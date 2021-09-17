 两岸经贸角力 台湾申请加入CPTPP  | 经济纵横 | DW | 23.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

两岸经贸角力 台湾申请加入CPTPP 

台湾经济部长王美花上周表示 对中国「突然」决定申请加入CPTPP表示关切。她希望这不会影响台湾自己的申请。这场两岸经贸过招会有什么结果？

Chile Santiago CPTPP Vertragsunterzeichnung

图为2018年3月9日CPTPP11个国家的领导人或代表聚集在智利首都签署《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的画面。

DW.COM

中国商务部16日宣布，中国已在给新西兰贸易部长的一封信中，申请加入《跨太平洋伙伴关系全面进步协定》。台湾经济部长王美花周五表示，会持续关注进一步发展以及各会员国的反应，希望不会影响台湾的入会申请。

英国在脱离欧盟后双边贸易额下降。英国希望在世界贸易中开辟另一个高端消费品和专业服务的出口市场，加入CPTPP可以加强伦敦在国际贸易上的实力。

台湾与美国举行了首场针对双边半导体供应链合作的视讯对谈，这也是拜登政府上任以来与台湾进行的首场高层级会议。

(德国之声中文网) 台湾周三 (9月22日)正式申请加入 《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），6天前，中国才表示已提交申请。台湾渴望加入这个协定已经有一段时间，此前已经与该集团的现有成员进行非正式讨论。

台湾行政院发言人罗秉成说，已经通知了CPTPP的成员，寻求他们的支持。行政院长苏贞昌也已要求台湾各部会为会谈做准备。相关声明提到，「申请加入CPTPP是一项重要的经济和贸易政策」。

原称为《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）的这个经济合作平台最初有12个成员，被认为是对中国日益增长的影响力的重要经济制衡。但在2017年初，当时任美国总统特朗普决定美国要退出时，TPP的发展陷入困境。

随后这个集团被重新命名为 《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)，目前成员有加拿大、澳大利亚、文莱、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南。

脱欧后的英国也渴望加入这个跨太平洋贸易协定，并在6月开始谈判。而被排除在许多国际机构之外的台湾也一直表达参与意愿。

台湾争取站上国际贸易舞台

根据中央社，中经院台湾WTO中心资深副执行长李淳表示：「一旦中国正式加入CPTPP，台湾就没有空间了」。他说明接下来两岸有各自需要解决的考题。中国要处理对澳洲的贸易制裁，而台湾则是日本核食禁令，以及与其他国家的农产品检验、检疫等议题。

而在台湾争取加入CPTPP的同时，台湾最近与美国和欧洲的贸易协定方面取得相当进展。根据路透社，美国和欧盟都对中国在开放经济方面缺乏进展感到失望，并渴望表明对台湾的民主和更自由的市场政策的支持。

(路透社等)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

(180309) -- SANTIAGO, March 9, 2018 -- Chilean President Michelle Bachelet (6th R), Chilean Foreign Minister Heraldo Munoz (6th L) and delegates from other countries attend a signing ceremony in Santiago, Chile, on March 8, 2018. Ministers from 11 countries gathered in Chile s capital on Thursday to sign the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). ) (zf) CHILE-SANTIAGO-CPTPP-SIGNING JorgexVillegas PUBLICATIONxNOTxINxCHN

中国寻求加入CPTPP 台湾忧入会申请受影响 17.09.2021

中国商务部16日宣布，中国已在给新西兰贸易部长的一封信中，申请加入《跨太平洋伙伴关系全面进步协定》。台湾经济部长王美花周五表示，会持续关注进一步发展以及各会员国的反应，希望不会影响台湾的入会申请。

FILE - In this file photo taken Friday, April 15, 2005, a woman picks lien wu or wax apple, a Taiwanese tropical fruit, at a local fruit market in Taipei, Taiwan. China announced Saturday, Sept. 18, 2021 that it would suspend the imports of sugar apples and wax apples from Taiwan over pest concerns, months after a similar pineapple import ban was imposed. (AP Photo/Jerome Favre, File)

释迦莲雾禁输中国 台湾公布因应措施 19.09.2021

自半年前的凤梨禁令后，中国又宣布暂停台湾释迦(又称番荔枝)和莲雾输入。面对突如其来的消息，台湾方面强烈不满地同时，也立即公布了应对方案。

(180309) -- SANTIAGO, March 9, 2018 -- Chilean President Michelle Bachelet (6th R), Chilean Foreign Minister Heraldo Munoz (6th L) and delegates from other countries attend a signing ceremony in Santiago, Chile, on March 8, 2018. Ministers from 11 countries gathered in Chile s capital on Thursday to sign the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). ) (zf) CHILE-SANTIAGO-CPTPP-SIGNING JorgexVillegas PUBLICATIONxNOTxINxCHN

英国将申请加入CPTPP 反对党忧无法拒绝中国 01.02.2021

英国周末宣布将在今年申请加入有11个会员国的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)。反对党质疑执政党为何才刚退出一个贸易组织，就又急着加入一个新的。

广告
Klimakonferenz | Joe Biden

美气候特使克里将再访中国 盼中国境内碳排减量

习近平日前在联合国大会上宣布停止在海外新建燃煤电厂一事，为国际气候合作注入一剂强心针。美国气候特使克里似乎想趁胜追击，再度访问中国。中美气候合作会有新进展吗？  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  