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第一次世界大战（1914年8月—1918年11月），-第二次世界大战（1939年－1945年）。
德国是一战主要参与国，二战挑起国，两次世界大战的战败国。二战是迄今为止人类社会所进行的规模最大的全球性战争。战争最高潮时全球有61个国家和地区参战，有19亿以上的人口被卷入战争。
德国首都柏林正摩拳擦掌准备申办2036年夏季奥运会。但这项计划引起了批评和质疑。
1938年11月9日夜，纳粹纵火焚烧犹太教堂和商店，这场暴力被认为是对犹太人“种族灭绝的前奏”。
围绕中国网民对以哈冲突以及德国立场的评论，德国驻华使馆10月24日在新浪微博上发文，强调“不允许有美化纳粹主义的言论或者使用纳粹标志的行为”存在于其博文评论区。这一立场的背景是什么？中国网民对此有何反应？
自哈马斯对以色列发动恐怖主义袭击以来，德国领导人重申保护以色列的安全是德国的“国家理性”。现在，他们面临着界定其真正含义的压力。“国家理性”到底指的是什么？
20年来，咨询委员会一直在处理有关纳粹掠夺艺术品的复杂案件，但这在缺乏归还法案的情况下几乎难以完成。
在纪念碑开放日（9月10日）这天，柏林首次展出了两尊"走马"雕像。这两座由纳粹雕塑家约瑟夫·索拉克（Josef Thorak）为希特勒制作的巨型雄马雕像曾长期失踪。
柏林胜利纪念柱曾是德意志帝国的象征，纳粹后来将它搬到了蒂尔加滕区。它还曾是音乐节“爱的大游行”的地标建筑。如今。这一具有历史意义的碑柱已经有150岁了。
80多年前，美国因为担心德国先造出核武器，而启动了曼哈顿计划。最终，在奥本海默领衔下，美国率先研发出原子弹。那么，当年纳粹德国究竟距离造出原子弹还有多远？
在日本纪念二战投降 78 周年之际，日本社会试图反思战争暴行的历史，但对在战争中阵亡将士的纪念也是一个无法回避的传统。日本政界高层人物参拜靖国神社就经常引起争议。
1945年8月15日，日本天皇发布《投降诏书》。朝、韩等国将这一天认定为二战结束纪念日。不过，另一些国家则将9月2日/3日定为日本投降日或抗战胜利纪念日。
在当局试图拆除炸弹的过程中，当地一所学校的两个房间被用作受影响居民的临时庇护点。这不是德国大城市第一次挖出二战时期未爆炸的炸弹。
近日，一则讽刺短片突然出现在网络上、受到关注，该片影射泽连斯基成为新的希特勒，并指责德国政府掠夺民众财富，以支持乌克兰。这部政治宣传意味十足的短片出自何方之手？里面所声称的“超过220亿欧元德国预算流向乌克兰”是否属实？
希特勒在其统治时期可能是最令人仇恨的人物之一。他遭过多次暗杀，但都幸免于难，其中几次完全是出于巧合难。
畅享柏林时装周的人们，未必都知道这一段历史：这座城市曾经是犹太人主导的时装之都。二战后，为什么很多人不愿意纪念这段辉煌的历史？
欧洲各地暗灰色的混凝土防御工事是战争留下的残酷记忆。今天，越来越多的二战防御工事正在被重新利用，成为文化活动的空间。
德国民粹主义政党选项党（AfD）首次赢得区议会选举。在所有主流政党都支持另外一位候选人的情况下，选项党候选人塞塞尔曼（Robert Sesselmann）周日在索纳贝格（Sonneberg）的选举中获胜。
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