反犹主义：为何如此根深蒂固

反犹主义有许多表现形式。有时候人们甚至会在自己身上有所发现。反犹主义究竟是什么？那些持续数百年的偏见究竟是怎么形成的？这一现象在当今社会又扮演了怎样的角色？如何区分对以色列政府的合理批评和赤裸裸的反犹主义？我们就这些问题请教了犹太民众，了解他们日常生活中如何感受反犹主义，并试图解释为何反犹主义如此根深蒂固，难以消除。