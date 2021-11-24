两岸罕见合作 台湾遣返21名中国籍偷渡犯

（德国之声中文网）两岸自2009年根据《金门协议》的基础签订《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》后，曾多次相互遣返逃犯。但自台湾总统蔡英文 2016 年就任以来，遣返合作越来越少，视台湾为中国领土的北京切断了两岸官方联系并加大施压台北。

台湾内政部移民署周四（1月6日）透露，此次遣返名单上共有21名非法进入台湾的中国公民，但未提供更多细节，以"确保顺利和安全作业"。

据中央社报道，台湾内政部移民署规划以专案遣返在台湾的中国籍偷渡犯，经与陆方协调，分4梯次共23人会被遣返，由于其中2人已经失联，有21人以搭乘班机方式陆续被遣返中国。《联合报》则指出，第一梯次周三上午已从松山机场遣返厦门。

被遣返者包括一名去年五月乘橡皮艇穿越台湾海峡的男子。

台湾政府表示，遣返合作受疫情影响，此次遣返行动是 2020 年 11 月以来首次。 负责对大陆关系的最高机构陆委会称，它"对两岸正常有序交流具正面意义"。陆委会也强调，遣返偷渡客属"常态性作业"。

依据《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》，北京当局上月遣返了一名台湾枪击案嫌犯。该议签署的2009年，对北京友好的国民党在台湾执政，两岸关系升温。

（德新社，法新社）

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