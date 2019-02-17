两岸论述日渐激化 中美台谁能呼唤和平?

(德国之声中文网)西方媒体近日的评论当中，不少专家戒慎恐惧的评估中国对台湾动武的可能性。 他们的恐惧其来有自，毕竟习近平在一月二日的演讲中，第一次把九二共识和一国两制画上了等号。

这些时事专家对台湾岛内更加蓬勃的独派声音感到不可思议，认为这些人对中国的认知太过乐观。 他们一致认为中国对台湾问题已经失去耐性，正在诉求更强硬的解决之道。

与此同时，台湾政坛不只一个政党的政治人物主张赶赴对岸与中国进行和平对谈甚而洽签和平协议，不顾他们是否被赋予代表台湾民意进行协商的正当性。 这促使台湾当局负责两岸关系的单位呼吁提高相关的监督门坎。

在这错综复杂且逐渐极化的背景下，德国之声采访了美国智库史汀生（Stimson）中国研究计划的主任孙韵。 首先关心最迫切的问题：中国是否有可能对台湾动武？

孙韵强调，中国领导人对解决台湾问题的迫切感是一直存在的。 这也跟其他观察家的看法一致。 但是她不认为中国会选择对台湾动武：「从实际的角度来考虑，如果对台湾动武，现在就能赢吗？ 」她说：「如果中国大陆对台湾有任何的设计，是想要在近期之内解决台湾问题，那他必须要说这个解决方案要是可以成功的。 因为如果这个解决方案不成功，台湾就此独立了，任何一个中国领导人都没有办法来解决这样一个结果。 」

她认为，当前情况下，和平对谈，或是藉由经济融合促成政治融合，仍是中国心目中，解决台湾问题的最好方法。

她回顾习近平一月二日演讲的用词「和平统一、一国两制是解决台湾问题的最佳选项」（记者按：根据新华社实录，习近平说的是「方式」而非「选项」）可得到两个重点：「 最佳」意味着中国不认为这是唯一的选项，如果台湾方面有更好的提案，他们也都开放谈；第二是他们仍然认为一国两制是「最佳」的选项。

「这个我认为说有点不尽不实啦。 」孙韵说，一国两制在香港与澳门实行的情况已经让台湾人不能接受这种政治安排。 「第二是回顾当初邓小平提出『一国两制』的背景是国民党尚未解除党禁的八零年代，那么当时其实是处理两个威权政权应当如何在一个国家的框架下共存的问题，如今台湾已经民主化，要台湾人民接受这个提议是很困难的。 」

从此，她也带入美国的角色：「台湾问题根本不是海峡两岸关系的问题，而是中美两国关系的问题。 所以要解决台湾问题，必须要先解决美国的问题。 」

她说：「我觉得他们(中国)没有公开来讲的就是，这个方案能够实现的前提条件，必须是中美之间对台湾问题达成一定的妥协或达成一定的共识。 这个我认为最终才是大陆认为最佳的选项。 」

美国持续且深度的影响台湾岛上的政治决策，已经有长远的历史。 美国自诩为民主体制的领衔者，台湾对它来说是对抗另一个意识形态的前线。 但是意识形态与现实利益之间仍然存在权衡的空间。 例如，美国就算在1979年与中华民国断交后，愿意用《台湾关系法》来维系与台湾岛上这个政权的联系，却也明确表示不支持台湾独立。 今年2月7日五位共和党议员向议长佩洛西提议邀请台湾总统蔡英文前往华府演说，至今却仍没有实际安排。

而远在太平洋另一端的美国所不能切身体会的是，台湾对中国怀有的既密切又抗拒的矛盾情结。 习近平一月二日提出的「党际对谈」邀约，对台湾某些政治人物颇具吸引力。 国民党几乎所有想要竞逐总统大位的政要，都已经表明了赴陆和谈的意愿。 如同中国领导人若能解决台湾问题便能名留青史，台湾政治人物若有谁能解决中国问题，也同样能获得历史声誉。

德国之声透过电子邮件联系到CSIS研究中心研究亚太区域安全与美国国防政策的葛来仪（Bonnie S. Glaser），询问她：如果政治人物前往中国协商，华府会怎么响应？ 又如果中国在台湾扶植亲中的总统候选人，透过民主的选举让他当选后，利用他的职权促进两岸统一，华府会怎么反应？

葛来仪在回信中表示：「台湾的总统候选人可以提出他想要的任何政见。 台湾想要与北京拥有何种关系，端看台湾人民的决定。 一个民选的总统有义务呈现一个国家的公民的多数意见。 美国从来没有反对跨海峡的和平协议或是统一。 美国当局只有说过他们不支持台湾独立。 」

台湾国民党主席吴敦义二月中表示，根据《台湾地区与大陆地区人民关系条例》规定，只有政府委托的机构才能与对岸洽签协议，若让国民党重新执政，国民党就有权力依照条例，洽签两岸和平协议。

此话一出，引发陆委会主委陈明通反击：「别傻了，北京不是吃素的」，并说「两岸和平协议」就是「统一协议」，已经开始研拟以「双国会审议、双公投」的方式提高授权门坎，加强民意对政治人物的监督。