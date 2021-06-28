两岸奥运参赛史：57年前出征东京的「台湾队」

东京奥运23日登场，中国大陆与台湾分别派代表团参赛。回顾奥运百年历史，除了纪录运动员的精湛表现，也记载了两岸历史地位的变化及对「中国」代表权的争夺。
（德国之声中文网）国共内战后的1950年代，国际同时有两个政府宣称自己代表中国，这在奥运上也成了问题，1952年两岸在国际奥委会的中国代表权之争，成为双方体育外交战的首役。
最早，国际奥委会在1931年正式承认中华民国奥委会的资格，当时中国史上首位参赛者是刘长春，他在洛杉矶奥运赛场上的男子百米短跑项目中登场。
1952年在赫尔辛基举行的奥运，两方都认为自己拥有中国的「唯一合法」代表权。国际奥委会通过决议允许两岸运动员同时参赛，但当时主张「汉贼不两立」的中华民国不满而退赛。
1956年墨尔本奥运，国际奥委会虽已在两年前开会承认中国奥委会，但仍允许中华民国代表团以中华民国的名义参赛，且在选手村内升中华民国国旗，北京不满愤而退赛，且之后20多年的奥运会都没有参加，1952年至1968年的奥运会两岸仅有中华民国代表团参赛。
不过，1960年义大利罗马奥运，国际奥会因中国的压力要求以「台湾」称呼中华民国代表队，所有运动员及职员穿着的制服及出版物都要使用「台湾」的名称，因此1960年义大利罗马奥运上，出现了「福尔摩沙」代表队，当时中华民国代表队在开幕式进场时高举「抗议」字样，表达不满。
1964年东京奥运，当时台湾使用的名义则是「TAIWAN」，但加注了「中华民国」四个小字，至於1968年的墨西哥奥运，台湾参赛也是「Taiwan」。
《奥林匹克之梦：中国与体育，1895-2008》一书中曾分析，台湾当时之所以能成功留在奥林匹克大家庭，与冷战期间的国际政治有很大关系。直到20世纪70年代，大部分西方国家在外交上都宁愿承认台北而不是北京，这为台湾在国际奥委会中创造了优势，台湾直至1971年都在联合国中代表「中国」。
1971年中华人民共和国在联合国取代了中华民国。1972 年慕尼黑奥运是台北最後一次以中华民国名义参赛，1976年蒙特娄奥运会中，时任加拿大总理老杜鲁道（Pierre Trudeau）要求中华民国代表团以「台湾」队名义参赛，遭中华民国政府拒绝。当时加拿大更以中国名称问题，拒绝发给台湾奥运代表团入境签证，导致台湾运动员无法入境参赛。
国际奥委会当时决议将台湾的奥运代表队名称改为台湾，但蒋经国拒绝，因此台湾当年宣布退出该届奥运会。
为了解决这个问题，国际奥委会1979年通过「名古屋决议案」，承认由大陆的中国奥委会来代表中国外，更要求中华民国更改会名，并且不得使用中华民国国旗与国歌。同时也确立其代表队需以「中华台北」的名义参赛。
同一年，中国奥委会在北京举行中外记者招待会，中国奥委会主席钟师统宣布，中国将派体育代表团参加1980年利勒哈默尔冬季奥运会和1980年莫斯科夏季奥运会，也宣告在20多年後，中国正式重返奥运。
不过，1980年，中国响应美国抵制苏联出兵攻打阿富汗，而未派队参加莫斯科奥运。当年，台湾也没有派队参赛。
因此1984年洛杉矶奥运会成为台湾首次以中华台北名义参赛，也是两岸首次以「中国」和「中华台北」模式参加奥运会，并持续至今。
2018年，台湾曾举办公投决议是否要以「台湾」名义，参加国际赛事及2020年东京奥运，最後以近5成5民众不同意遭到否决。
（综合报导）
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