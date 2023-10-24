两艘货轮在北海相撞，数人失踪

（德国之声中文网）德国海上急救中央指挥部（CCME）周二（10月24日）表示，两艘货轮在北海相撞。事故发生在本周二早晨，地点位于赫尔戈兰岛西南约22公里处。

该机构说，几艘船只目前正在该地区搜寻幸存者。“有一人已从水中获救，正在接受治疗。还有几人失踪。”据德国《图片报》报道，共有6人失踪。

据悉沉没的船只名为“Verity”号，悬挂英国国旗，正从不来梅驶往英国小镇伊明翰。

另一艘船是“Polesie”号，悬挂巴哈马国旗，从汉堡驶往西班牙的拉科鲁尼亚。Polesie号属于波兰航运公司Polsteam。

“Verity”号较小，长91米，而“Polesie”号长190米。

德国海上急救中央指挥部称，“Polesie”号仍在海上航行，船上有22人。

“紧急救援部门正在竭尽全力营救失踪人员。” 德国交通部长维辛（Volker Wissing）在一份声明中说，“我与船员、他们的亲属以及从今天清晨就开始行动的救援队同在。”

据德国海上急救中央指挥部称，两艘救援巡洋舰、一艘紧急拖船、一艘领航艇、一艘警察巡逻艇和一架直升机正在帮助搜索。该地区的一艘P&O游轮“IONA”号也参与了搜寻工作。该机构说：“在IONA号游轮上，人们也可以接受医疗服务；船上有医生。”

其他医务人员也被直升机送往现场。该机构说，搜寻工作是在恶劣的天气条件下进行的，风力达到蒲福6级，浪高达3米。

近期的另一起事故

事故发生将近三个月前，今年7月26日，一艘载有数百辆电动汽车的船只“Fremantle Highway”号在荷兰海岸附近的北海起火。当时，这艘货船正从德国不来梅港开往埃及塞得港。

事故发生在阿姆兰岛（Ameland）附近，该岛是位于瓦登塞地区的生态敏感群岛之一。

所有23名船员都从船上撤离，但有一人死亡，多人受伤。

由于天气条件恶劣，船只转移工作变得非常复杂，但是救援人员最终还是将出事货船拖到了北部港口埃姆沙文（Eemshaven）。

（法新社）

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