两岸合作? 厦门警方决定遣返台湾枪击案嫌犯

中国大陆官员周二（12月7日）称，将遣返上月逃入大陆的一名台湾枪杀案嫌犯。这是台海两岸在紧张局势加剧之际的一次罕见合作。
（德国之声中文网）嫌疑人黄姓，上月在台湾新北开枪打死一男子后逃入中国东南沿海城市厦门。
中国国台办发言人马晓光12月7日应询介绍，2021年11月23日，台湾媒体报道一黄姓男子持枪杀人后于22日搭乘厦航MF888航班抵达厦门，并接受防疫集中隔离。厦门市公安机关获悉后，立即开展调查。经讯问，该黄姓嫌犯对在新北市枪杀何姓男子一事供认不讳。为打击暴力犯罪，保障两岸人民生命财产安全，维护两岸交流秩序，厦门市公安机关决定将黄姓嫌犯遣返回台。
不过，国台办未说明遣返日期。
台湾媒体报道说，逃入大陆后，该黄姓男子一直在厦门一家防疫旅馆自费隔离。目前，所有入境中国旅客都要在抵达后接受为期14天隔离。
尽管自 1949 年以来两地处于事实分治状态，北京仍称台湾是中国领土的一部分，必要时将不惜动用武力收回。
分治状态使执法工作复杂化。多年里，台湾一些通缉要犯逃往中国大陆以逃避在台受到起诉。
2009 年，当时亲北京的台湾政府与大陆达成一项打击犯罪协议，允许双方警察可相互遣返嫌疑犯罪分子。
不过，自2016年蔡英文成为台湾总统以来，中国切断了与台湾的官方沟通，并加大对台湾施压。蔡英文政府拒绝接受北京关于台湾是中国领土一部分的立场。
台湾对大陆政策最高决策机构--大陆工作委员会--承诺在黄的遣返问题上与北京合作。该机构在一份声明中表示，犯罪是世界公敌，望未来双方可持续透过海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议，推动打击犯罪工作，以保障两岸人民权益及福祉，彰显司法正义。陆委会同时指出，大陆去年曾遣返4名台湾嫌疑人。
双方迄今未说明，有多少中国公民从台湾被遣返。
此次遣返决定与陈同佳谋杀案引发的僵局形成鲜明对照。 陳同佳涉嫌2018年在台灣謀殺女友潘曉穎，後潛逃返港，由於港台兩地沒有引渡協議，陳同佳在港僅被起訴洗黑錢罪，並於2019年10月23日刑滿出獄。他在重獲自由當天即表示會前赴台灣自首，但相關爭議拖拉至今無果，他受到港警保護並獲安排居於「安全屋」。港方指责台北"政治操纵"，台北当局则坚持必须通过双边司法互助处理此案，不容许涉嫌犯下杀人罪的陈同佳以"自由行"旅客身份入境台湾。
（法新社）
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触发香港反修例风波的陈同佳送台案仍无解。杀人犯陈同佳在香港出狱近两年却仍未赴台。台湾方面表示，入境台湾问题须先由台港政府商谈好，这绝非只单纯批出签证的问题。港府方面则称，民进党当局要求台港“司法互助”属于政治操弄。
被視為「反送中運動」導火線的台灣殺人案，死者母親近月發出最後通牒，令事件再次成為社會焦點。但疑犯陳同佳在香港出獄一年的限期屆滿之時，仍未起行赴台自首，港台兩地因而衍生的政治角力仍在僵持當中。
在台湾杀害女友的嫌疑犯陈同佳今天早上因洗钱罪刑满出狱，在媒体关注下向被害人家属鞠躬道歉，也尋求社会大众原谅。香港政府在拒绝台湾赴港押解陈同佳之后，也没有正式提出替代方案，引来台湾总统公开呼吁香港政府面对问题。
13万港人参与的反《逃犯条例》游行，为何与去年一宗港人在台湾杀害女友后逃回香港的案件有关？由于港台两地没有引渡协议，特区政府遂提出修订《逃犯条例》，却引发香港各界的反对和忧虑。