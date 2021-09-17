两岸经贸角力 台湾申请加入CPTPP 

(德国之声中文网) 台湾周三 (9月22日)正式申请加入 《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），6天前，中国才表示已提交申请。台湾渴望加入这个协定已经有一段时间，此前已经与该集团的现有成员进行非正式讨论。

台湾行政院发言人罗秉成说，已经通知了CPTPP的成员，寻求他们的支持。行政院长苏贞昌也已要求台湾各部会为会谈做准备。相关声明提到，「申请加入CPTPP是一项重要的经济和贸易政策」。

原称为《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）的这个经济合作平台最初有12个成员，被认为是对中国日益增长的影响力的重要经济制衡。但在2017年初，当时任美国总统特朗普决定美国要退出时，TPP的发展陷入困境。

随后这个集团被重新命名为 《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)，目前成员有加拿大、澳大利亚、文莱、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南。

脱欧后的英国也渴望加入这个跨太平洋贸易协定，并在6月开始谈判。而被排除在许多国际机构之外的台湾也一直表达参与意愿。

台湾争取站上国际贸易舞台

根据中央社，中经院台湾WTO中心资深副执行长李淳表示：「一旦中国正式加入CPTPP，台湾就没有空间了」。他说明接下来两岸有各自需要解决的考题。中国要处理对澳洲的贸易制裁，而台湾则是日本核食禁令，以及与其他国家的农产品检验、检疫等议题。

而在台湾争取加入CPTPP的同时，台湾最近与美国和欧洲的贸易协定方面取得相当进展。根据路透社，美国和欧盟都对中国在开放经济方面缺乏进展感到失望，并渴望表明对台湾的民主和更自由的市场政策的支持。

(路透社等)

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