 两岸水果战延烧 台湾向WTO申诉中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.11.2021

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时政风云

两岸水果战延烧 台湾向WTO申诉中国

针对三种水果遭中国禁止进口一事，台湾在WTO上提出「特定贸易关切」，但台湾官方称，会议上中方未正面回应，并会在WTO下次的相关会议上再度讨论。

Taiwan droht, China in neuem Streit um Obst vor die WTO zu bringen

DW.COM

自半年前的凤梨禁令后，中国又宣布暂停台湾释迦(又称番荔枝)和莲雾输入。面对突如其来的消息，台湾方面强烈不满地同时，也立即公布了应对方案。

中国政府在2021年2月底宣布禁止台湾菠萝进口，让正要迎来「金钻菠萝」盛产季的台湾措手不及，在一波转销努力之后，两岸由此而生的政经角力余波荡漾，德国之声请专家分析这个事件的后续影响。

中国暂停台湾菠萝 (凤梨)进口引发两岸争端，德国之声专访《水果政治学》一书作者焦钧，他分析了这个事件的经贸与政治意涵。

（德国之声中文网）根据路透社及台湾媒体报导，台湾已经针对中国禁止其菠萝（凤梨）、番荔枝（释迦）、莲雾在世界贸易组织（WTO）提出「特定贸易关切」。台湾农业委员会在一份声明中表示，中国没有回复关于在会议上就该问题进行双边会谈的要求，但台湾将继续努力，希望中方有所回应。

声明中并称，「台湾对其出口有有效的管控」，没有必要停止进口这些水果，并补充「中国应该立即取消相关的进口管制」。

台湾媒体报导，在台湾驻世贸组织代表罗昌发的要求下，有关中国禁止台湾水果进口一事被纳入WTO食品安全检验与动植物防疫检疫（SPS）例会，台湾方面强调，中国暂停贸易的举措欠缺科学依据，明显逾越WTO协定所规范的「必要程度」。

中央社报导称，罗昌发表示，中方所称在番荔枝与莲雾截获太平洋臀纹粉介壳虫，实际上仅占相关鲜果实出口到中国的0.3％以下；且在中国早已发现太平洋臀纹粉介壳虫。

另外，在这场闭门会议中，台湾方也称，已执行二阶段强化源头管理与输出检疫措施，成效良好，并已参考各国作法，在进口水果发现此虫时，可经检疫处理後通关。

路透社指出，台湾方面强调，发生虫害时，一般程序是熏蒸和检疫，而不是因为极小部分被感染而暂停所有产品。报导引述消息人士称，中国代表回应表示，它经常在台湾的水果上发现害虫，并说这对其农业构成了威胁。

世贸组织的一位发言人没有立即回复路透社就此事发表评论的电子邮件请求，另外，中国商务部也没有立即回复评论请求。另外，台湾外交部发言人欧江安周四（4日）表示，对中方至今未正面回应台湾提出尽速恢复「双边」协商感到遗憾。

两岸水果政治角力

中国政府在2021年2月底宣布禁止进口台湾菠萝，让当时正迎来「金钻菠萝」盛产季的台湾措手不及，当时台湾方面要求中国提出证据，但未获中国回应。因此台湾农委会随後函请台湾常驻世贸代表团，协助向SPS委员会例会提出「特定贸易关切」。

Taiwan Ananas Farm und Produktion

根据台湾官方数据，菠萝、番荔枝与莲雾过去在台湾对中国出口的水果总量中占前三位。(资料照片)

当时，德国之声曾经专访《水果政治学》一书作者焦钧，他表示，生鲜有虫害的问题其实要透过磋商机制讨论。片面进行决策虽然也是一种手段，只是通常不太会用那么严厉的(方式)，还是会彼此先沟通如何解决这个问题。另外，中国政府在「金钻菠萝」盛产前宣布禁止进口措施，「针对性就非常明显」。

他并指出，因为菠萝对于台湾来讲是很重要出口的生鲜产品，在中国大陆市场的销售比重又非常高，所以从这个角度来讲， 大陆选择了一个这么敏感的时机，针对这个品项全面禁止输入，当然就有非常多的政治意涵。

根据各家媒体近日引用台湾农委会上半年数据，台湾菠萝自中国禁令在3月1日生效后的4个月期间，对日本的出货量激增到16,556吨，是1年前3到6月出货量的8倍以上，日本已取代中国成为台湾菠萝最大的出口市场。

《水果政治学》作者焦钧的脸书专页在7月19日就提到了这项数据，同时还提及台湾菠萝出口香港成长约6.5倍，中国则是腰斩至十分之一。他说：「日本市场的巨幅成长，减低了中国市场腰斩所带来的冲击」。

两岸关系目前正处于几十年来的最低点，继禁止台湾菠萝进口後，中国海关总署以虫害问题为由，9月再禁止台湾番荔枝汉和莲雾进口。根据台湾官方数据，菠萝、番荔枝与莲雾在台湾对中国出口的水果总量中占前三位。

（中央社丶路透社）

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