两次“退群”又回归 美国重返联合国教科文组织

（德国之声中文网）尽管遭到俄罗斯、中国等国的反对，美国周五（6月30日）仍然重新加入了在特朗普政府期间退出的联合国教科文组织。

联合国大会周五举行的特别会议以压倒性多数的票数支持美国的重返。其中132票赞成，10票反对，15票弃权。

美国驻法国大使丹尼鲍尔（Denise Bauer）告诉法新社：“重新加入成为这个非常非常重要的多边组织的一部分，对我们来说是如此重要。”她补充说：“我们非常感谢主要成员国所表现出的领导力。”

反对声音包括伊朗、叙利亚、中国、朝鲜和俄罗斯，这些国家的代表似乎试图通过几个关于程序和修正的声明来延迟投票。

美国是联合国教科文组织的创始成员之一，一直是该机构预算的主要捐助国，直到 2011 年该机构接纳巴勒斯坦为其成员国。这引发了美国法律规定的捐款终止，导致6年后正式宣布退出。

布林肯：不能拱手让中国制定人工智能规则

自 2017 年起担任联合国教科文组织总干事的法国前文化部长阿祖莱（Audrey Azoulay）将让美国重返视为其任期内的首要任务。

阿祖莱周五表示：“对于教科文组织和多边主义来说，这是一个很棒的日子。”她说：“由于过去这些年的努力恢复，随着美国的回归，我们的组织再次走向普世主义。”

一些成员国也对这一结果表示满意。在 2011 年暂停捐款之前，美国提供了教科文组织年预算的约 22%，即 7500 万美元。

美国国务卿布林肯3月份表示，美国缺席联合国教科文组织是在拱手让中国制定人工智能规则。

布林肯在提交预算时对参议院委员会表示：“我非常相信我们应该重返教科文组织，这不是作为给教科文组织的礼物，而是因为教科文组织正在发生的事情确实很重要。”

他说：“他们正在制定人工智能的规则、规范和标准。我们希望参与其中。”

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出联合国“万国邮联” 白宫(图）本周三宣布，即日起起启动退出万国邮政联盟的程序。这个总部位于瑞士伯尔尼的联合国机构成为特朗普政府最新退的“群”，其理由是“万国邮联”的现行费率制度让中国等国受益，对美国不公平。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出TPP 一入主白宫，特朗普就签署行政命令，宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协议（TPP）。该国际贸易合作协议于2016年2月签署，由时任美国总统奥巴马与11个亚太国家联合成立，但将中国排除在外，原本被外界理解为对中国的一种制衡。特朗普则主张与相关国家展开双边贸易谈判，争取达成更有利于美国的交易。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出巴黎协议 2017年6月，特朗普宣布美国将退出196个国家联合签署的巴黎气候保护协定（图为抗议者打出的投影）。这位美国总统的理由是该协定给其他国家带来好处，却损害美国经济利益、减少就业机会。不过，该退出程序要至少3年时间，这期间美国会继续参与联合国气候对话。另外，这并非美国首次在应对气候变化问题上“退群”——2001年，小布什也在上任后不久就宣布美国退出《京都议定书》。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出UNESCO 2017年10月，美国国务院宣布已通知联合国教科文组织（UNESCO）其退出该组织的决定，理由是该组织有“反以色列偏见”。以色列也很快宣布追随美国、退出该组织。事实上，在UNESCO2011年接纳巴勒斯坦为会员国后，美国就表示不满开始停缴每年8千万美元的会费，并于2013年失去投票权。在退出时，美国已欠下UNESCO5亿美元会费。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出伊朗核协议 2018年5月，特朗普宣布退出伊朗核协议，理由是他认为该协议“有很多缺陷”，并指控德黑兰研发可载核弹头的导弹。此后，美国恢复了对伊朗的制裁措施。伊朗核协议是2015年伊朗与联合国安理会五个常任理事国以及德国联合签署的。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出NAFTA 达成USMCA 特朗普将1994年美国与墨西哥、加拿大签署的北美自由贸易协定（NAFTA）称作“有史以来最糟糕的贸易协议”，认为该协议对美国不公平。2017年8月，华盛顿开始审查NAFTA，并开启三边谈判。2018年9月底，美国与墨、加达成新的《美墨加协议》（USMCA），取代了NAFTA。不过，新协议其实保留了原有自贸区框架的大部分内容。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出联合国人权理事会 美国2018年6月宣布退出联合国人权理事会（图），引发极大争议。时任美国驻联代表黑莉（左）指责该机构在政治上有偏见，称“这个这个组织顶着人权的称号，实际上却虚伪又自利”、“袒护加害者、蓄积政治偏见”，并点名人权理事会的成员中国、委内瑞拉、古巴等国。以色列对其美国盟友的退出表示欢迎；欧盟等国表示谴责，称美国将自己置于与世界敌对的位置；中国则对美国退出表示遗憾。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? 退出WTO？ 在选战期间，特朗普就曾称世界贸易组织（WTO）“完全是场灾难”。此后屡屡爆出特朗普想让美国退出WTO的传闻。2018年8月底，特朗普在接受彭博社采访时表示，如果WTO不改变其对待美国的方式，美国便会退出该组织，坐实了有意退出的传闻。目前，美国正与中国处于不断升级的贸易争端螺旋中，而中国向WTO投诉，指责美国违反该组织规定。

退群、退群、再退群——"川叔"为何任性? “退群”的背后 美国屡屡退出国际组织与协议，被分析人士概括为“退出主义”，给华盛顿的外交诚意打上问号。然而这种“不做国际组织冤大头”以及“美国优先”的态度，获得了不少美国国内选民的支持。毕竟即便“退群”，美国仍然是世界头号经济体，而受到打击的是全球多边主义。 作者: 王凡



美国不是第一次退出联合国教科文组织

1984 年，美国在里根总统的领导下退出了联合国教科文组织，并在近 20 年后于 2003 年 10 月重新加入该组织。

一名不愿透露姓名的朝鲜外交官告诉法新社：“美国已经退出两次。我们不知道还要欢迎他们回来多少次。”

从2011年巴勒斯坦加入联合国教科文组织到2018年美国正式退出，这期间美国共拖欠该机构会费约6.19亿美元，超过了该机构预估的 5.34 亿美元的年度预算。

联合国教科文组织表示，华盛顿将在未来几年内向该机构付清债务。

总部位于巴黎的联合国教科文组织是联合国的教育、科学和文化组织。该机构的工作包括编制世界遗产名录、捍卫新闻自由、促进可持续发展和开展教育项目。

阿祖莱周五表示，除了补交和继续支付联合国教科文组织的会费之外，美国还承诺为非洲的教育计划、促进大屠杀记忆和保护记者的项目提供自愿捐款。

（法新社）

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