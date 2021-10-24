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第一次世界大战（1914年8月—1918年11月），-第二次世界大战（1939年－1945年）。
德国是一战主要参与国，二战挑起国，两次世界大战的战败国。二战是迄今为止人类社会所进行的规模最大的全球性战争。战争最高潮时全球有61个国家和地区参战，有19亿以上的人口被卷入战争。
1941 年 10 月 21 日，作为”偿命行动＂的一部分，德军在其占领的塞尔维亚杀害了近 4000 人。死者来自社会各阶层，其中还有儿童。
维达、安娜和伊内斯从未去过奥斯威辛。现在，他们作为一个跨宗教团体的成员，一起参观这个最大的纳粹集中营。此行的组织者希望能够与德国的反犹太主义和反穆斯林情绪做斗争。这当然在年轻女性中引发了很多思考。
本该在9月底进行的廷讯因为96岁被告逃逸而被推迟。为重建历史公正，法庭会做出怎样的判决，人们拭目以待。
因被控在3500多起案件中协助谋杀，纳粹德国萨克森豪森（Sachsenhausen）集中营一名年过百岁前看守被送上法庭。
捷克军队已出售数以千计 1938 年时意欲阻挡纳粹进攻的防御设施。由近 5000 个防御工事组成的这一独特防御系统有可能消亡。
演员谢霆锋宣称 “已经在申请退掉加拿大国籍了”。时评人长平认为， 普通人也在参与专制机器的建设。谢霆锋“求生欲“越强，他和赵薇之间的距离就越近。
二战期间，南斯拉夫游击队内有一支特殊的“台尔曼营”部队，积极抗击纳粹德国侵略者。这也是整场战争期间，盟军阵营内唯一一支全部由德意志人组成的部队。
二战结束 76 年之际，德国驻日大使馆对二战中日本和德国有相似之处的评论引发激烈争论。有日本极右翼分子表示，不能把日本同德国相提并论，这一表态又引中韩网民的抗议。德国之声记者Martin Fritz从东京发来以下报道。
就在东京奥运开幕的前夕，负责开幕式的表演总监小林贤太郎因曾开过犹太人大屠杀的玩笑而被解雇。他说了什么?
1944年7月20日，纳粹德国国防军上校施陶芬贝格等人试图刺杀希特勒、结束战争，起义并没有成功。如今，德国官方每年都会为这场失败的起义举行纪念活动。对于施陶芬贝格的儿子而言，7月20日更是一个永生难忘的日子。
早在1933年，纳粹德国就开始准备进攻苏联的计划，八年之后付诸行动：1941年6月22日德国百万大军挥军东欧，掀起一场腥风血雨。80年后的今天，大家不敢忘记这场惨绝人寰的战争。
纳粹德国“巴巴罗萨行动”80周年纪念日将至，德国总统施泰因迈尔强调，前苏联人民的痛苦应 "烙在德国的集体记忆中"。
首尔中央地区法院驳回了韩国85名强征劳工受害者对16家日本公司提起的索赔诉讼。
莫斯科周日举行了庆祝二战胜利76周年的阅兵仪式，这是疫情背景下的第二次红场阅兵。普京发表讲话，强调俄罗斯坚定捍卫国家利益的决心，同时也警告“纳粹意识抬头”的风险。
第二次世界大战欧洲战场结束76周年之际，德国总理默克尔呼吁永远铭记受害者。社民党政治家表示，应设置中央纪念场所。
纳粹时期的实体印记在德国已经不多了。那个时代遗留的一些庞大建筑，则从侧面见证那一段沉重历史。如何对待这份遗产，对后人来说是个难题。
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