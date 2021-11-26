两星少将领导抗疫指挥部 未来总理支持义务接种

（德国之声中文网）据明镜在线报道，即将成为总理的肖尔茨在联邦和各州首脑会议上表示，他支持实施新冠疫苗普遍接种义务，如果要对此进行投票，他作为联邦议院成员将投赞成票。他认为，新冠疫苗接种义务将在“每个人都有现实机会获得两剂接种后实施，“这应当可以在2月初办到。”德国联邦议院可以很快对此进行讨论，并作出决定。

德国自民党主席和既定下届联邦财政部长林德纳 (Christian Lindner) 分别于上周日（11月28日）晚（在德国电视二台）和周一（在推特上）透露，联邦新政府有意"尽快"组建新的抗疫危机指挥部， "由一名德军将领负责"。

据《南德意志报》报道，这名军人就是卡斯滕·布罗伊尔（Carsten Breuer ）少将。自2018 年起，布罗伊尔将军是联邦国防军领土任务指挥部司令，负责军队与民间组织之间的合作。熟悉德国联邦国防军事务的专家表示，自爆发新冠肺炎疫情以来，尤其涉及联邦国防军不断面对行政援助请求浪潮，现年56 岁的布鲁伊尔将军"成绩显著"。

来自联邦国防军的支持

2020 年初，为对国家抗疫提供支持，国防部长克朗普－卡伦鲍尔（ Annegret Kramp-Karrenbauer ）在国防军中成立了专项部队。去夏，鉴于疫情出现虚假平静，军内要求解散该部队的呼声渐高。她不为所动，未予撤销。德国联邦国防军中，少将衔配饰两星。目前，有此军衔的共有50 名男士和1名女士。

值得注意的是，另一位少将被借用于抗疫战已一年有余。他是总参谋部57 岁的军医霍尔特赫尔姆（ Hans-Ulrich Holtherm），曾任位于乌尔姆（Ulm）的联邦国防军医院医务院长，自 2020 年 3 月起，领导当时新成立的联邦卫生部"健康保护、健康安全、可持续性"部。联邦卫生部长施潘周日晚在德广联电视节目上提到了这一点。本周一，在联邦新闻发布会上，施潘部长的发言人也提及此事。由霍尔特赫尔姆领导的部门负责与其他联邦部长协商后的每日疫情报告。

联邦国防军早已参与疫苗接种后勤支援工作

危机指挥部人员

任命军人担任危机指挥部负责人殊不寻常。即使在导致 340 人死亡的1962 年北海沿岸风暴潮灾难期间，联邦国防军虽也投入救灾，但未参与危机指挥部核心。因此，联邦国防军事务专家将现在的相关任命称为"公关噱头"，怀疑危机指挥部负责人的指挥权是否能高于未来的国防部长。新国防部长将由下届交通灯联合执政联盟中的社民党人士出任。无论如何，过渡政府的发言人塞伯特（Steffen Seibert ）已明确表态称，抗疫新路线未来仍继续由政界决定。

自民党主席林德纳周一强调指出，需要危机指挥部来负责后勤工作，以能尽快使疫苗接种战成功。联邦国防军已参与疫苗接种后勤支援工作已有一段时间。最初数月，疫苗储存于军队设施，然后由军队分送。此间，民间企业亦参与其中。 "抗击新冠援助部队"一度曾有 2.5万名官兵， 2020 年夏季时还有 2000人，现在又回增至 8000。

任命一名将军为危机指挥部负责人，无论如何都凸显了抗疫战的军事色彩。 2020 年 3 月中旬，在欧洲大陆首次出现新冠死亡病例几天后，法国总统马克龙誓言要让国家度过艰难时期。他以"我们处于战争中"这句话表达了局势的严峻。此言完全符合这样一个事实：尤其是在法国和西班牙等欧洲国家，第一波瘟疫高峰期时出现大量死亡，军队均一度或持续投入抗疫战。

改变方针

在德国，新近的联邦大选结果带来权力更迭、政治方针变化。默克尔总理为首的黑红大联盟使用的、导致多次"停摆"的疫情全国紧急状态工具业已结束，而未来的红绿黄交通灯联合政府尚未能采取具体行动。最重要的是，虽然各党中不乏要求再度实施停摆措施的个人意见，但社民党、绿党和自民党的未来联合政府成员都无意这么做。

预定的下届政府总理肖尔茨（ Olaf Scholz ）

新旧联邦政府正式交接预定日期是12月8日。不过，人们对政治行动须等到这个日期之后，越来越恼火。有消息说，预定担任新总理的社民党籍的肖尔茨不日将和布罗伊尔将军一起表态。由此，危机指挥部便可在新政府走马上任之前举行会议，甚至做出决定。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 德国疫情第一个爆发点 2020年2月25日，德国西部海因斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染新冠病毒，他当时已经进入重症病房。他与同样被感染的妻子在确诊前两周曾频繁参与社交活动，还曾参加过一场400人规模的狂欢节集会。而当地卫生局始终没能查出这名重症病患的传染源。专家认为，新冠病毒可能已经在多地人群中开始悄悄传播。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 公共生活大面积停摆 不久后，疫情开始在德国各地迅速蔓延，各州陆续推出了学校停课、关闭邻国边境、禁止群体活动等一系列措施，希望借此来防止疫情突破医疗系统上限。与此同时，德国政府也出台政策，统一采购数万台呼吸机以及口罩、防护服等重要防疫物资，并且为扩大重症病床可用数量的医院提供财政补贴。德国各地居民开始抢购超市商品，卫生纸、面粉、肥皂、酒精等商品被迅速抢购一空。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 政府拨巨资保就业 厉行节约措施多年的德国政府此时有着雄厚的财力为全国企业、普通劳动者提供大量的纡困补贴或贷款。断了生意的企业可以向政府申请“短时工作制”补贴，由政府来直接支付待岗员工的六成工资，从而避免裁员。中小企业更是政府的重要关照对象，财政部一下子拿出了500亿欧元，为他们提供纡困补贴。而对大中型企业，德国政府则提供总额4000亿欧元的贷款担保，并为濒临破产的企业准备1000亿欧元特别贷款额度。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 累计感染人数破百万 在度过了一个疫情相对较为温和的夏天之后，2020年11月27日，德国的累计感染人数突破百万。虽然当时新增感染数字开始趋稳，但单日死亡人数却达到新高。德国从11月初开始进入为期四周的“轻度封锁”，但整个11月间每日新增感染人数仍破万，甚至多次单日新增超过2万例，导致德国医疗系统面临高负荷。德国卫生部长施潘也在10月感染了新冠病毒。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 默克尔在联邦议院动情演讲 12月9日，联邦总理默克尔在联邦议院激动地发言。她呼吁民众严格遵守防疫措施，限制社交。她眼含泪光地说：“我很抱歉，真心感到抱歉。但每天590人病亡这样的代价太高太高了，这是不行的。”她说：“如果我们现在在圣诞节前夕有太多接触，而最后却成了我们和祖父母度过的最后一个圣诞节，那么我们一定做错了什么，不应该让这种事情发生。”

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 似曾相识又一年 2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。但与此同时，最早在印度被发现的德尔塔变种也开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 第四波呼啸而至 今年8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）已经发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。但是到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 政府更迭 谁来抗疫？ 德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 住院率成为限制措施的新基准 11月19日，德国看守政府总理默克尔和全国16个州的州长就遏制新一轮新冠疫情的几项措施达成一致。被称为住院率的数据将成为德国实施更严厉措施的新基准。如果一个地区7天内每10万名居民中有3人以上因新冠感染住院，那么2G规定将适用于该州的所有公共休闲活动。如果数值达到每10万人中有6人，将要求人们在规定范围内出示新冠感染阴性测试结果（"2G+"）。当数值达到9时，将实施进一步的措施接触限制等措施。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 圣诞市场商贩忧心忡忡 德国疫情数字屡创新高，传统的圣诞市场到底是开还是不开？在慕尼黑，市政府已经宣布今年再次取消市中心的圣诞市场。而在其他城市，当局仍然犹豫不决。面临重大经济损失的商贩万分无奈。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 死亡人数过十万 据罗伯特·科赫研究所11月25日公布的数字，过去24小时全德国有351名新冠病毒感染者死亡。至此，德国死于新冠肺炎的总人数突破了10万，达到100119人。自疫情爆发以来，德国累计感染人数超过550万。



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