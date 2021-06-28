两岸奥运参赛史：57年前出征东京的「台湾队」

（德国之声中文网）国共内战后的1950年代，国际同时有两个政府宣称自己代表中国，这在奥运上也成了问题，1952年两岸在国际奥委会的中国代表权之争，成为双方体育外交战的首役。

最早，国际奥委会在1931年正式承认中华民国奥委会的资格，当时中国史上首位参赛者是刘长春，他在洛杉矶奥运赛场上的男子百米短跑项目中登场。

1952年在赫尔辛基举行的奥运，两方都认为自己拥有中国的「唯一合法」代表权。国际奥委会通过决议允许两岸运动员同时参赛，但当时主张「汉贼不两立」的中华民国不满而退赛。

1956年墨尔本奥运，国际奥委会虽已在两年前开会承认中国奥委会，但仍允许中华民国代表团以中华民国的名义参赛，且在选手村内升中华民国国旗，北京不满愤而退赛，且之后20多年的奥运会都没有参加，1952年至1968年的奥运会两岸仅有中华民国代表团参赛。

改名「台湾」和「福尔摩沙」

不过，1960年义大利罗马奥运，国际奥会因中国的压力要求以「台湾」称呼中华民国代表队，所有运动员及职员穿着的制服及出版物都要使用「台湾」的名称，因此1960年义大利罗马奥运上，出现了「福尔摩沙」代表队，当时中华民国代表队在开幕式进场时高举「抗议」字样，表达不满。

1964年东京奥运，当时台湾使用的名义则是「TAIWAN」，但加注了「中华民国」四个小字，至於1968年的墨西哥奥运，台湾参赛也是「Taiwan」。

《奥林匹克之梦：中国与体育，1895-2008》一书中曾分析，台湾当时之所以能成功留在奥林匹克大家庭，与冷战期间的国际政治有很大关系。直到20世纪70年代，大部分西方国家在外交上都宁愿承认台北而不是北京，这为台湾在国际奥委会中创造了优势，台湾直至1971年都在联合国中代表「中国」。

1971年中华人民共和国在联合国取代了中华民国。1972 年慕尼黑奥运是台北最後一次以中华民国名义参赛，1976年蒙特娄奥运会中，时任加拿大总理老杜鲁道（Pierre Trudeau）要求中华民国代表团以「台湾」队名义参赛，遭中华民国政府拒绝。当时加拿大更以中国名称问题，拒绝发给台湾奥运代表团入境签证，导致台湾运动员无法入境参赛。

国际奥委会当时决议将台湾的奥运代表队名称改为台湾，但蒋经国拒绝，因此台湾当年宣布退出该届奥运会。

中国重返奥运

为了解决这个问题，国际奥委会1979年通过「名古屋决议案」，承认由大陆的中国奥委会来代表中国外，更要求中华民国更改会名，并且不得使用中华民国国旗与国歌。同时也确立其代表队需以「中华台北」的名义参赛。

同一年，中国奥委会在北京举行中外记者招待会，中国奥委会主席钟师统宣布，中国将派体育代表团参加1980年利勒哈默尔冬季奥运会和1980年莫斯科夏季奥运会，也宣告在20多年後，中国正式重返奥运。

不过，1980年，中国响应美国抵制苏联出兵攻打阿富汗，而未派队参加莫斯科奥运。当年，台湾也没有派队参赛。

因此1984年洛杉矶奥运会成为台湾首次以中华台北名义参赛，也是两岸首次以「中国」和「中华台北」模式参加奥运会，并持续至今。

2018年，台湾曾举办公投决议是否要以「台湾」名义，参加国际赛事及2020年东京奥运，最後以近5成5民众不同意遭到否决。

奥运史上你不得不知的开幕式 1896年：首届现代奥运会 古代奥运会自公元前776年起开始举行，直至公元393年罗马皇帝提奥多西一世以“异教”为由废止。第一届现代奥运会于1896年 4月6日到15日在雅典举行，它由法国学者顾拜旦（Pierre de Coubertin initiated）发起组织。当时，希腊国王乔治一世宣布大会开幕。首次奏响的奥林匹克会是由希腊作曲家萨马拉斯(Spyridon Samaras)作曲、诗人帕拉马斯（Kostis Palamas）填词。

奥运史上你不得不知的开幕式 1920年：首飘“五环旗”的奥运会 一战结束后两年不到，奥运会在比利时安特卫普举行。1913年设计的奥林匹克“五环旗”首次亮相，蓝、黄、黑、绿、红五环加上旗帜的底色白色代表了当时世界上所有国家国旗的颜色。当时也是首次在开幕式中加入运动员宣誓仪式，以保证公平公正的比赛秩序。

奥运史上你不得不知的开幕式 1928年：定下出场顺序的奥运会 1928年，阿姆斯特丹夏季奥运会开幕式上，运动员入场的顺序沿用至今：由希腊率先，东道主殿后，其他各国按东道国文字为序排列。另外，奥林匹克圣火发轫于本届奥运会，并从此成为历届奥运会的重要内容。

奥运史上你不得不知的开幕式 1936年：纳粹德国举办柏林奥运会 从1936年起，现代奥运会开始进行圣火传递，火种直接采自雅典奥林匹亚的古代奥运会圣殿。体育史学家莱默尔（Manfred Lämmer）介绍，这个主意并不是传言所说的那样由希特勒想到，而是来自犹太考古学家席夫（Alfred Schiff）。约3000名运动员参与了圣火传递，最终由德国田径运动员希尔根（Fritz Schilgen）在柏林体育场内点燃圣火。

奥运史上你不得不知的开幕式 1964年：首届在亚洲举行的奥运会 在本届奥运会上，最后在体育场内点燃奥林匹克火焰的是19岁的大学学生坂井义则，他的生日和美国在广岛投掷原子弹是同一天——1945年8月6日。主办方这样的安排象征“世界和平”，为世人留下了一个难忘的时刻。1964年的奥运会是首届在亚洲举办的奥运会。

奥运史上你不得不知的开幕式 1980年 ：遭联合抵制的奥运会 奥运会多少都会沾上一些政治色彩。在莫斯科的开幕式上，图中的英国奥委会秘书长帕尔默（Dick Palmer）独自一人高举奥运会会旗进场，以示抗议。为了抗议1979年苏联入侵阿富汗，美国等国发起抵制莫斯科奥运会，使得最终只有80个国家参加，是自1956年以来最少国家参加的一届奥运会。中国奥委会当时也响应号召，表示不参加莫斯科奥运会。

奥运史上你不得不知的开幕式 2008年：天价开幕式 为举办奥运会，北京不遗余力，据称，光是开幕式就耗资一亿美元（伦敦开幕式花费仅4千万美元）。开幕式上，2008名鼓手一边击缶，一边吟诗。震天的鼓声加上整齐划一的表演是3个小时开幕式的亮点之一，整个开幕式共动用了14000名演员。

奥运史上你不得不知的开幕式 2012年：“空降”女王的奥运会 2012年伦敦奥运会上，英国女王伊丽莎白二世成为历史上第一个两次宣布夏季奥运会开幕的国家元首。开幕式表演中，英国特工007邦德的新使命是带领女王从白金汉宫搭乘直升机，并使用英国国旗图案的降落伞空降“伦敦碗”，当然，实际跳伞的是女王的替身。在1976年加拿大蒙特利尔奥运会上，伊莉莎白女王首次以加拿大女王的身份宣布了第21届奥运会的开幕。 作者: Kate Müser/安静



（综合报导）

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