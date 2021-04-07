两岸如果爆发战争，澳洲会去驰援台湾吗？

（德国之声中文网）澳大利亚国防军总司令安格斯·坎贝尔（Angus Campbell）在印度"瑞辛那对话"期间发表讲话警告称，中国大陆和台湾之间爆发冲突将会是"灾难性"的。他呼吁两岸领导人通过对话解决分歧。

此前美国一名高级军事人员透露，由于中国军事实力扩张，澳美两国正在讨论如何应对台海战争。

与之相呼应的是，澳大利亚前国防部长克里斯托弗·派恩 (Christopher Pyne) 在阿德莱德大学法学院演讲时明确提出亚洲现在"更有可能"爆发战争，而台湾"最有可能成为下一个爆发点"。

新南威尔士大学国防问题专家张健副教授则认为，目前台湾海峡爆发战争的可能性并不高。他在接受德国之声采访时说："澳大利亚国防军总司令的讲话是对台海最近出现日益紧张局面的一种担忧。他担心台海发生战争，但是不能把他的讲话解读为澳大利亚和美国在台一旦发生冲突就必然会采取武力干涉的立场。"

"特别是不能认为澳大利亚的持有这样一个立场。"张健认为，一旦台海发生冲突，有很大可能中国和美国之间会产生连带冲突，这样会造成严重的后果。

"台海一旦发生冲突，那么很有可能中美会围绕台湾问题发生重大的军事冲突，甚至会发生全面的武力冲突，进而升级到战争的情况。这样的后果比较严重。"他说。

张健副教授认为，最近一段时间中国大陆对台湾的军事压力升高、媒体报道增多，甚至是匿名军方人士或政府官员就台湾问题发表评论，导致公众认为台海冲突到了一触即发的地步。

但是，他认为台海两岸在"短期甚至中期发生冲突的可能性还是比较小的"，因为"台湾在近期宣布正式独立的可能性很小。"

对于中国大陆而言，由于台湾问题的局势显得愈发紧张，就必须要采取军事行动，展示一种姿态，"表示对台湾独立的制衡"。

美澳是否介入台海战争取决于中国军力

张健对于美国和澳大利亚会采取何种方式介入台海可能发生的战争持观察态度。他认为中国大陆近年来军力发展的主要目的之一就是拒止美国参与台湾的军事冲突。

"究竟美澳会采取什么样的行动，仍然是不可预知的"，他说，"这取决于在相当长的时间里中国军力的情况。"

他表示，这是美国始终保持战略模糊立场的原因，和美国具有同盟关系的澳大利亚也会采取类似的态度，要衡量冲突爆发的时机和军力上的对比。

"美国没有明确表明以什么样的方式来介入台海的冲突，也没有表明它在台海问题上完全不介入。"

"美国直接介入台海问题的方式、军事手段和反应程度取决于这样一个时间情况、具体原因以及和中国之间的军力对比"，他对德国之声表示，"澳大利亚应该和美国相同，所以究竟美澳会以什么样的形式做出反应还处于不明确的状态。"

如美国介入台海战争，澳洲可能一同参与

尽管张健认为台海爆发冲突的可能性比较低，但是他也表示一旦美国选择介入冲突，也会联动澳大利亚。

澳大利亚和美国是盟国，且在众多多边领域存在合作。但是澳大利亚对于是否会跟随美国介入台海冲突却有不同看法。

"在台海爆发冲突、美国又卷入的状况下，澳大利亚是否有义务参与冲突并且支持美国取决于如何解释澳美同盟。"

"2004年，当时的澳大利亚外长亚历山大·唐纳（Alexander Downer）曾经在回答记者提问的时候说，台湾问题不属于澳美同盟的范畴。"张健介绍说。

他认为对于澳美同盟关系的解读以及如何处理澳大利亚国内的看法是问题的关键。"一旦发生军事冲突的情况下，澳美同盟要求双方采取什么样的形式相互保护还是有一定的模糊性。"

"一旦一方在太平洋地区受到了军事的威胁或者攻击，那么双方需要协商来共同应对，具体应对的措施，还必须要服从双方国内的法律程序。也就是说并不代表双方必须马上就采取军事行动。"

张健副教授同时指出，尽管受制于客观环境，但是不能完全排除澳大利亚加入美国介入台海冲突的可能性。

"澳美同盟在过去几十年确实越来越强化，并且澳大利亚在二战以后参与了美国发动的几乎所有战争。从这个角度来讲，澳大利亚参与美国军事行动的可能性是比较大的。"

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。