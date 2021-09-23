两岸抢进CPTPP 日澳表态

(德国之声中文网) 在台湾正式申请加入「跨太平洋夥伴全面进步协定」(CPTPP) 的隔天，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，北京当局坚决反对台湾加入任何官方性质的协议和组织，也反对其他国家与台湾进行官方往来，强调中国政府的立场是明确的。

同日稍晚，台湾外交部也对此做出回应，称台湾不是中华人民共和国的一部分，并强调中华人民共和国没有一天统治过台湾，所以北京当局「无权在国际上代表台湾人民」。台湾外交部在一份声明中说：「我国政府代表台湾人民申请加入CPTPP，中国政府无权置喙。」

台湾外交部还说，中国政府应该深切自省，切勿再与台湾人民为敌，并讽刺中国刚在联合国宣称「不会侵略丶欺负他人」，却在几个小时後公开打压台湾申请加入CPTPP。台湾外交部表示：「这种说一套丶做一套的行径，也只有中国政府做得出来。」

台湾行政院的经贸谈判办公室总谈判代表邓振中23日在行政院举办的记者会上表示，加入CPTPP是台湾继加入世界贸易组织之後，最重要的经贸行为，并透露台湾是以「台澎金马个别关税领域」名称申请加入CPTPP。

他表示，下一步将与CPTPP的各会员国谘商与谈判，而由於美国与欧盟都已开放日本福岛5县食品进口，所以若日本在谈判过程中提出相关问题，台湾当然需要面对与处理。邓振中重申，会在维护国民健康丶依据科学根据与依据国际规范的前提下，与日本找到解方。

关键成员国反应

根据多家日本媒体报导，日本外相茂木敏充23日表示，知道台湾为CPTPP做了许多努力，日本欢迎台湾提出入会申请，不过他也强调，CPTPP在市场准入与法规都有很高的标准与要求，所以对于已申请加入的国家与台湾是否做好准备，并满足CPTPP的要求，还必须确实判断

同日，《澳大利亚人报》在一篇报导中指出，澳大利亚政府目前正在幕後与日本丶加拿大与其他CPTPP的成员国合作，为台湾加入该协定寻找途径。该报导引述一名熟知详情的高阶外交人员，表示澳大利亚丶日本与加拿大近期持续探讨让台湾加入CPTPP的可能性。

该报也提到，澳大利亚贸易部长特汉 (Dan Tehan) 曾提到，中国若要加入CPTPP，必须停止对澳大利亚的贸易胁迫。他透过声明回应《澳大利亚人报》的询问，澳大利亚将与CPTPP成员国合作，依循CPTPP的加入指导方针，透过共识为基础考虑是否让台湾加入。

澳大利亚智库「伯斯美国亚洲中心」（Perth USAsia Centre）研究主任威尔森（Jeffrey Wilson）说：「目前是地缘政治摊牌的时刻，结果对於印太地区和全世界有高度利害关系。」

中国派24架军机扰台

同日，中国23日总共派出24架军机近日台湾西南防空识别区，是台湾开始公布相关数据统计以来，单日第三高的数量。台湾空军也派出空中巡逻兵力应对丶进行广播驱离与防空飞弹追踪监控。

台湾国防部指出，这24架中国军机中，有18架为战斗机，而其中5架则绕行至台湾东南空域。此前，中国曾於今年4月跟6月派出25架与28架军机扰台。

(综合报导)

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