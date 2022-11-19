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第一次世界大战（1914年8月—1918年11月），-第二次世界大战（1939年－1945年）。
德国是一战主要参与国，二战挑起国，两次世界大战的战败国。二战是迄今为止人类社会所进行的规模最大的全球性战争。战争最高潮时全球有61个国家和地区参战，有19亿以上的人口被卷入战争。
乌克兰任命其前驻德国大使梅尔尼克接任副外长职务，他直言不讳的外交风格近几个月来在柏林和其他地方掀起了波澜。
反犹主义有许多表现形式。有时候人们甚至会在自己身上有所发现。反犹主义究竟是什么？那些持续数百年的偏见究竟是怎么形成的？这一现象在当今社会又扮演了怎样的角色？如何区分对以色列政府的合理批评和赤裸裸的反犹主义？我们就这些问题请教了犹太民众，了解他们日常生活中如何感受反犹主义，并试图解释为何反犹主义如此根深蒂固，难以消除。
波兰总理认为，如果德国希望俄罗斯因战争而受到惩罚，那么就应该为二战时期针对波兰的罪行和大屠杀负责。
在二战期间，有大约600万犹太人遭到杀戮，仅仅在奥斯威辛集中营一地，就有100万以上人被杀害，其中将近四分之一是儿童。一个慈善项目正在修复这些被害儿童遗留下来的鞋子，以纪念他们短暂的人生足迹，同时也警示世人。
清零政策带给中国民众的感受之一是羞辱。时评作家长平分析认为，“辱民”是历代专制者统治人民的基本权术之一。
德国空军的台风战斗机本周执行“疾速太平洋2022”任务飞抵日本。德日在军事上更加密切的合作得到各方的不同解读。中国官媒《环球时报》引述专家称，德国和日本两个二战的轴心国“再次凑到一起训练，难免让产生联想”。
本周一，俄罗斯乌德穆尔特共和国首府伊热夫斯克一所学校发生校园枪击案。目前已造成包括7名儿童在内的13人死亡，至少21人受伤。
一本新出版的历史著作探讨了上世纪30年代英国贵族与德国纳粹政权之间的密切关系，警示人们今天的民主危机与当年的国际局势有诸多相似之处。
跨越半世纪，英国女王对德国的五次国事访问，标志着战后德国历史以及英德关系的里程碑。伊丽莎白二世给德国人留下满满的回忆。
乌克兰战火阻挡不了德国联邦国防军增加在印太地区军事存在的雄心。近年来，德国逐渐告别二战后聚焦本土防御的国防政策，开始着眼印太地区。最近的一次行动是派出战斗机前往遥远的澳大利亚，参加联合军事演习。
二战爆发整整83周年之际，波兰就这场战争给该国造成的损失发表报告。波兰方面称，有关战争索赔的谈判将随即展开。
美国海岸防卫队的巡逻舰在完成「岛主行动」任务之后，希望停靠所罗门的港口加油。但所国相关单位却对该船舰的外交停留许可不予回应。这会不会与中国、美国在太平洋地区的角力和部署有关？
今夏高温天气和干旱席卷了欧美多地，河流的水位骤降也意外让一些常年藏于水下的宝藏重见天日。美国得克萨斯恐龙谷州立公园河水干涸，这使得大量恐龙足迹化石清晰可见，其中最古老的可以追溯到1.13亿年前。在欧洲，干旱也让多瑙河水位骤降，数艘二战期间战舰因此浮出水面。
整整25年前，柏林富有传奇色彩的老酒店“阿德隆”重新开张。二战期间，该酒店被严重损毁。阿德隆重新开张二十五周年之际，让我们来看一下德国都有那些最著名的酒店。
乌克兰独立日之际，基辅担心，俄罗斯会选择这一天对被俘的乌克兰士兵展开"审判秀"。乌克兰方面称，任何针对被俘士兵的死刑判决都是违反国际法的行为。
巴勒斯坦主席阿巴斯访德期间，将以巴冲突同纳粹德国对犹太人的大屠杀相提并论，引发强烈不满。德国总理肖尔茨称阿巴斯的言论"不可接受"。
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