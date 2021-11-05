两岸开战假信息：为何中国谣传将武统台湾？

（德国之声中文网）中国社会近期谣传解放军将「武统台湾」的假信息，像是「鼓励储备物资，国家要备战打仗？」、「召回退伍军人」及流传坦克车进入市区的视频等等，甚至有少数台湾人被中国朋友问及「是否要开战？」，宛如台海战争一触即发。

这些谣言与中国商务部的一则通知有关。中国商务部上周称，为确保供需平衡，鼓励家庭储存生活必需品，以满足日常生活和突发情况，但此通知引发许多人与台海紧张情势连结，导致许多超市都出现抢购物资的现象。

上周，网路上也传播着一篇「统一後，台湾省买房怎麽选？」的文章，加上更早前，国台办副主任刘军川10月底称「统一台湾後」的台湾财政收入「尽可用於改善民生」，都引发中国网民高度讨论统一台湾的可能性。

面对民众的反应，中国官媒随後多次澄清，称这是「民众过度解读」。中国《解放军报》旗下微博账号「钧正平工作室」发文称，许多网络平台传播着一条不同人武部向预备役退伍军人发送短信，说什么「做好随时召回准备」的截图，「经向有关部门核实，此信息为谣言」。

多个报导也称：「这是因敏感时期，舆论被放大的表现」，中国《经济日报》则发文指：「（商务部）通知的本意就是怕疫情散点突发让人们措手不及，大家想象力不要太丰富！」

就连一海之隔的台湾，官方单位也对此辟谣，台湾国安局长陈明通澄清，中国粮荒疑虑囤物资是为了防疫，与武力攻打台湾没有关系。台湾社会则并未有紧张气氛，也未有关於「中国武统台湾」的讨论。

为何「过度解读」？

专研中国的学者普遍认为，这次有关中国将武统台湾的讨论，应该是纯粹来自於民间的误解。新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江指出，中国民众对政府声明的过度解读和极端猜测，来自於长期的心理因素，也就是长期倾向用强迫或武力方式实现台湾统一。

他向德国之声解释，「（武统台湾）的声音在中国社会一直都比较明显，这种主张甚至超过官方，因为『武统』对中国政府只是一个选项，而且是最後手段」。

有关「武统台湾」的发言，中国领导人习近平曾於2019年的《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上表示：「我们不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，针对的是外部势力干涉和极少数『台独』分裂分子及其分裂活动，绝非针对台湾同胞」。今年，习近平在辛亥革命纪念讲话上则重提「和平方式实现祖国统一」。

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另外，李明江指出，中美在台面上的战略博弈以及中国军机频繁在台海的活动，会给中国民众带来错觉，误以为「政府在为收服台湾做准备，军事行动可能会发生。」他并补充，对中国人而言，「台独」实质化的越来越明显，因此也容易过分解读中国官方信号。

台湾淡江大学国际事务与战略研究所助理教授曾怡硕也认为，民间针对官方通知的目的有些讨论无可厚非，但他强调，这些虚假信息经过官方澄清後，有无进一步屏障或禁止才是重点。

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官方默许的讨论

曾怡硕向德国之声表示，中国在对外澄清「武统」为谣言後，持续允许社会上讨论相关信息，对内就能起到「民族主义动员」的效果，而对外如台湾及美日则有「恫吓作用」，对中国而言可以在不用背负罪名下，达到认知作战的效果。

他解释，随着中国内部的情势动见观瞻，这时候，任何的讨论都会受到海外媒体高度关注，因此相关信息就容易被引用和传播。并说：「这对中国而言，就是『我已经表明这是假信息，你要说我对你认知作战？没这回事呀！』但却可以持续进行。」

相关谣言为何在中国网络上持续被讨论，李明江则解释，民间与官方对统一台湾的论述，态度大方向一致，纯粹是「统一的力度和时间点」的讨论，因此不会像其他敏感问题被禁止或直接屏障，而是可以沟通的事。

澳大利亚莫纳什大学犯罪学副教授张耀中博士（Lennon Chang）则向德国之声表示，中国网路审查的重点是对国家有害的言论，某些程度还是有「中国式的言论自由」，「对中国利益无害的话，不会被禁止流传」。

李明江强调，中国官方澄清的目的就是不希望两岸和台湾问题在中国社会造成恐慌，要民众理性，不要觉得战争破在眉睫。并指出，中国网络上几乎每天都会出现跟台湾问题有关的文章，中国政府在重要会议时一定会给出一定的篇幅谈台湾问题，媒体也会进行分析。

他向德国之声说：「这次谣言应该纯粹是民间的过度解读，不需要官方刻意暗中营造或引导。」

由下而上的统一压力

不过，中国社会对「武统」台湾的声音仍会对政府带来压力，李明江说，「这是为何中国领导人在台湾问题上，没有让步的空间，因为中国民众绝大部分在这问题上是强硬的，因此政府不可能去违背民意。」

但是否代表民间压力可能会促使政府做任何动作，曾怡硕则认为不太可能，他向德国之声说：「中国从下而上的压力，通常也要上面（官方）允许，若上面不允许，网络上也会化为无形，这被称为『可调控的网络民族主义』。」

不过，他强调，有关「统一後」的论述，则是传统的统战方式，藉此拉拢能拉拢的对象，也就是海外华人社群及台港澳人士，而对内，则是台商及在中国留学的台湾人。

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