两岸合作? 厦门警方决定遣返台湾枪击案嫌犯

（德国之声中文网）嫌疑人黄姓，上月在台湾新北开枪打死一男子后逃入中国东南沿海城市厦门。

中国国台办发言人马晓光12月7日应询介绍，2021年11月23日，台湾媒体报道一黄姓男子持枪杀人后于22日搭乘厦航MF888航班抵达厦门，并接受防疫集中隔离。厦门市公安机关获悉后，立即开展调查。经讯问，该黄姓嫌犯对在新北市枪杀何姓男子一事供认不讳。为打击暴力犯罪，保障两岸人民生命财产安全，维护两岸交流秩序，厦门市公安机关决定将黄姓嫌犯遣返回台。

不过，国台办未说明遣返日期。

台湾媒体报道说，逃入大陆后，该黄姓男子一直在厦门一家防疫旅馆自费隔离。目前，所有入境中国旅客都要在抵达后接受为期14天隔离。

尽管自 1949 年以来两地处于事实分治状态，北京仍称台湾是中国领土的一部分，必要时将不惜动用武力收回。

分治状态使执法工作复杂化。多年里，台湾一些通缉要犯逃往中国大陆以逃避在台受到起诉。

2009 年，当时亲北京的台湾政府与大陆达成一项打击犯罪协议，允许双方警察可相互遣返嫌疑犯罪分子。

不过，自2016年蔡英文成为台湾总统以来，中国切断了与台湾的官方沟通，并加大对台湾施压。蔡英文政府拒绝接受北京关于台湾是中国领土一部分的立场。

台湾对大陆政策最高决策机构--大陆工作委员会--承诺在黄的遣返问题上与北京合作。该机构在一份声明中表示，犯罪是世界公敌，望未来双方可持续透过海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议，推动打击犯罪工作，以保障两岸人民权益及福祉，彰显司法正义。陆委会同时指出，大陆去年曾遣返4名台湾嫌疑人。

双方迄今未说明，有多少中国公民从台湾被遣返。

陈同佳涉嫌2018年在台灣謀殺女友

此次遣返决定与陈同佳谋杀案引发的僵局形成鲜明对照。 陳同佳涉嫌2018年在台灣謀殺女友潘曉穎，後潛逃返港，由於港台兩地沒有引渡協議，陳同佳在港僅被起訴洗黑錢罪，並於2019年10月23日刑滿出獄。他在重獲自由當天即表示會前赴台灣自首，但相關爭議拖拉至今無果，他受到港警保護並獲安排居於「安全屋」。港方指责台北"政治操纵"，台北当局则坚持必须通过双边司法互助处理此案，不容许涉嫌犯下杀人罪的陈同佳以"自由行"旅客身份入境台湾。

（法新社）

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