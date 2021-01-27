 两岸防疫的五个差异与观察 | 文化经纬 | DW | 09.02.2021

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文化经纬

两岸防疫的五个差异与观察

过去这一阵子，有许多专制与民主防疫方式的优劣比较，德国之声访问了两位穿梭两岸工作的台湾人，谈谈他们的观察。

Taiwan | Coronavirus: Menschen mit Gesichtsmasken am Hsing Tian Kong Tempel

虽然台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中说，台湾公费采检足以防堵新冠病毒，但仍有许多的民众担心可能有许多无症状感染者未被发现。

(德国之声中文网) 45岁的陈小姐在上海的金融业工作了两年半，28岁的杨先生则在广东一家制造业厂工作了一年半。目前正在居家检疫的两人是少数能返乡过年的台湾人。

两人都提到，2019年底新冠肺炎疫情爆发，两岸封关，导致在中国大陆工作的台湾人在2020农历年后无法返回岗位，所以今年公司特别注意，只让部份管理阶层返乡过年，以免疫情再起影响年后开工。

过去一年都待在上海的陈小姐，整个公司的台湾人只有她返乡之后会再回去。她提到，有台湾同事因为觉得疫情下跟家人聚少离多，决定放弃上海的工作。

她说：「现在不止回台湾麻烦，其实跨省交通也蛮麻烦，他们有分高风险、中风险、低风险，高风险的就要隔离，中低风险也是要核酸检测报告才能跨省，所以鼓励大家尽量不要回家，就地过年。」

1.自费检测价差大

在两人分享的两岸防疫差别上，检测费用差距之大令人惊讶。陈小姐提到上海自费检测的公定价是120块人民币，在广东的杨先生只花了是75块人民币。两者跟台湾约1139到1595块人民币的检测费用价差超过10到20倍。

杨先生说自己不太能接受这么大的价差，有想过是不是测验质量上有差异，但他观察两岸检测方式差不多。他说：「如果真的不准的话，他也不敢放着他的人这样到处乱窜。」

医药背景出身的陈小姐则表示，她觉得价格跟准度完全没有关系，「医药本来就是有它市场定价的原则跟准不准其实是两回事」。她不觉得台湾的检测费用特别高，也不会因此质疑中国大陆的检测准度。

检测费用上的差异一度成为两岸政治口水战，台湾卫福部长陈时中被问到此事时，曾说台湾费用较贵，因为「比较准」，引起国台办发言人朱凤连以「糊弄老百姓」，并以「这位先生」称乎陈时中引发话题。

针对此事，台湾中央流行疫情指挥中心曾公布各国新冠肺炎自费核酸检验费用，美国约为250美元（约1625元人民币），英国约为130至200元英镑（约1155至1778元人民币）；日本约为日币25,000至50,000元不等（约1529至3057元人民币），价钱比两岸都要来得高。

除了价钱之外，杨先生提到，台湾医院采检的规定比较繁琐，时间上还有程序，不是想要采检就可以，以及要提供的文件证明都比中国大陆还要麻烦。

China Basketball Coronavirus-Teststandort außerhalb des Qingdao-Sportzentrums in Qingdao

中国新冠核酸筛检率高，传出零星个案时，通常整个小区甚至市镇都会接受大规模筛检。

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新冠危机虽对大家都构成打击，但程度大相径庭。已疲于应对数字化挑战和气候保护的各国之间以及社会不同阶层之间，裂痕正在扩大。

在全球新冠确诊数突破1亿之际，一间澳大利亚智库根据各国的疫情数据，公布一项由98个国家组成的新冠防疫绩效指数。前三名皆为亚太地区国家，不少欧美国家则排名垫底。

在春节和两会前，北京加强了防疫措施，中国国内低风险地区人员进返京要求持有7日内核酸检测阴性证明，并在之后实行健康监测。这在网络上引起了不少讨论，被指与当局此前“不层层加码”的指示相悖。

世界卫生组织执行委员会本周起举行一连九天会议，中国19日为其新冠疫情对策辩护，声称去年已第一时间通报世卫，反斥日前出炉的独立小组报告「与事实不符」。

2.习惯戴口罩的台湾人

陈小姐观察到，台湾人因为经历过SARS，所以早已习惯戴口罩保护自己和他人的想法。她2018年刚到上海时，常常在地铁上戴口罩的她会被视为异类。

但这一年多疫情爆发以来，过去没有戴口罩的习惯的中国大陆民众开始有了新的卫生习惯，她说，连过去「很能吐痰」的上海人因为要戴口罩，吐痰比例大幅下降。

虽然不少台湾人习惯在感冒和天冷时戴口罩，但杨先生发现，由于台湾不像中国大陆曾爆发过大规模的疫情，2020年7月他回台时发现，很多台湾人没有戴口罩，但中国则早已强制到公共场所要戴。

时至今日，两岸民众都已经习惯平常要戴口罩，没有佩戴也没办法进入大部份的公共场所。但杨先生有一个有趣的观察，他说：「大陆人戴着口罩，可是他不是戴好口罩。」他观察台湾人大多会把口罩遮住口鼻，但是在广东很多人是象征性地戴， 「很多时候是戴着，但要跟你说话的时候会拉下来」。

3. 疫情下的隐私权

杨先生认为，两岸防疫最大的差别是「政策上的强迫性」，相较于铁腕防疫的方式，他观察到台湾很多政策是「宣导」和「提倡」。

他提到，为了防疫，在中国大陆的行踪是完全曝光的。「以我来说，我的足迹被曝光没有特别不好， 因为我没有去哪些不能去的地方。」

杨先生说，中国大陆若有确诊案例，他会立刻收到该案例非常详细的足迹，包括搭过哪一班火车或公车，去过了哪里，「可以很好的去掌握到的人」。他提到，虽然台湾也会公布，但只有个特定地点，没有公布移动路径。

他认为这跟整个中国大陆的系统有关，所有的资料都掌握在政府手中，台湾则是「如果确诊的人说不详细或是没说出来，就不会知道。」

针对中国大陆资讯控管方式，陈小姐提到，或许台湾人的角度会觉得「侵犯隐私」，但针对公安危机事件，本来处理方式就应该有不同。她说：「部分时候，为了民众有知的权利，我觉得是应该要适度的公开。」

虽然两岸皆有因为足迹公布，网路八卦他人私生活而引起的隐私权争议。陈小姐认为，重要的是要有正确的心态，谨慎使用这些资讯。

China Wuhan | Coronavirus | Bahnhof, Reisende verlassen die Stadt

在亚洲地区，口罩已经是防疫必备的随身物品时，还有许多欧美的民众在争取「不戴口罩的权利」。

4.隔离的强度

以杨先生来说，他都是从澳门进广东，在澳门下飞机后就集中送到医院做一次筛检，之后被分配到防疫旅馆，一人一间房隔离14天。每天早晚都会有人来量体温并记录，送餐并站岗确保隔离者没有随意离开房间。期间第13天会再做一次筛检，费用都是由澳门政府负担。第15天拿到核酸报告后，他要在24小时内进广东。

回台后，他因为台湾政府规定1月15日之后要一人一户隔离，他借住在朋友家。他发现，台湾是要自己回报体温，有没有测也不知道。如果不是住在防疫旅馆或集中管理，只用手机追踪还是会有漏洞。杨先生就听过，有其他越南同业的朋友把手机放在家里，去便利商店买咖啡等状况。

陈小姐对此表示，上海隔离每天要回报体温，但她在台湾只有被询问「有没有异常症状，无异常就算正常」。她引用回到台湾的朋友说法表示，「整体说来我们还是一个比较信任人的环境」，但她补充说，「人值不值得被信任就有待探讨」。

台湾居家检疫前后不用强制做检测，陈小姐说自己沒有因此不安心，即便检测也是有误差。她认为关键是「每天还是做好自己的保护措施」。

她也分享了里干事跟她的对话，对方表示「没有感染就没事」，她认为这证明了「台湾人的灵活弹性」，讲得好听是「相信人」，但是事实上可能是「管不了人」。

China Wuhan | Coronavirus | Bahnhof, Reisende verlassen die Stadt

在亚洲地区，口罩已经是防疫必备的随身物品时，还有许多欧美的民众在争取「不戴口罩的权利」。

5.民主还是专制防疫

两位受访者都提到，在台湾的防疫方式下，「人民的自觉度要很高」。杨先生认为，中国铁腕强制性的政策能够「很容易把那些曾经接触过或者有可能接触过的人全部抓起来」，透过筛检和控管来防疫。

他观察身边需要在两岸穿梭的工作者，对于台湾的防疫措施「有点担心」，「怕无症状的人都在外面」，但因为疫情没有大规模爆发又觉得没事。

他说：「不知道是不是因为我们幸运， 担心台湾状况没有我们知道的这么好」。他甚至说，「专制独裁的防疫让可能的个案都被抓出来了，反而感觉资讯比较透明」。

陈小姐则认为，就算中国被指为「专制的防疫」，但「大陆人他们自己也会觉得他们适合这样的防疫」，因为中国大陆人多，「人多就容易失控，需要建立起秩序」。第二是他们觉得「不是每个人都有这么高的自觉性」，所以需要被管制，让比较多人感觉是安全的。

她觉得在台湾长大的自己其实也没有觉得被「大幅地侵犯」、「本质上还可以接受」，她特别强调，在中国大陆，「在权利被侵犯之前，会把理由告诉你，说那是为了大家」。她提到一个案例，1 月初上海一个小区有一人感染，该小区500多个人当天全部都被送去隔离，让她感觉「非常有魄力」。

陈小姐认为，两岸民众心理感受不同，中国幅员广大，自由或民主的防疫会让中国民众安全感不足。她也发现，中国民众不那么关注台湾成功防疫，反而较关注西方国家防疫的失败，特别是在与疫情严重的英美民主大国比起来，「专制」的管理反而救了他们，让当地人认同政府强制性的管制措施。

中国大陆防疫有成，2020年GDP正增长后更是引起「威权是否利于防疫」的广泛讨论，但海峡的另一端，民主的台湾也多次因为防疫佳绩登上国际舞台。目前疫情尚未消退，疫苗成效也有待观察，两岸防疫的差异孰优孰劣，与政体有什么关系，还需要更长期的观察以及后续的追踪。

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