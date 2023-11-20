德国驻华使馆微博发文抨击纳粹主义留言

围绕中国网民对以哈冲突以及德国立场的评论，德国驻华使馆10月24日在新浪微博上发文，强调“不允许有美化纳粹主义的言论或者使用纳粹标志的行为”存在于其博文评论区。这一立场的背景是什么？中国网民对此有何反应？