下结论？有了判断，要怎么惩罚？是终身还是几年？什么都没有，那后续怎么操作？就全看gdzj高兴吗？那写这么多就是为了后续扣帽子吗？那不用写这么多，就一句看我高兴就好了，大家都懂啊。”“老双标了 最后要封杀谁还不是资本推动为主 谁经得起查？”

还有人担心官方的做法不会阻止追星族去追星，而只会让他们重回日娱韩娱。对于明星子女不能参加综艺这一条，网友们也脑洞大开：“明星子女不能参加综艺，那带着爹妈的呢？为什么明星还能带着素人爹妈上节目，我们能带娃去工作吗？”

中国官方重拳整治娱乐圈 张哲瀚 2021年8月，演员张哲瀚被曝曾到乃木神社参加过婚礼，并参观过靖国神社。尽管张哲瀚立即发文道歉，中国演出行业协会仍发出公告，对其进行道德申诉，并要求对其进行从业抵制。其相关音乐作品、主演的电视剧和参与的综艺均被下架，其代言的商家均宣布与其终止合同关系。

中国官方重拳整治娱乐圈 赵薇 2021年8月26日晚，中国著名影星赵薇突遭全面封杀，她主演、参演或指导的影视作品纷纷下架。其名字被从创作人员列表中删除。赵薇到底犯了什么事，官方迄今还没有给出说法。中国海内外媒体分析可能涉及金融违规以及与马云的蚂蚁金融集团的关系，也可能和其曾穿”日本军旗“方巾的历史有关。

中国官方重拳整治娱乐圈 高晓松 2021年8月28日，著名音乐制作人、导演、作家高晓松主持的节目被优酷紧急下架，其名下图书馆也被暂时关闭。“中国历史研究院”发文，直接点名批高晓松在网络上发表了一系列谬论，“脱口秀袍子里，藏着的尽是包藏祸心的私货——历史虚无主义”，“奇谈”怪论的结局就是被历史埋葬。中国国家网信办从2021年5月开展“清朗”行动，其中一项就是整治网上历史虚无主义。也有人猜测，高晓松被封杀还涉及和马云的跨界渊源。

中国官方重拳整治娱乐圈 霍尊 2021年8月，以一曲《卷珠帘》名声鹊起的歌手霍尊宣布退出演艺圈，其参演的相关综艺全部被下架。先前，霍尊前女友陈露发布微博长文爆料霍尊出轨多名女子，并曝光其在微信群聊中的大尺度聊天记录，令其国风美少年的形象崩塌。

中国官方重拳整治娱乐圈 吴亦凡 吴亦凡因为桃色丑闻被中国电视剧制作产业协会青年工作委员会点名為「劣迹艺人」。7月31日，北京市朝阳区警方发布公告，吴亦凡因涉嫌强奸罪被刑事拘留。8月，吴亦凡遭网上全面封杀，微博账号被禁、音乐平台下架其作品。

中国官方重拳整治娱乐圈 郑爽 中国女星郑爽2021年初代孕弃养一事闹得沸沸扬扬，其后国家广播电视总局主管的刊物《广电时评》发表文章，标题为《代孕弃养者，德不优法不容》。文章称，郑爽作为演员规避法律、在境外代孕，而且事后准备弃养，这样的行为于私德有亏。2021年8月 27日，上海税务局对郑爽做出追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计2.99亿元人民币的处罚决定。

中国官方重拳整治娱乐圈 范冰冰 早在2018年，中国著名女星范冰冰就遭到全面封杀。她被指透过阴阳合同逃漏税高达8.9亿元人民币，并一度消失近4个月，最后，范冰冰在补缴税后】免去牢狱之灾。她被人民日报海外版旗下专注时事政治评论的《侠客岛》点名为「劣迹艺人」，遭到各种封杀。



明星学习党史 展开自我批评

中国的监管机构一直在努力加强对中国社会各个方面的控制。为了配合官方的重拳出击，过去两个月里，中国娱乐圈的明星们纷纷参加了政府安排的中共党史的学习，展开自我批评。8月24日，影星周冬雨和杜江在北京的中国文联文艺工作者职业道德和行风建设座谈会上宣读《倡议书》，痛批娱乐圈最近出现一些是非颠倒、美丑不分、价值观扭曲的乱象，当事明星逾越法律底线、悖离公序良俗、有违职业道德，“饭圈文化”、“娘炮形象”喧嚣一时，畸形审美影响恶劣，少数从业人员一夜成名后，被市场资本裹挟，脚下无底线，心中没红线，其行为污染了文艺生态等等。

不过，这份倡议书遭到全网炮轰。网民提出官方打击饭圈，却完全忽略背后的根源，是“避重就轻”。而本人就曾陷入“片酬过亿”传闻的周冬雨也被网民吐槽说，由她来宣读《倡议书》，实在讽刺又欠缺说服力。

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