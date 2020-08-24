 两德统一后的环境修复：东德“最脏村”的今昔 | 科技环境 | DW | 24.08.2020

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科技环境

两德统一后的环境修复：东德“最脏村”的今昔

东德时期工业污染对环境造成的持久破坏，如今需要五十年以上来净化和修复。单单褐煤、铀矿的环境整修就花费纳税人200亿欧元。

25 Jahre Wandel im dreckigsten Dorf der DDR (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

2014年的莫尔比斯村（图中远处是Lippendorf褐煤发电厂冷却塔的蒸汽）

 

专题系列：德国的绿水青山从何而来？（七）

 

（德国之声中文网）距离莱比锡15公里的莫尔比斯（Mölbis）村在30年前出了大名，可惜不是什么好名声——“欧洲最肮脏的村庄”。

附近的埃斯彭海恩（Espenhain）褐煤加工厂每天“吞云吐雾”——灰色的烟是发电厂、棕色的烟是煤炭烘干、黑烟是焦煤厂。当时村里的牧师达曼（Karl-Heinz Dallmann）向《世界报》回忆说：“我们的可见度只有300米。”

 

Umweltbewegungen in der DDR (imago/epd)

1980年代莫尔比斯村一次教会举行的“环境聚会”，——示威活动在当时是不被允许的

达曼1986年成为了莫尔比斯村的牧师。当时，附近教会已经在举办以环境为主题的所谓“环境聚会”了。——示威是不可能被允许的。在1987年的一次600人参加的聚会上，人们在台上宣读了埃斯彭海姆褐煤加工厂每天的排放数据：20吨二氧化硫、4.5吨氨、1.5吨硫化氢以及4.5吨其他物质。

“这些数据是厂里有人提供的”，达曼说道。但他至今都不知道究竟是谁。

在一次集会上，莫尔比斯村民在标语上写道：“75%的癌症与环境有关！沉默等于自杀。”

海姆（Ditmar Haym）是当时莫尔比斯村的村长。他讲了一则轶事：“一位女村民给东德部长会议主席斯多夫（Willy Stoph）写了一封信：‘莫尔比斯的村民就像在奥斯维辛一样被毒气毒死，只是没那么快。’”

1990年初，约300名村民进行了一次民意调查，77%的村民支持整村迁出。不过，当年东西德统一，令人们有了新的希望。

 

两德统一后数百万欧元资助

1990年夏天，焦煤厂关停了。两德统一后，莫尔比斯村获得了数百万欧元的资助，比如，对输气管道、输电线、电话线、饮用水和污水处理进行了彻底的整修。池塘和土地进行了恢复自然化的处理。村里也盖起了一些社会福利住房。村民人数增加到了近600人。村里有一所幼儿园、一家饭店和一个杂货店。

 

Deutschland Umweltverschmutzung in der DDR | Braunkohleveredlungswerk Espenhain | Dorf Mölbis 1990 (picture-alliance/ZB/W. Grubitzsch)

1990年夏天的莫尔比斯村，埃斯彭海姆褐煤加工厂的烟尘弥漫

 

“可怜的孩子”与妻子的香水味

诺伊施朗克（Susann Neuschrank）是该村村民，她回忆说，当年莫尔比斯村的“肮脏”出名后，引起社会各界的同情。甚至有人组织“可怜的孩子们”去海边度假，好呼吸新鲜空气。她去了著名的叙尔特岛。

牧师达曼说，在两德统一后，他“才闻见妻子喷的香水”。不过也有一些其他的村民说，现在环境是好了，但不如当时“赚的钱多”。德国东部地区的失业率至今仍高于西部。

 

25 Jahre Wandel im dreckigsten Dorf der DDR (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

牧师达曼（图左）和村长海姆，他们在两德统一时分别在莫尔比斯村任职。图为2014年，二人在该村历史转变的展板前

 

去工业化的环境效应、巨额资金投入

1990年代，前东德地区大范围的去工业化，让废气排放大幅降低。

联邦政府以及相关的州政府接管了德国中部以及劳西茨（Lausitz）采矿区的环境整修：从1990-2018年，已经投入了超过100亿欧元用于褐煤开采的环境整修。到2022年，还会再投入10亿欧元。

在此过程中，东德昔日的采矿区如今诞生了9个湖区，为人们提供了休闲和亲近自然的去处。

 

放射性污染的铀矿

 

Deutschland Umweltverschmutzung in der DDR | Absetzanlage des ehemaligen Uranerzbergbau bei Ronneburg 2003 (picture-alliance/ZB/J.-P. Kasper)

这里曾经是维斯穆（Wismut）铀矿放射性淤泥的堆放池，两德统一后对其进行复杂的净化处理，联邦政府为萨克森州、图林根州的该铀矿整治已投入超过6亿欧元

自1940年代至两德统一的数十年间，开采铀矿的萨克森州和图林根州共产生了3.11亿立方米废土石和1.6亿立方米放射性淤泥。未经处理时，旱季，风将放射性尘土吹到附近的村庄和城市；雨季，放射性颗粒物则浸入小溪、河流和地下水。《每日镜报》报道称，在埃尔茨山脉的维斯穆（Wismut）铀矿，共有约15000个尘肺病例，大多数病人死亡；约8000人罹患癌症。

两德统一后，铀矿开采立刻停止。迄今为止，21个采矿点以及被污染的地区获得了联邦及各州政府近60亿欧元的资金，以便对环境进行净化和修复。到2040年，预计还将再投入10亿欧元。

在东西德边境处的“无人区”，如今则有了一条长达近1400公里的“绿带”，成为一个独一无二的自然保护项目。
 

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