两艘美舰航经台湾海峡 中批美「挑衅搅局」

(德国之声中文网) 根据路透社报导，两艘美国军舰31日航经台湾海峡，而这也是美军本月第二次执行类似的任务。美国海军向路透社表示，导向飞弹驱逐舰马侃号（USS John S. McCain）与魏柏号（USS CurtisWilbur）31日依照国际法例航经台湾海峡。

美国海军说：「两艘军舰航经台湾海峡的任务，象徵美国对自由与开放的印太地区的承诺。美国军队将继续在任何国际法准许的地方飞行丶航行与运作。」这是2020年，美国海军第13次航经台湾海峡。中国一直把台湾视为其领土的一部分，而美国过去一年来在台湾海峡周围的军事行为也激怒了中国。

针对31日美国军舰航经台湾海峡一事，中国国防部在官方微博帐号上发表声明，批评美国军舰「炫耀武力，挑衅搅局」，并称美军此举是危害台海地区和平稳定。中国国防部表示，解放军组织海空兵力全程对美舰进行跟踪监视。

中国国防部称美国此举是对「台独势力」传递错误信号，严重危害台海地区和平稳定，并称中国对此表示坚决反对。中国国防部也重申，中共军队将时刻保持高度戒备，随时应对一切威胁挑衅，坚决捍卫国家主权和领土完整。

台湾国防部31日上午也针对此事件发布声明，表示美国军舰航经台湾海峡执行一般航行任务期间，台湾的军方也运用联合情监侦作为，全程掌握周边海丶空域舰丶机相关动态与应处，强调状况正常。

此前，美国一艘军舰在12月19日由北往南航经台湾海峡，而中国随後也派出航空母舰「山东号」与所属的4艘护卫兵力在接下来的24小时航经台湾海峡。当时中国军方称「山东号」航经台湾海峡是属於其正常运作，主要是要前往争议不断的南海地区。

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