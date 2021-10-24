第一次世界大战（1914年8月—1918年11月），-第二次世界大战（1939年－1945年）。

德国是一战主要参与国，二战挑起国，两次世界大战的战败国。二战是迄今为止人类社会所进行的规模最大的全球性战争。战争最高潮时全球有61个国家和地区参战，有19亿以上的人口被卷入战争。