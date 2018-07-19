两岸金门通水 隔海关系仍僵

(德国之声中文网) 8月5日，两岸通水仪式分别在金门田埔水库、大陆泉州晋江龙湖水库举行。

狮鼓表演开场后，金门县长与议员等在上午十时转动水闸门，彩色气球应声飘上空中。

中方由国台办主任刘结一、福建省委书记与省长出席泉州仪式，福建省府秘书长出席金门仪式。

金门县长陈福海在典礼致辞:「启动金门自大陆引水通水，两岸融和，共饮一江水；血浓于水，同醉金门高粱酒！」他在过去「通邮、通商、通航」的「小三通」基础上，提出未来在通水之上外加通电、通桥的「大三通」构想。

来自中台双方的官员与民意代表象征性地共同转动闸门开关

典礼时机引争议

国台办主任刘结一出席泉州通水仪式时称﹕「台湾某些人出于阴暗的政治目的，竟然对老百姓尽早解决吃水问题横加阻挠，无理取闹。」

日前，中方取消台湾主办的2019东亚青年运动会，台湾当局以时机不宜为由，向金门县政府提议在不改变通水时程的前提下，延后举办典礼。

但是此提议未获金门政府采纳，陆委会知晓后，称此三方出资的工程有一方缺席，这项活动就称不上「典礼」，定调为金门县政府邀请地方相亲参与的仪式活动。

金门县长陈福海认为此次典礼旨在感谢各方投入心力

8月5日通水当天，台湾陆委会没有派代表出席，仅发布声明稿表示祝福，并对刘结一的指控加以反驳: 「陆方将双方购水的商业行为列为惠台措施，并批评我政府阻碍通水，明显将民生议题政治化，企图制造台湾内部矛盾，遂其分化目的。」

该稿指出，台湾政府为通水计划编列了13.5亿台币经费；而通水之后，每顿9.86元台币的买水费用，也由台湾负担。

针对刘结一的「阴暗政治说」，陆委会反驳，「中方打压台湾人参与国际活动，又融合统战作为拉拢...谁才是出于政治阴暗目的、人为破坏两岸和平、损害人民福祉权益的始作俑者，国际社会及台湾人民都了然于胸。」

历经二十多年的通水计划

通水工程台湾一共出资13.5亿新台币，其中中央政府负担了85%，金门县政府负担15%。由金门县政府自来水厂与中方福建省供水有限公司签订购水契约，约期长达30年。

这项两岸通水项目始於李登辉時代，横跨多届政府。金门县政府新闻稿指出，此计划追溯至1995年，中国福建省水利水电厅组成小组进行前期工作。2000年，台湾配合小三通之推动，评估境外引水政策并完成报告。2002年至2015年之间，历经3次工作会议及8次技术商谈，双方水利主管机关及执行单位终达成供水水源、水量、合作模式、 购水契约期限等多项共识，并完成购水契约签订仪式。

罗法/李芊(综合报道)