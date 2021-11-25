两岸冲突点燃所罗门抗争 所总理：「外国势力介入」

（德国之声中文网）所罗门群岛24日爆发抗争后，和平游行已演变成暴动，群众焚毁并抢夺首都霍尼亚拉中国城内的商铺，情势陷入动盪。总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）对此表示，是外国势力的介入激起了这场骚乱。

ABC报道，虽然这次抗议活动背后有着各种不满情绪，但所罗门政府决定与中国建交一事，是冲突的主要根源。

抗议群众绝大多数来自于所罗门群岛最大省份马莱塔（Malaita）省。马莱塔省近年来与所罗门中央政府间的关係趋于紧张，主要原因在于所罗门群岛于2019年宣佈与中国建交、并与台湾断交后，与台湾保有密切联繫的马莱塔省政府拒绝承认中国。

索加瓦雷在接受ABC採访时表示，尽管受到激烈和持续的批评，但他仍然坚持与台北终止外交关系的决定。「这个决定是一个正确且合法的决定，它使所罗门群岛站在了历史的正确一边，它也符合国际法的规定，」索加瓦雷说，「我为我在马莱塔的人民感到遗憾，因为他们被灌输了关于外交承认移转的虚假谎言。」

索加瓦雷驳斥了抗议者对他的政府的其他不满，包含种族冲突及贫穷问题等，并坚持认为在承认中国或台湾的问题上的分歧是冲突的唯一来源。

「这是唯一的问题，而且不幸的是，这受到了其他大国的影响和鼓吹，」他说，「现在影响马莱塔的这些国家正是不希望与中华人民共和国建立联系的国家。我不想说出名字，但我们知道他们是谁。」

反对党领袖韦尔（Matthew Wale）则认为，将骚乱归咎于外国势力是「愚蠢的」。他说：「我不认为有人在背后指使，这都是我们国内的事。」

韦尔称，当地人民感到无力改变国家的现状。「人们认为民主进程对他们起不了作用，因他们自己的政府是中国的傀儡。」

索加瓦雷指责韦尔煽动马莱塔人民进行抗争，韦尔则对此说法表示严正拒绝。

上百家中资商店遭毁

中国官媒《环球时报》报道，所罗门群岛中华总会秘书谭敬权（音译，Tan Jingquan）表示，中国城一带遭受损失严重，大多数商店被抢劫和烧毁，超过100家由中国公民拥有的商店被毁。但他补充，截至25日为止，并未传出有中国公民伤亡的资讯。

谭敬权指出，大约有3000名中国公民在所罗门群岛生活和工作，其中9成位于霍尼亚拉。他又说，目前至少有100名在所罗门群岛的中国公民表示希望撤离。

针对当前所国局势，中国外交部发言人赵立坚25日在例行记者会上表示：「相信在索加瓦雷总理领导下，所政府能尽快恢复社会秩序和稳定。我们对一些中国公民和中资机构遇袭表示严重关切，已要求所政府采取一切必要措施保护在所中国公民和机构安全。」

赵立坚又说：「中所建交两年来，两国关系发展良好，双方在经济、贸易、基础设施、教育、卫生等领域交流合作取得了丰硕成果，给两国人民带来了实实在在的利益和福祉。任何破坏中所关系正常发展的图谋都是徒劳的。」

台湾外交部发言人欧江安则向德国之声表示：「外交部将持续密切注意所国事态的发展，并期盼所国人民以和平方式表达意见，同时呼吁所国中央政府倾听人民的心声。」

澳总理：「没看到外部干预证据」

随着情势升温，索加瓦雷也向澳大利亚请求协助。26日，一支由23名澳大利亚联邦警察组成的特遣队已抵达霍尼亚拉，以加强所罗门群岛的警力。更多的警察、军官和外交贸易部的官员也将陆续在26日抵达。

ABC报道，索加瓦雷称澳大利亚为所罗门群岛「最好的朋友」。他说：「我代表所罗门群岛人民，感谢澳大利亚人民和政府对我们的援助。」

不过，有别于索加瓦雷先生认为「外国势力」是引发暴力事件的幕后推手，但澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）则说，澳大利亚没有看到外部干预的证据。

「据我们所知，（抗议活动）不是所罗门群岛以外的任何其他机构所造成的结果，」莫里森说。

（综合报道）

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