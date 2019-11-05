两德统一：计划经济如何与市场经济融合？

柏林墙倒塌30周年、两德统一29周年系列

（德国之声中文网）在东德的社会主义价值观与中央计划经济之下，个体户、私有企业是不受欢迎的。大多数人在国有大型企业工作。仅在手工业、零售行业存在个体经营的可能性。1989年的东德，一共仅有18.5万名个体经营业者（占劳动人口的1.8%）。

变革氛围涌动

柏林墙的倒塌，也将计划经济推向社会市场经济。这在最初带来的是工业界大范围的倒闭。统一三年后，失业率为15%，如果加上"隐性失业率"，如官方创造的临时性就业岗位以及再就业培训，总体失业比例甚至高达三分之一。

不过与此同时，也出现创业的热潮。许多人开始个体经营。德国统一一年后，新成立了约29.3万家新企业，其中多数是在服务业和旅游业领域。到1994年底，这股创业热潮已经催生了约45万家个体经营的中小企业。

政策扶持

政界注资数十亿，来支持经济的重建。主旨是，在德东地区也实现由私有经济主导、中小型企业挑大梁的经济结构，因为中小企业被认为能创造最多的就业岗位。1995年，据联邦政府数据，个体经营业主共雇佣了320万名员工。

两德统一后的扶持政策首先针对初创中小企业和现有企业的稳固措施。同时受到扶持的还有用于企业现代化改革的投资以及企业咨询、培训措施、德东产品促销措施等。

巨额注资

新成立的中小企业约半数得到了公共款项的资助。最重要的部分是藉由国有复兴信贷银行KfW（Kreditanstalt für Wiederaufbau）实现的。KfW不能直接发放贷款，但是为创业者提供80%的风险担保，以便他们能从储蓄银行（Sparkasse）或其它银行贷到款。由此实现的贷款发放总额达到1040亿欧元，数十万家新成立的企业受惠。

东德国有企业私有化

还有一个机构为推动东德的中小企业成长作出了贡献，那就是所谓的国有资产托管局（Treuhandanstalt），负责对东德国有企业进行私有化。1972年，东德有近12000家企业被收归国有。如今，原先的企业主有机会重新获得所有权。此外，前国有企业内部员工接管部分经营业务，也得到支持。国有资产托管局有时以象征性的1马克价格，出售这样的前东德国有企业部分产权。

破碎的梦想

不过，创业者的道路最初并不容易，因为许多前东德公民对于个体经营没有任何经验。由于深受计划经济的影响，他们对于竞争的规则一无所知。与此同时，对国有企业进行改造实现创利，也往往比想象的要艰难得多。

不少初创企业以破产告终，创业者再次失业。国有资产托管局进行私有化的国有企业部分业务则有更好的业绩。柏林墙倒塌5年后，近三分之二的这些企业实现盈利或至少自负盈亏，三分之一仍旧亏损。