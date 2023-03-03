两座纳粹“跨步马”雕塑展出引发争议

（德国之声中文网）纳粹艺术家索拉克（Josef Thorak ）曾经为希特勒在柏林的新帝国总理府创作了两座"跨步马"（德语为"Schreitende Pferde"）雕塑。现在，这些雕塑将在柏林的博物馆施潘道城堡（德语：Zitadelle Spandau）再次展出。其中一座雕塑已经在那里展出了一段时间，第二座正在进行展出前的检查。

据该博物馆称，在 2023年9月10日的纪念碑开放日，它将与其他有问题的艺术作品一起首次永久展出。

从1939年到1943年，受希特勒委托创作的体型庞大的双胞胎"跨步马"，一直矗立在纳粹政府所在地的花园里。它们是为纳粹政权打造的数千件青铜作品的一部分，目的将柏林演变为全球"日耳曼尼亚"帝国首都。

又有一座纳粹宣传雕塑将在柏林的施潘道城堡展出

索拉克是谁？

索拉克 (Josef Thorak) 于 1889年2月7 日出生于维也纳，曾就读于维也纳艺术学院，于 1915 年转入柏林艺术学院。在完成学业后，他通过一系列作品确立了自己的雕塑家地位，例如位于德国西部城市布尔的4米高的帝国银行大楼山墙人物雕塑。

他的风格为他赢得了无数来自政府的委托任务。 1934 年参与土耳其安卡拉的安全纪念碑等项目，他获得了国际口碑。从1937年起，索拉克成为受纳粹青睐的雕塑家之一，奉命创作无数宣传雕塑，用来展示纳粹政权所谓的力量和荣耀。

在索拉克事业高峰期，希特勒和他的政权正在迫害犹太现代艺术家，他们声称这些艺术家创作了"堕落的艺术"，并掠夺了犹太艺术收藏家的藏品。索拉克与他的犹太妻子离婚，并在慕尼黑美术学院获得了一个享有声望的职位。二战结束后，他继续创作，没有遇到什么麻烦，直至1952年去世。

索拉克接受纳粹宣传部长戈培尔的委托创作雕像

为什么要展出纳粹艺术品？

2015年，德国警方对一个地下艺术品交易市场进行了一次突袭，重新发现了"跨步马"雕塑。警方是收缴了这些作品，其中还包括希特勒最喜欢的另外两位艺术家克里姆斯（Fritz Klimsch）和布莱克（Arno Breker）的雕塑。

这些作品可能被计划在黑市上出售，因为纳粹艺术在官方市场上仍然是禁忌。艺术史学家富尔梅斯特 (Christian Fuhrmeister) 在 2015 年告诉德国之声， "德国、美国或俄罗斯有一些私人收藏家，总有一些人对此类作品充满热情。"

根据施潘道城堡的官方网站，这座前文艺复兴时期的城堡如今变成了展览空间。展示这些雕塑的目的是阐释"各种国家权力如何塑造柏林城市景观"。该系列展出以1849年至1986年创建的纪念雕塑为主要为特色，涵盖德意志帝国、魏玛共和国、纳粹德国和东德。

德国公共场所中的纳粹雕塑

该博物馆在其网站上声明这些雕塑是"德国历史的见证"，并认为这些特色纪念雕塑是德国历史的"重要象征"。"重要"这个形容词可能会让一些人感到不适，但博物馆解释说，它的目标是将自己转变为研究"有毒"古迹的中心。联邦政府也支持其收购"跨步马"。

此前，纳粹艺术的展出曾引发强烈抗议。去年，慕尼黑绘画陈列馆因展出另一位纳粹艺术家齐格勒 (Adolf Ziegler) 的画作，在一封公开信中受到猛烈抨击。最有影响力的当代艺术家之一巴塞利兹 (Georg Baselitz) 呼吁将其移除。

"令人震惊的是，纳粹宣传能够在慕尼黑博物馆以这种肮脏的方式进行。"巴塞利兹去年 10 月写道。他说，受纳粹迫害的艺术家的作品被挂在对他们的迫害负有责任的艺术家的作品旁边，这是"无法忍受的"。

事实上，许多纳粹宣传雕塑仍保留在公共场所，例如纳粹政权为 1936 年奥运会修建的柏林奥林匹克体育场。在 2006 年世界杯之前，该体育场一直作为比赛场地，一些活动家呼吁拆除其中的雕塑。然而，柏林市拒绝这一建议，理由是拆除等于对德国历史的否认。

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