两岸教育交流骤减影响大？学界看法分歧

（德国之声中文网）台湾清华大学在校内设置「中国清华海峡研究院」，日前遭当局认定违反《两岸条例》等规定开罚，台湾教育部也发函至各大学，提醒两岸教育交流须符合法令规定，遭部分大学校长质疑当局因政治需要而压迫大学。

台湾国立大学校院协会暨私立大学校院协进会11月中发表联合声明称：「政治是一时的，学术是永远的...因政治需要而压迫大学，历史证明那些压迫都是错误的。拥有政治权力者要三思」。

另外，台湾最高学府台湾大学的校长管中闵也向台湾媒体表示，学术交流、互访合作是学术自由的一部分，也是让自己更进步的方式，这是全世界公认的学术自由准则，「政治力不应该涉入、破坏」。

中国国台办发言人朱凤莲11月10日在例行记者会中则针对台湾清大被开罚表示，这是民进党当局阻挠限制两岸正常交流合作的又一恶例，「这种倒行逆施是不得人心的」。

对于部分大学不满台湾教育部发函「提醒」，台湾行政院长苏贞昌回应表示，政府非常尊重学术自由，但必须依法行事。

寒蝉效应

不过官方的解释似乎未让所有学校放心，台湾教育部发函各校的「提醒」，可能会造成寒蝉效应。台北商业大学校长张瑞雄表示，学校看到教育部的「提醒」，对两岸学术交流可能就会持较保守的态度，因为「若政府不鼓励，大学自己何必自找麻烦」？

张瑞雄向德国之声透露，「台湾与大陆的学术在民进党执政后就交流大幅减少，很多事情都要跟政府同意像是以前大陆跟台湾的学校常办合作办研讨会，但现在因为大陆人士来台的签证非常麻烦，不一定会通过，两岸关系是政府在主导，学校只能配合。」

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他补充，大陆参访团过去来台湾络绎不绝，现在几乎没有，其他台湾大学的校长及在中国教授也都赞同了这个说法，他们称两岸学术交流近年的确许多减少，原因可能是疫情所致，但也与台海情势近年紧张有关。

位于台湾高雄的中山大学，曾与中国广州中山大学及厦门大学连续六年轮流举办名为「山海论坛」的两岸学术交流活动，不过该活动2017年就嘎然而止，根据台湾中山大学校长郑英耀的猜测，可能与蔡英文上任担任总统有关。

郑英耀向德国之声解释：「当时他们跟我们说，两岸关系敏感时期，中国方面副校长及以上的主管无法来台湾，或是来台湾有困难等等，所以我们就停办了。」他无奈地强调，「学术交流知识分享是好事，不是我说不办。

中国人民大学经济学院教授聂辉华向德国之声指出，两岸关系及新冠疫情都有影响到两岸学术交流的频率，虽然台湾的大学相对拥有独立性，但仍可能会受到当局的一些影响。

交流少，影响大？

聂辉华表示，两方学术交流，可以加强两岸的互相了解，「这是减少分歧的起点，越了解就会分歧越少，很多分歧都是因为不了解而导致」。

但对于两岸交流减少，张瑞雄仍感到忧心，他说：「两岸学术交流中断对两边的学校都是损失，交流本来可以促进两岸互相了解，这些大学生、年轻人未来就是处理两岸关系的人，他们没有互相了解，两岸关系就会比较麻烦一点。」

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不过，聂辉华认为，在学术研究方面，影响可能就没那么大。具体会影响的领域是两岸合作的学术项目，像是考古、历史文物相关，或是民族学等。另外，像是台湾有优势的学科，如晶片，则对双边学术界都会有影响。

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他向德国之声说：「我们与台湾学者比较好说话，切掉这个联系，谁来推动两岸民间交流？」他并补充，两岸交流靠的就是知识份子、商贸及旅游。在疫情之下，学者可以通过网络跨界交流，在这个时候应该是要加强（交流）的。

「少了中国，面向全球？」

不过，中山大学校长郑英耀则持截然不同的看法。他认为，两岸交流少对台湾学界影响不大，并解释：「两岸知识分享是好事，但很多科学研究及年轻世代国际移动力，需要的是全球视野和全球布局」，意指减少与中国交流，放眼世界仍有许多交流机会。

他向德国之声补充说，华人社会里面有交流固然好，少了交流难免可惜，但影响应该不大，许多新兴科技还是来自于欧美先进国家。当问及交流少会不会影响台湾学生对中国的了解，郑英耀指出，因为文化语言相同，台湾网路百花齐放，资讯取得管道多，并不担心。

郑英耀强调，并不是反对交流，但当全世界都很自然地走向民主化、对人权尊重、对性别平等及永续环境发展重视，中国政府和文化却看似离大家的期待仍有段距离，因此「这对交流上就没有一个平等互信的基础，当这个基础薄弱时，大家慢慢就就（减少交流）...但不是反对交流，而是以谨慎的态度来看待两岸学术的交流，这对中国学术界是个损失。」

他引用即将离任的德国总理梅克尔日前曾说过的一段话称「我们跟中国合作交流难免『太天真』」，并说：从学术来讲是好事，但这些年来中国崛起，他们透过许多途径...基本上都是用学术名义行政治渗透之实。 」他并称，欧美各国近年关闭数间孔子学院就是最好例子。

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学术与政治

郑英耀认为，学术交流必须得谨守分际，他指出，近年仍有少数老师会到中国参加学术研讨会，「基于学术自主还是尊重，但会提醒两岸交流有规范」。

对于中国可能以学术名义行政治渗透，张瑞雄指出，大陆对台湾用意大家都很清楚，就是要「统一台湾」，但不能因为这样就怕得要死而中断往来。他说：「台湾自己要有自信，一方面跟大陆交流，也要避免诱惑或挖人才。若不交流没有这样的问题，但台湾与大陆经贸往来那么多，若不交流，可能吗？」

张瑞雄强调，学术交流与政治无关，重视的是「两岸在学术上互相沟通、互相了解」。来自中国的教授聂辉华也表示赞同，指学者交流通常不会有政治目的。不过，他也向德国之声说：「学者间的交往，是让两岸民间的团体更紧密的连结在一起，这是有利于两岸统一，」并称，「纯学术交流一般来说只有好处，没有什么坏处」。

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