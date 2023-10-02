两德统一：俄罗斯称之为“吞并东德”

在一本新版俄罗斯历史教科书中，德国的重新统一被称为“西德吞并东德”。德国历史学家反应如何？
（德国之声中文网）整整33年前，也就是1990年的10月3日，东德正式加入了西德和德国基本法的效力范围。也意味着，二战结束后45年，德国实现统一成一个主权国家。
这一历史阶段与苏联和该国的中央委员会总书记戈尔巴乔夫密切相关。长久以来，历史学家已经习惯于戈尔巴乔夫在德国和俄罗斯得到的不同评价。
然而，德国专家和历史学家对当前俄罗斯诠释德国统一的方式感到不安。在新版俄罗斯高中历史教材中，德国的统一成为"东德被吞并"。这本书于2023年9月出版，作者是前俄罗斯文化部长、普京总统的顾问梅金斯基（Wladimir Medinskij）和莫斯科国际关系学院的院长托尔库诺夫（Anatolij Torkunow）。
二战结束后，盟国美国、苏联、英国和法国将被打败的德国划分为四个区域。战胜国无法就德国的共同未来达成一致。东西方之间产生了分歧。在三个西部区域，德意志联邦共和国成立；在苏维埃占领区，德意志民主共和国成立。柏林也被分成东、西两半，成为冷战的焦点。
东德存在了40多年。1989年被视为标志性转折点的年份。在东德成立40周年时，除了德国统一社会党的庆祝活动外，还有大量的抗议。"和平革命"不可阻挡。1989年11月9日，柏林墙倒塌；1990年在东德举行了第一次也是唯一一次的自由选举；统一进程和"二加四条约"的签署，最终使东德于1990年10月3日正式接受西德的宪法 - 基本法。
弗雷沃尔特（Ute Frevert），德国马克斯·普朗克教育研究所的主任，评论俄罗斯方面如今对德国统一的解释时说："从普京和他的'历史篡改者'的视角看，统一是殖民化的行为：强大的帝国主义西方将弱小的东方纳入麾下。这完全不符合历史事实，但它符合普京政权的反西方叙事"。
直到最近，俄罗斯高中教科书中的有关历史内容还完全不同于新课本。在2021年的一版相似的教科书中，讲述的是一个和平革命，以及在东德深度政治危机期间对政治制度变革的迫切需要。只有通过"权力转移"才能找到出路，这本书的作者如此写道。但据俄罗斯当局称，这本"旧"教科书只提供了一个"基本面"。从2023年9月1日开始，这本新的历史书，也称为"梅金斯基书"，承诺提供对最新历史的更深入了解。
在"梅金斯基书"中，有一段描述称，1989年苏联军队从东欧撤离是一个"未经深思熟虑的决定"。这个决定削弱了苏维埃联盟在其盟国的军事存在，并导致了民族主义和反苏情绪的大幅上升。西方国家没有犹豫，利用了当时的情况，作者写道。
书中还写道："东德被西德接管"。这一声明配有一幅1990年的历史照片，上面是一个标语："西方和东方一起，为德国和欧洲的未来"。正下方，书的作者解释："（东德）被西德吞并在德国社会中引起了欢乐的情绪"。
"这是典型的对历史的重新解读，"德国历史教师联合会主席兰布雷希特(Niko Lamprecht)说，"在过去20多年里，普京总统在各个领域都推行了这样的转变。现在真的是上下颠倒。普京完全重写了历史。从他的角度看，'俄罗斯帝国'有权收回这些和那些。这与基于事实的历史或国际法无关"。
兰布雷希特指出，历史上两德再统一时，确实有各种各样的立场。他说："在德国政界中，当时也有过这种不妥的说法，即"合并"（Anschluss）'。对于民主合法化的两德再统一，普京进行了重新诠释，并利用了当时少数派的立场，将其进一步夸大为"吞并"。"如果您问我，我会说：是的，这是基于错误事实的历史重解释，它具有政治背景，"这位历史学家解释道。
兰布雷希特提醒人们，在89/90年的德国，反对重新统一的声音从未是多数，而支持统一的声音是广泛的多数："在1990年10月，联邦德国的坦克并没有越过边境，来占领这片新领土。这一切是以完全不同的方式处理的。"
今天，俄罗斯的学校同时使用这两本历史书。这种状况将持续多久还不清楚。2021年版涵盖了1990年的德国联邦大选以及基民盟在五个"新"联邦州中的四个中获胜的情况。这本书明确地向俄罗斯的学生们指出，除了共同的统一意愿之外，德国人不再想生活在社会主义中的愿望也是统一过程的主要动力。但在2023年的"梅金斯基版"历史书中，这段内容已经消失不见。
重新统一和苏维埃帝国的瓦解
波恩大学的东欧历史讲师嘎西莫夫（Zaur Gasimov）分析称，俄罗斯新版历史教科书中"重新统一是在戈尔巴乔夫的"改革重组政策"（Perestrojka）政策背景下被看待的，从俄罗斯建制派的视角看，这一政策触发了苏维埃帝国的崩溃。从梅金斯基和其他建制派的角度看，戈尔巴乔夫的改革政策，被视为整个东中欧和波罗的海地区走向北约的重要里程碑，因此受到谴责，"嘎西莫夫说。"它可能为'统一'到'吞并'这一词汇的激进变化提供了背景。"
"但事实仍然是：33年前，这个国家在经济和政治上重新统一，并且是建立在自愿的基础之上，这个过程是和平的，没有暴力，"来自德国马普教育研究所的弗雷沃尔特说："经过40多年的东德和西德的分裂状态，这个国家再次统一，拥有自由的宪法和民主制度。"
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