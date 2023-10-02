两德统一：俄罗斯称之为“吞并东德”

（德国之声中文网）整整33年前，也就是1990年的10月3日，东德正式加入了西德和德国基本法的效力范围。也意味着，二战结束后45年，德国实现统一成一个主权国家。

这一历史阶段与苏联和该国的中央委员会总书记戈尔巴乔夫密切相关。长久以来，历史学家已经习惯于戈尔巴乔夫在德国和俄罗斯得到的不同评价。

然而，德国专家和历史学家对当前俄罗斯诠释德国统一的方式感到不安。在新版俄罗斯高中历史教材中，德国的统一成为"东德被吞并"。这本书于2023年9月出版，作者是前俄罗斯文化部长、普京总统的顾问梅金斯基（Wladimir Medinskij）和莫斯科国际关系学院的院长托尔库诺夫（Anatolij Torkunow）。

1990年1月的一场德国统一示威游行

普京政权的反西方叙事

二战结束后，盟国美国、苏联、英国和法国将被打败的德国划分为四个区域。战胜国无法就德国的共同未来达成一致。东西方之间产生了分歧。在三个西部区域，德意志联邦共和国成立；在苏维埃占领区，德意志民主共和国成立。柏林也被分成东、西两半，成为冷战的焦点。

东德存在了40多年。1989年被视为标志性转折点的年份。在东德成立40周年时，除了德国统一社会党的庆祝活动外，还有大量的抗议。"和平革命"不可阻挡。1989年11月9日，柏林墙倒塌；1990年在东德举行了第一次也是唯一一次的自由选举；统一进程和"二加四条约"的签署，最终使东德于1990年10月3日正式接受西德的宪法 - 基本法。

弗雷沃尔特（Ute Frevert），德国马克斯·普朗克教育研究所的主任，评论俄罗斯方面如今对德国统一的解释时说："从普京和他的'历史篡改者'的视角看，统一是殖民化的行为：强大的帝国主义西方将弱小的东方纳入麾下。这完全不符合历史事实，但它符合普京政权的反西方叙事"。

仔细看看"梅金斯基书"

直到最近，俄罗斯高中教科书中的有关历史内容还完全不同于新课本。在2021年的一版相似的教科书中，讲述的是一个和平革命，以及在东德深度政治危机期间对政治制度变革的迫切需要。只有通过"权力转移"才能找到出路，这本书的作者如此写道。但据俄罗斯当局称，这本"旧"教科书只提供了一个"基本面"。从2023年9月1日开始，这本新的历史书，也称为"梅金斯基书"，承诺提供对最新历史的更深入了解。

在"梅金斯基书"中，有一段描述称，1989年苏联军队从东欧撤离是一个"未经深思熟虑的决定"。这个决定削弱了苏维埃联盟在其盟国的军事存在，并导致了民族主义和反苏情绪的大幅上升。西方国家没有犹豫，利用了当时的情况，作者写道。

书中还写道："东德被西德接管"。这一声明配有一幅1990年的历史照片，上面是一个标语："西方和东方一起，为德国和欧洲的未来"。正下方，书的作者解释："（东德）被西德吞并在德国社会中引起了欢乐的情绪"。

"历史的重新解读"

"这是典型的对历史的重新解读，"德国历史教师联合会主席兰布雷希特(Niko Lamprecht)说，"在过去20多年里，普京总统在各个领域都推行了这样的转变。现在真的是上下颠倒。普京完全重写了历史。从他的角度看，'俄罗斯帝国'有权收回这些和那些。这与基于事实的历史或国际法无关"。

兰布雷希特指出，历史上两德再统一时，确实有各种各样的立场。他说："在德国政界中，当时也有过这种不妥的说法，即"合并"（Anschluss）'。对于民主合法化的两德再统一，普京进行了重新诠释，并利用了当时少数派的立场，将其进一步夸大为"吞并"。"如果您问我，我会说：是的，这是基于错误事实的历史重解释，它具有政治背景，"这位历史学家解释道。

兰布雷希特提醒人们，在89/90年的德国，反对重新统一的声音从未是多数，而支持统一的声音是广泛的多数："在1990年10月，联邦德国的坦克并没有越过边境，来占领这片新领土。这一切是以完全不同的方式处理的。"

今天，俄罗斯的学校同时使用这两本历史书。这种状况将持续多久还不清楚。2021年版涵盖了1990年的德国联邦大选以及基民盟在五个"新"联邦州中的四个中获胜的情况。这本书明确地向俄罗斯的学生们指出，除了共同的统一意愿之外，德国人不再想生活在社会主义中的愿望也是统一过程的主要动力。但在2023年的"梅金斯基版"历史书中，这段内容已经消失不见。

两分钟看懂东西德统一

重新统一和苏维埃帝国的瓦解

波恩大学的东欧历史讲师嘎西莫夫（Zaur Gasimov）分析称，俄罗斯新版历史教科书中"重新统一是在戈尔巴乔夫的"改革重组政策"（Perestrojka）政策背景下被看待的，从俄罗斯建制派的视角看，这一政策触发了苏维埃帝国的崩溃。从梅金斯基和其他建制派的角度看，戈尔巴乔夫的改革政策，被视为整个东中欧和波罗的海地区走向北约的重要里程碑，因此受到谴责，"嘎西莫夫说。"它可能为'统一'到'吞并'这一词汇的激进变化提供了背景。"

"但事实仍然是：33年前，这个国家在经济和政治上重新统一，并且是建立在自愿的基础之上，这个过程是和平的，没有暴力，"来自德国马普教育研究所的弗雷沃尔特说："经过40多年的东德和西德的分裂状态，这个国家再次统一，拥有自由的宪法和民主制度。"

今昔对比：德国统一前后的柏林 勃兰登堡门 它是柏林最著名的地标之一。勃兰登堡门建于1791年，在分裂时期是东、西柏林的边界。它正巧位于东柏林边防线的后面，公众无法进入。直到1989年秋天，这一封锁地带才不复存在。自此，勃兰登堡大门前的广场上始终人群熙攘，吸引了大量国内外游客。

今昔对比：德国统一前后的柏林 霍恩施豪森 在1989年之前，霍恩施豪森（ Hohenschönhausen ）一直是东德国家安全局的一座中心监狱。被关押在这里的政治犯受到心理和身体上的折磨。被高大围墙环绕的建筑群是一所秘密监狱，在任何城市地图上都没有标记。两德统一后该监狱被关闭，几年后作为纪念馆对游客开放。

今昔对比：德国统一前后的柏林 柏林墙 柏林墙将柏林分为东、西两部分，整整隔离了28年。柏林墙长约160公里，建有严密的边防设施。许多人在试图翻越边境逃往西部时死亡，确切的数字至今仍不得而知。两德统一之年，很多国内外的艺术家在至今保存下来的一段墙壁上画满了各种绘画。

今昔对比：德国统一前后的柏林 列宁在柏林弗里德里希斯汉区 从1970年到1991年，这座19米高的红色花岗岩巨大雕塑矗立在昔日东柏林的弗里德里希斯汉区（Friedrichshain）。当时的东德领导人乌布利希（Walter Ulbricht）主持了有20万人参加的纪念碑揭幕式。90年代初。雕像被拆除。如今，原来的列宁广场被改为 "联合国广场"。

今昔对比：德国统一前后的柏林 从共和国宫到柏林城市宫 这一地段曾是民主德国的权力中心，是东德统一社会党举行全体代表大会的地方。共和国宫经过32个月的建设，于1976年投入使用。德国统一后，这座带有石棉污染的建筑物在2006年至2008年间被拆除，之后在原地重建了具有历史意义的柏林城市宫和有争议的洪堡论坛。

今昔对比：德国统一前后的柏林 东德的国际商店 "Intershop "是前东德一个零售连锁店的名字。但是在这里不能用东德货币支付，只能使用外币。因此，许多东德公民对Intershops提供的商品范围了解有限。第一家商店位于东柏林的弗里德里希大街火车站旁。如今这个广场已经旧貌换新颜，到处都是精品店和商铺。

今昔对比：德国统一前后的柏林 游戏场 无忧无虑的儿童们玩耍的游戏场。几乎前东德的每个儿童游戏场都有这些用于攀爬的金属球（左）。如今，它们被用绳子制成的攀爬装置所取代，这样孩子们在玩耍时撞到上面也不会很痛。

今昔对比：德国统一前后的柏林 旅馆 位于弗里德里希大街的十三层大都会酒店于1977年开业。从前在这里进进出出的都是商界人士、外交官和名人。对于大多数东德公民而言，没有外汇只能站在外面欣赏。今天，这里成为Maritim的连锁酒店，即便消费不起，也人人可以进出。

今昔对比：德国统一前后的柏林 卡迪威（KaDeWe）百货公司 位于西柏林的卡迪威（KaDeWe）百货公司是德国最著名的百货商店，面积达6万平方米，仅次于伦敦的哈罗德（Harrods）百货商店，在欧洲排名第二。这家豪华百货商店开业于1907年，在第二次世界大战期间几乎被烧光。它坐落在德国分裂时期的西柏林，如今成为游客、当地人和奢侈品爱好者喜欢光顾的地方。 作者: Rayna Breuer



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