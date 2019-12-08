两岸对话困难重重 蔡英文致函教宗谴责中国

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文在1月21日致函给教宗方济各，响应教宗的1月1日的「2020年世界和平日文告」。蔡英文提到，对于教宗的文告吁请众人「放下控制他人的欲望，学习互相尊重」，她深感钦佩与认同。

接着，她便提到现在的两岸关系: 「目前两岸对话困难重重，主要症结在于中国迄今不愿放下控制台湾的欲望，持续以扬言对台动武、假消息、网路攻击、外交手段等方式，威胁台湾的民主自由与人权。」

中国批评蔡英文试图推动台湾独立，对她施加压力。但是这位刚赢得连任的总统在选后接受BBC采访时，却声称台湾已经是独立国家，名字叫做「中华民国，台湾」。

蔡英文在给教宗的信中提到: 「若有人民表达追求民主人权，执政者就派武警丢催泪弹镇压逮捕；若有网红或运动员发声捍卫言论自由，就被威胁解约或封锁比赛；若有宗教信仰者为秉持良心，不愿意被迫签署文件加入违背教义的组织，就被公安羁押迫害， 都将落入圣座文告所忧心的『滥用权力』、『将差异视为障碍』，成为引发争端的导火线。」

教宗在世界和平日在2020年元旦发表世界和平日讲话

她也延续过去的主张，称中国「引发区域不安，升高国际社会对中国的不信任」。 她强调台湾作为区域的重要成员，「将善尽国际责任，不挑衅、不冒进，确保台海和平稳定现状。」

北京政府在1951年就已经断绝了与梵蒂冈的外交关系，中国当局担忧，如果有一个不受政府控制的教会，会威胁其政权。

经过了10年以上的协商，中国与梵蒂冈终于在2018年达成了主教任命的临时协议，教廷方面正式承认由中国政府任命的主教。在这个协议达成以前，在中国的主教都是由中国共产党任命。这项协议引发台湾担忧梵蒂冈意图正常化与中国的关系。梵蒂冈是台湾仅有的15个邦交国家之一，也是台湾在欧洲唯一有正式邦交的国家。

教宗分别问候中港台领导人

2018年11月底，教宗在从泰国搭乘专机前往日本的途中，行经寮国、越南、中华人民共和国、香港、台湾上空时，按照惯例向各地的领导人发电致意。

教宗首封电文的对象是中国主席习近平。在他乘坐的飞机临近海南领空时，他致电说：「在飞往日本途中，我谨向阁下祈福。祈求上主为中国及其人民赐福，赐予他们和平喜乐。」

教宗随后致电香港特首林郑月娥问候：「在飞经您的领空时，我谨向阁下和香港公民表达最美好的祝福。祈求全能的上帝赐予你们大家安康和平。」

最后，在飞经台湾领空时，方济各教宗向蔡英文总统发电，致以「衷心问候」：「保证为您和全体台湾人民祈祷，祈求上主神圣的和平祝福」。

当时香港的反修例运动尚未停歇，台湾也正准备举行总统大选。教宗的举动被认为是务实的理解该区域的政治情况。

罗法/文木(路透社等)