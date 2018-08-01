两岸「军费」口水战 美国态度成关键

（德国之声中文网）中国官媒环球网週二(8/7)發表社评说，「台湾涨的不是军费，而是畸形宣传费。」台湾国防部也立刻發出新闻稿回应。

环球网指出，虽然台湾总统蔡英文大动作宣布增加军费183亿，但从金门输水工程到航空改变台湾标註，还有取消台中市举办东亚青年运动会，证明中国「打到了台当局的痛处」。

评论内容说，增加183亿军费是「安抚费」和「民进党县市选举广告」，没有实际军事意义。还要台湾不要「幻想」美国会介入保卫台湾。

台湾国防部则回应指出，「国防预算的增加，就是政府强化国防的决心与提升战力的信心。」

根据消息人士指出，台湾官方对于美国仍相当有信心，从《台湾旅行法》和《2019财年国防授权法》等法律上官方和军事合作，都看得出美国和特朗普对台重视程度。

环球网评论认为，「美国只会遵从其与大陆博弈所需要的节奏」。不过不按牌理出牌的特朗普在两岸关系上到底会怎么做，没有人能够确定。

蔡英文: 台灣明年國防預算增加183億元

8月6日，台湾总统蔡英文前往海军司令部，为「新海军起航」举行揭牌典礼。蔡英文表示，今天宣示台湾海军即将迈入新时代，而这个新时代，将由「潜舰国造来领航」。蔡英文同时还表示：「这一段时间以来，国际及区域情势发生了很多变化，国家安全所面临的威胁更为明显和复杂。所以，为了因应国家安全的需求，我要求行政院和国防部，增列明年度 的国防预算。 2019年，国防预算编列了3460亿元，比起前一年增加了183亿。而整体国防预算将会占国内GDP的百分之2.16。同时，我也要求加速战力的整建。将有951亿元，会用在军事投资项，增加了139亿。而在战力整建的投资中，会有736亿投入国防自主，增加了250亿。也就是说，在国防预算中，有21.3%，是为了推动国防自主计划。」

这是台湾总统蔡英文首次在公开场合证实，台湾明年军费将提升至超过GDP2%的水准。但台湾将大幅度提升军事开支则并非"新闻"。上周五，台湾行政院长赖清德在接受台湾三立新闻访谈时就明确提出， 面对中国的威胁，要壮大台湾，发展经济；巩固台湾，明年国防预算比今年增加5%，即183亿元，占GDP2%以上。赖清德同时还强调，台湾必须寻求美国国防授权法法案的协助。

八月一日，美国参议院以87票对10票表决通过了《2019年国防授权法案》。此前，众议院也以压倒多数通过了这一法案。目前该法案已经送交白宫，美国总统特朗普签字后将正式生效。国防授权法案中要求帮助台湾提升「自我防卫能力」，并扩大「美台高级军事交流」与「联合军事训练」，并且支持美国对台军售与其他军备转移，特别是发展不对称作战能力。

鉴于该法案多项内容涉及台湾，因而早在该法案交付表决之前，北京方面就曾提出强烈抗议。中国外交部发言人耿爽7月25日回应表示，中方对上述议案有关涉华条款表示强烈不满和坚决反对，并已就此多次向美方提出严正交涉。相关内容如获通过成法， 将严重损害中美互信，损害两国在相关领域的交流合作及台海和平稳定。中方敦促美方摒弃冷战思维和零和博弈过时观念，立即删除有关消极内容，维护而不是干扰两国关系稳定发展。

中国国务院领导下的「中国网」八月一日发表评论称：「台当局自然是洞悉美国的战略意图，并做出了'紧抱美国'的选择。从此次的军费预算增加计划就可见端倪。对台军售不仅具有浓厚的政治意义，也为美国带来了较大的经济利益，事关美国国内多个利益集团。对此，美方一向表现积极，曾多次鼓动台当局增加军费预算。但对于台湾地区来讲，增加军费预算不仅对深陷泥淖的经济状况产生雪上加霜的效应，也有悖期待两岸和平发展、避免拉高军事风险的主流民意。」