两岸谍报战 :台湾首宗「陆生共谍」案

(德国之声中文网) 中国官媒央视《焦点访谈》上週末播出「危情谍影」专题报导，讲述台湾间谍利用美色、金钱和友谊蛊惑中国留台学生，以取得机密资料。播出后引起两岸热烈讨论。在台湾最近有哪些被指为中国间谍的人呢？

第一位遭起诉的中国学生：周泓旭案

周泓旭今年31岁，来自辽宁本溪，中国浙江大学毕业后，进入台湾政治大学企管研究所就读，2016年7月31日毕业后返台经商。2017年3月，他涉嫌策动中华民国外交部官员交付情资被举报，后依《国家安全法》被台湾当局逮捕，收押禁见，被指为「共谍」。

根据台北地方检察署的资料，调查局从周泓旭的随身硬碟中复原删除资料，找到多个文件挡案，包括「我系统开展台湾统派工作的做法体会」、「星火T计划」、「燎原计划」。其中最引人关注的星火T计划。该案除了周泓旭，还涉及台湾新党青年王炳忠、侯汉廷与林明正。

王炳忠是台湾小党「新党」的青年委员会主席，曾经破音大唱《中华民国颂》出名。侯汉廷也是新党成员，在脸书上有55万粉丝，在Youtube开频道「鬼岛的那些事」，其中一集《头文字DPP》在讽刺民进党政府，获80万赞。时常出入两岸政论节目，并且即将在北投士林区参选台北市议员。

根据台北地检署资料，2014年起，周泓旭陆续结识王、侯、林三人，并且在国台办政党局官员指示之下，成立「新中华儿女学会4人小组」，在台湾发展组织。周担任与国台办政党局以及上海市对外办公室对台湾联络与监督的窗口，并把资金交由王炳忠统筹运用。资料中对所发展组织、举办活动、地下钱庄换币等细节都详细描述。在台北以头期款330万台币购屋，成立「燎原新闻网」网路媒体，雇员十名以上。台大政治所二年级的侯汉廷则在台湾第一学府「台湾大学」成立「台大中华复兴社」，举办活动、讲座。在台北市以精品买卖为名行地下换汇，在长达7年的时间当中，经手新台币35亿4875万，犯罪所得新台币6369万4033元。

2017年12月，新党干部王炳忠、侯汉廷、林明正和陈斯俊4人因涉及「周泓旭案」和违反《国家安全法》被搜索并带往侦讯。2018年4月，王炳忠等人转列被告，被限制出境、出海及住居后请回。6月13日，全案侦结，王炳忠和其父王进步、林明正、侯汉廷被指违反《国安法》，依「共谍罪」起诉，并持续限制出境和出海。并查扣犯罪所得新台币1525万，建请法院没收。

星火T计画

根据台湾检方的资料，周泓旭在 2014年王炳忠、林明正和侯汉廷。当年12月起就接受国臺办指示担任联繫窗口，并利用和参与王等三人运作的「燎原新闻网」和「新中华儿女学会」，并执行「星火 T 计划」。「星火 T 计划」中，周提供所需资金，定期彙报工作成果。周泓旭将王炳忠、侯汉廷、林明正等三人化名为1、2、3号，藉着他们试图结识台湾军方人员并拓展人脉和深化交往以获取情资。这个计划积极接触现退役军人，了解台湾军人的位阶、军职、照片、思想资料提供给中国情治单位。另外，针对青年学生中认同统一思想者，鼓励报考军校。

台湾检方从周泓旭拟定的计画书发现，在发展组织人脉上，只要经小组核心成员两人以上查证确认，即替「客户」建档，加脸书好友并成员组员粉丝，可获得3000元。其他包括交谈议题、见面聊天和接受上级机关指导，可获得5000元到50000元不等的奖金奖励。这些细节受到台湾媒体的广泛报导。

两岸谍影重重

针对近日报导和相关案件，中华战略学会研究员张竞说，两岸前景不明，「没有谍报战才令人意外」。他表示，历史不能切割看待，面对央视如此大动作，臺湾应当思考此与「周泓旭案」、「李明哲案」以及《惠台31条》这些前因有何关係？再想办法判断究竟其宣传对象是对内教育还是对臺叫阵？

针对谍报中接触学生「放长线钓大鱼」的策略，张竞说：「大陆最有可能在日后成为党政要员的优秀学生，恐怕是就读于北大清华，要不然就是在哈佛耶鲁牛津剑桥，恐怕在台湾吸收陆生，将来就算花上洪荒之力，能够挤进中央委员会机率极低。」他还表示，臺湾对于陆生多项待遇都不尽理想，产生诸多抱怨与负面观感，对情报佈建是负面阻力。

对比中国官媒央视大动作播出新闻节目「台湾谍报」，张竞则提到，台湾一直到60、70年代在台视、中视和华视都还有在播「反共爱国」戏剧。目的都是透过官方媒体对内做宣传。张竞提到，不过当时媒体传播不如现在的发达。他说：「现在两岸资讯因为网路几乎没有隔阂，新闻报导没有国界之分。」针对有关讯息应该要去问新闻来源、受众、内容、传播管道和希望达到的效果等。

夏立民/罗法 (综合报导)