两岸防疫的五个差异与观察

(德国之声中文网) 45岁的陈小姐在上海的金融业工作了两年半，28岁的杨先生则在广东一家制造业厂工作了一年半。目前正在居家检疫的两人是少数能返乡过年的台湾人。

两人都提到，2019年底新冠肺炎疫情爆发，两岸封关，导致在中国大陆工作的台湾人在2020农历年后无法返回岗位，所以今年公司特别注意，只让部份管理阶层返乡过年，以免疫情再起影响年后开工。

过去一年都待在上海的陈小姐，整个公司的台湾人只有她返乡之后会再回去。她提到，有台湾同事因为觉得疫情下跟家人聚少离多，决定放弃上海的工作。

她说：「现在不止回台湾麻烦，其实跨省交通也蛮麻烦，他们有分高风险、中风险、低风险，高风险的就要隔离，中低风险也是要核酸检测报告才能跨省，所以鼓励大家尽量不要回家，就地过年。」

1.自费检测价差大

在两人分享的两岸防疫差别上，检测费用差距之大令人惊讶。陈小姐提到上海自费检测的公定价是120块人民币，在广东的杨先生只花了是75块人民币。两者跟台湾约1139到1595块人民币的检测费用价差超过10到20倍。

杨先生说自己不太能接受这么大的价差，有想过是不是测验质量上有差异，但他观察两岸检测方式差不多。他说：「如果真的不准的话，他也不敢放着他的人这样到处乱窜。」

医药背景出身的陈小姐则表示，她觉得价格跟准度完全没有关系，「医药本来就是有它市场定价的原则跟准不准其实是两回事」。她不觉得台湾的检测费用特别高，也不会因此质疑中国大陆的检测准度。

检测费用上的差异一度成为两岸政治口水战，台湾卫福部长陈时中被问到此事时，曾说台湾费用较贵，因为「比较准」，引起国台办发言人朱凤连以「糊弄老百姓」，并以「这位先生」称乎陈时中引发话题。

针对此事，台湾中央流行疫情指挥中心曾公布各国新冠肺炎自费核酸检验费用，美国约为250美元（约1625元人民币），英国约为130至200元英镑（约1155至1778元人民币）；日本约为日币25,000至50,000元不等（约1529至3057元人民币），价钱比两岸都要来得高。

除了价钱之外，杨先生提到，台湾医院采检的规定比较繁琐，时间上还有程序，不是想要采检就可以，以及要提供的文件证明都比中国大陆还要麻烦。

2.习惯戴口罩的台湾人

陈小姐观察到，台湾人因为经历过SARS，所以早已习惯戴口罩保护自己和他人的想法。她2018年刚到上海时，常常在地铁上戴口罩的她会被视为异类。

但这一年多疫情爆发以来，过去没有戴口罩的习惯的中国大陆民众开始有了新的卫生习惯，她说，连过去「很能吐痰」的上海人因为要戴口罩，吐痰比例大幅下降。

虽然不少台湾人习惯在感冒和天冷时戴口罩，但杨先生发现，由于台湾不像中国大陆曾爆发过大规模的疫情，2020年7月他回台时发现，很多台湾人没有戴口罩，但中国则早已强制到公共场所要戴。

时至今日，两岸民众都已经习惯平常要戴口罩，没有佩戴也没办法进入大部份的公共场所。但杨先生有一个有趣的观察，他说：「大陆人戴着口罩，可是他不是戴好口罩。」他观察台湾人大多会把口罩遮住口鼻，但是在广东很多人是象征性地戴， 「很多时候是戴着，但要跟你说话的时候会拉下来」。

3. 疫情下的隐私权

杨先生认为，两岸防疫最大的差别是「政策上的强迫性」，相较于铁腕防疫的方式，他观察到台湾很多政策是「宣导」和「提倡」。

他提到，为了防疫，在中国大陆的行踪是完全曝光的。「以我来说，我的足迹被曝光没有特别不好， 因为我没有去哪些不能去的地方。」

杨先生说，中国大陆若有确诊案例，他会立刻收到该案例非常详细的足迹，包括搭过哪一班火车或公车，去过了哪里，「可以很好的去掌握到的人」。他提到，虽然台湾也会公布，但只有个特定地点，没有公布移动路径。

他认为这跟整个中国大陆的系统有关，所有的资料都掌握在政府手中，台湾则是「如果确诊的人说不详细或是没说出来，就不会知道。」

针对中国大陆资讯控管方式，陈小姐提到，或许台湾人的角度会觉得「侵犯隐私」，但针对公安危机事件，本来处理方式就应该有不同。她说：「部分时候，为了民众有知的权利，我觉得是应该要适度的公开。」

虽然两岸皆有因为足迹公布，网路八卦他人私生活而引起的隐私权争议。陈小姐认为，重要的是要有正确的心态，谨慎使用这些资讯。

4.隔离的强度

以杨先生来说，他都是从澳门进广东，在澳门下飞机后就集中送到医院做一次筛检，之后被分配到防疫旅馆，一人一间房隔离14天。每天早晚都会有人来量体温并记录，送餐并站岗确保隔离者没有随意离开房间。期间第13天会再做一次筛检，费用都是由澳门政府负担。第15天拿到核酸报告后，他要在24小时内进广东。

回台后，他因为台湾政府规定1月15日之后要一人一户隔离，他借住在朋友家。他发现，台湾是要自己回报体温，有没有测也不知道。如果不是住在防疫旅馆或集中管理，只用手机追踪还是会有漏洞。杨先生就听过，有其他越南同业的朋友把手机放在家里，去便利商店买咖啡等状况。

陈小姐对此表示，上海隔离每天要回报体温，但她在台湾只有被询问「有没有异常症状，无异常就算正常」。她引用回到台湾的朋友说法表示，「整体说来我们还是一个比较信任人的环境」，但她补充说，「人值不值得被信任就有待探讨」。

台湾居家检疫前后不用强制做检测，陈小姐说自己沒有因此不安心，即便检测也是有误差。她认为关键是「每天还是做好自己的保护措施」。

她也分享了里干事跟她的对话，对方表示「没有感染就没事」，她认为这证明了「台湾人的灵活弹性」，讲得好听是「相信人」，但是事实上可能是「管不了人」。

5.民主还是专制防疫

两位受访者都提到，在台湾的防疫方式下，「人民的自觉度要很高」。杨先生认为，中国铁腕强制性的政策能够「很容易把那些曾经接触过或者有可能接触过的人全部抓起来」，透过筛检和控管来防疫。

他观察身边需要在两岸穿梭的工作者，对于台湾的防疫措施「有点担心」，「怕无症状的人都在外面」，但因为疫情没有大规模爆发又觉得没事。

他说：「不知道是不是因为我们幸运， 担心台湾状况没有我们知道的这么好」。他甚至说，「专制独裁的防疫让可能的个案都被抓出来了，反而感觉资讯比较透明」。

陈小姐则认为，就算中国被指为「专制的防疫」，但「大陆人他们自己也会觉得他们适合这样的防疫」，因为中国大陆人多，「人多就容易失控，需要建立起秩序」。第二是他们觉得「不是每个人都有这么高的自觉性」，所以需要被管制，让比较多人感觉是安全的。

她觉得在台湾长大的自己其实也没有觉得被「大幅地侵犯」、「本质上还可以接受」，她特别强调，在中国大陆，「在权利被侵犯之前，会把理由告诉你，说那是为了大家」。她提到一个案例，1 月初上海一个小区有一人感染，该小区500多个人当天全部都被送去隔离，让她感觉「非常有魄力」。

陈小姐认为，两岸民众心理感受不同，中国幅员广大，自由或民主的防疫会让中国民众安全感不足。她也发现，中国民众不那么关注台湾成功防疫，反而较关注西方国家防疫的失败，特别是在与疫情严重的英美民主大国比起来，「专制」的管理反而救了他们，让当地人认同政府强制性的管制措施。

中国大陆防疫有成，2020年GDP正增长后更是引起「威权是否利于防疫」的广泛讨论，但海峡的另一端，民主的台湾也多次因为防疫佳绩登上国际舞台。目前疫情尚未消退，疫苗成效也有待观察，两岸防疫的差异孰优孰劣，与政体有什么关系，还需要更长期的观察以及后续的追踪。

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。