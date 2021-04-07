 两岸如果爆发战争，澳洲会去驰援台湾吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.04.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

两岸如果爆发战争，澳洲会去驰援台湾吗？

台湾海峡两岸军事紧张加剧，澳大利亚国防问题专家认为，如果中国大陆和台湾陷入战争，美国和澳大利亚是否会介入战争取决于中国的军事力量。

Symbolbild Australien China

（德国之声中文网）澳大利亚国防军总司令安格斯·坎贝尔（Angus Campbell）在印度"瑞辛那对话"期间发表讲话警告称，中国大陆和台湾之间爆发冲突将会是"灾难性"的。他呼吁两岸领导人通过对话解决分歧。

此前美国一名高级军事人员透露，由于中国军事实力扩张，澳美两国正在讨论如何应对台海战争。

与之相呼应的是，澳大利亚前国防部长克里斯托弗·派恩 (Christopher Pyne) 在阿德莱德大学法学院演讲时明确提出亚洲现在"更有可能"爆发战争，而台湾"最有可能成为下一个爆发点"。

新南威尔士大学国防问题专家张健副教授则认为，目前台湾海峡爆发战争的可能性并不高。他在接受德国之声采访时说："澳大利亚国防军总司令的讲话是对台海最近出现日益紧张局面的一种担忧。他担心台海发生战争，但是不能把他的讲话解读为澳大利亚和美国在台一旦发生冲突就必然会采取武力干涉的立场。"

"特别是不能认为澳大利亚的持有这样一个立场。"张健认为，一旦台海发生冲突，有很大可能中国和美国之间会产生连带冲突，这样会造成严重的后果。

"台海一旦发生冲突，那么很有可能中美会围绕台湾问题发生重大的军事冲突，甚至会发生全面的武力冲突，进而升级到战争的情况。这样的后果比较严重。"他说。

DW.COM

美国驻澳大利亚一名高级外交官表示，美澳正在研讨“各种可能性”，以应对台湾问题引发军事冲突的风险。

美国当选总统拜登上任之后预计会调整对华政策，但是专家认为澳大利亚政府希望美国继续保持对华高压政策。

澳洲通过新的法律强化对大学言论自由和学术自由的保护。此前中国政治的学术研究屡遭投诉而引发澳洲学界和舆论不满。

新西兰贸易部长奥康纳建议澳大利亚通过“尊重”中国来改善对华关系。但是专家认为澳中之间的结构性矛盾无法通过外交辞令来化解。

新西兰外长纳纳亚·马胡塔本周一表示，对五眼联盟扩大管辖范围的做法感到不舒服。她还详细阐释了对华政策，称与中国的关系是“必要的，是我们最重要的外交关系之一”。

张健副教授认为，最近一段时间中国大陆对台湾的军事压力升高、媒体报道增多，甚至是匿名军方人士或政府官员就台湾问题发表评论，导致公众认为台海冲突到了一触即发的地步。

但是，他认为台海两岸在"短期甚至中期发生冲突的可能性还是比较小的"，因为"台湾在近期宣布正式独立的可能性很小。"

对于中国大陆而言，由于台湾问题的局势显得愈发紧张，就必须要采取军事行动，展示一种姿态，"表示对台湾独立的制衡"。

美澳是否介入台海战争取决于中国军力

张健对于美国和澳大利亚会采取何种方式介入台海可能发生的战争持观察态度。他认为中国大陆近年来军力发展的主要目的之一就是拒止美国参与台湾的军事冲突。

"究竟美澳会采取什么样的行动，仍然是不可预知的"，他说，"这取决于在相当长的时间里中国军力的情况。"

他表示，这是美国始终保持战略模糊立场的原因，和美国具有同盟关系的澳大利亚也会采取类似的态度，要衡量冲突爆发的时机和军力上的对比。

"美国没有明确表明以什么样的方式来介入台海的冲突，也没有表明它在台海问题上完全不介入。"

"美国直接介入台海问题的方式、军事手段和反应程度取决于这样一个时间情况、具体原因以及和中国之间的军力对比"，他对德国之声表示，"澳大利亚应该和美国相同，所以究竟美澳会以什么样的形式做出反应还处于不明确的状态。"

如美国介入台海战争，澳洲可能一同参与

尽管张健认为台海爆发冲突的可能性比较低，但是他也表示一旦美国选择介入冲突，也会联动澳大利亚。

澳大利亚和美国是盟国，且在众多多边领域存在合作。但是澳大利亚对于是否会跟随美国介入台海冲突却有不同看法。

"在台海爆发冲突、美国又卷入的状况下，澳大利亚是否有义务参与冲突并且支持美国取决于如何解释澳美同盟。"

"2004年，当时的澳大利亚外长亚历山大·唐纳（Alexander Downer）曾经在回答记者提问的时候说，台湾问题不属于澳美同盟的范畴。"张健介绍说。

他认为对于澳美同盟关系的解读以及如何处理澳大利亚国内的看法是问题的关键。"一旦发生军事冲突的情况下，澳美同盟要求双方采取什么样的形式相互保护还是有一定的模糊性。"

"一旦一方在太平洋地区受到了军事的威胁或者攻击，那么双方需要协商来共同应对，具体应对的措施，还必须要服从双方国内的法律程序。也就是说并不代表双方必须马上就采取军事行动。"

张健副教授同时指出，尽管受制于客观环境，但是不能完全排除澳大利亚加入美国介入台海冲突的可能性。

"澳美同盟在过去几十年确实越来越强化，并且澳大利亚在二战以后参与了美国发动的几乎所有战争。从这个角度来讲，澳大利亚参与美国军事行动的可能性是比较大的。"

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Xi Jinping Malcolm Turnbull

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    紧密的贸易伙伴

    2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

  • Australien Politiker Sam Dastyari in Canberra

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    工党议员被指“通华”

    2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

  • Deutschland Mobilfunkausbau l Huawei 5G

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    带头禁用华为

    2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

  • China Coronavirus Klinik in Wuhan

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    新冠疫情源头调查

    尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

  • DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    “反华急先锋”?

    在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

  • Australien Journalist Mike Smith aus China Shanghai ausgewiesen

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    澳驻华记者出于安全考虑紧急离境

    2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

  • Screenshot Twitter - Lijian Zhao

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    “战狼”：赵立坚推文惹风波

    中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

  • Australien Canberra Weinlese

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    北京下关税“狠手” 澳告到WTO

    就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。

    作者: 雨涵 （综合报道）


相关内容

Doku | Filmstil aus 'Taiwan - Part 1'

台湾外长：如果中国来袭，台湾必将奋战到底 07.04.2021

台湾国防部宣布今年4月底和7月中旬将举行年度“汉光演习”。出于对疫情管控的考虑，这场以解放军作为假想敌的军演已经连续两年未邀请美军参与。同一天，台湾外长吴钊燮也对外表示，如果中国大陆来袭，台湾必将奋战到底。

DW Dokumentationen | TAIWAN | China's Next Target? | Part 2

台湾国防部：中国正增强攻击和封锁能力 19.03.2021

台湾国防部的四年期国防报告中指出，中国正在建造台湾重要设施的模型，以便用来进行攻击训练。同时，中国军队进行登陆演习，模拟入侵台湾。

US-Diplomat Keith Krach in Taiwan | Präsidentin Tsai Ing-wen

墙外文摘：周边国家已为台海冲突备战？ 21.02.2021

有评论认为，中美两国最有可能导致冲突的，首先是台湾问题。谁都不愿意真的打一场大规模战争，但各国已经认为爆发局部战争是可以想像的，已经认为必须为这种可能性做好准备。

广告

时事评论

Hongkong prodemokratischer Protest

客座评论：香港民主化仍然前途可期

政论家邓聿文指出，虽然香港民主化遭遇空前危机和挑战乃是不争之事实，但这并不意味着香港民主化已经终结。  