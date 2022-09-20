 两条“北溪”天然气管道漏气 可能是人为破坏 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.09.2022

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两条“北溪”天然气管道漏气 可能是人为破坏

北溪2号和北溪1号两条天然气输气管线先后出现压力骤减、天然气泄漏的问题。泄漏原因目前尚在调查之中。丹麦首相弗雷德里克森表示，“很难想象”被发现的三个泄漏点是“意外”所造成的。不过德国联邦经济部则表示：“我们不会捕风捉影。”

北溪2号和北溪1号先后出现天然气泄漏事故。原因仍在调查之中。

北溪2号和北溪1号先后出现天然气泄漏事故。原因仍在调查之中。

（德国之声中文网）丹麦和瑞典两国均证实，两条穿过波罗的海的连接德俄两国的天然气管道北溪1号和北溪2号出现天然气泄漏现象。丹麦发现了3个泄漏点，泄漏点位于丹麦和瑞典专属经济区。虽然这两条天然气管道目前都没有处在运营状态，但管道中注满的天然气现在正在泄漏。

本周一（9月26日），建成之后还从未投入使用的北溪2号天然气管道内的压力突然急剧下降。丹麦官方和北溪2号运营商稍后解释说，这是由于博恩霍尔姆岛（Bornholm）附近的管道发生泄漏所造成的。由于泄漏事故的发生，丹麦提高了监测其能源基础设施的安全级别。泄漏有可能对航运安全构成威胁，丹麦宣布禁止在相关位置5海里内的航运。此后北溪1号输气管道也被报道出现压力骤降。目前事故发生的原因尚在调查之中。

丹麦军方公布的照片上可以看到，北溪2号泄漏位置的海面上形成巨大的气泡。

丹麦军方公布的照片上可以看到，北溪2号泄漏位置的海面上形成巨大的气泡。

事故调查：有可能存在破坏行为

到目前为止还没有有关泄漏原因的官方信息公布。柏林《每日镜报》引述德国安全圈内的消息认为，这很可能是破坏行为所导致。德国联邦议院议员特里廷（Jürgen Trittin）也认为是“大规模的干扰”。

不过德国联邦经济部则表示：“我们不会捕风捉影。”丹麦气候能源部要求“提高电力和天然气部门的警戒”。

丹麦首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）表示，“很难想象”被发现的三个泄漏点是“意外”所造成的。

波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）也表示：“我们不知道发生了什么细节，但我们清楚地看到，有一种破坏行为发生了。”他说，这一破坏行为“可能是我们在应对乌克兰危机所面临的局势升级的下一个阶段”。

Infografik Karte Nord Steam gas pipelines EN

能源供应和环境没有遭到破坏

负责管理电力的德国联邦网络局表示，北溪1号漏气并未对能源供应安全造成影响。该部门一位发言人说：“我们正在和联邦经济部以及其它相关部门紧密合作，澄清事实。目前我们并不清楚输气管道压力降低的原因。但是这并没有对能源供应安全造成影响。”

德国非政府环保组织“德国环境援助组织”(DUH)也表示，博恩霍尔姆岛附近出现的天然气泄漏至少短期内不会造成环境危害。据该组织称，天然气相当于温室气体中的甲烷，部分溶于水，但无毒。 该环保组织一位发言人说，即使发生水下爆炸，也只会产生局部影响。甲烷主要对气候有害。

虽然在动工前就受到特别是来自欧盟东部国家和美国的批评，北溪2号输气管线依旧按计划铺设建成。俄罗斯入侵乌克兰后，德国政府决定不将该管道投入运营。

几周来，俄罗斯方面以遇到技术障碍为由停止通过北溪1号向德国输送天然气。德国政府指责莫斯科利用天然气作为外交政策施压的一种手段。

如果德国出现天然气供应瓶颈会怎样？

(法新社, 德新社, 路透社)

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