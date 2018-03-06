两岸军事实力落差大 台湾青年「不愿役」

(德国之声中文网) 根据路透社报导，台湾空军至淡江大学招募学生加入军队。军方代表人提到，从军不但可以使用国家资源唸书获得学位，每年还有110天休假，甚至可以存下超过31万台币，约1万美元。不过台下的学生看起来兴趣缺缺，认为当兵是「浪费时间」。

目前台湾所有满18岁的男性还是必须服4个月军事训练役，按照抽籤进入不同军种服役。路透社引用一名台下的学生说法，「中国可以简单地用经济实力摧毁台湾。没有必要打一场浪费钱的战争。」他说: 「我对国家军队没有太多的信心和期望。」一名20岁的毕业生最近抽籤分配到海军服役，他表示自己并不想成为义务役。他说：「无论如何，跟中国的打战我们也赢不了......为什麽我要在军队中浪费时间？」

台湾在2011年宣布取消徵兵制，逐步往全面募兵制迈进。官方宣称，这样做是为了削减人力成本，增强军事专业性，并把资源放在网路战和其他高科技武器上来遏制中国威胁。不过军事专家和政府审计人员表示，招募工作充满挑战，自愿招募士兵增长速度赶不上海峡两岸不断恶化的军事失衡。

中华战略学会研究员张競认为，缩短役期是政治问题，并造成安全危机。他表示，台湾内部政治立场歧异过大，两大党为了要掌握执政权，「竞相叫价降低义务役期程」。他说：「儘管知道社会与国家财政缺乏推动全募兵制条件，却无人有道德勇气加以拦阻。」

去年，中国的官方国防预算增长至台湾的15倍左右。在12月份的一份报告中，3名台湾政府审计员警告，自愿招募而来的军人增长缓慢，引发了对台湾战斗力的担忧。

募兵制vs.徵兵制

为了迈向全募兵制的目标，台湾军队正在努力招兵买马，并深入高中和大学校园办理讲座。台湾国防部表示，为了防止北京来犯，目前有18万8千名志愿士兵。2018年底前，目标是81％都来自于募兵，2020年希望将募兵比例提高到90％。

现任国家政策基金会外交国防组召集人，国民党前立委林郁方说：「如果政府认为国安很重要，必须要考虑是否恢復徵兵制。」他强调：「不然我们将为此付出沉重代价......无法招募到足够的士兵。」

台湾国防部向路透社表示，将继续提高武装部队的数量和质量，也说已经为了中国可能採取的军事行动制定计划，希望大众可以在这个「过渡期」给予支持和鼓励。

千百个「不愿役」

台湾军队形象长期以来并不是特别良好。路透社报导，军事独裁统治的历史让年轻人对于军方普遍没有好感。2013年义务役士官洪仲丘因军方处罚过当而导致死亡，引发大规模抗议，更是让军方形象跌落谷底。根据调查，过去3年有超过1千名预备役人员因逃避「教召」，也就是退伍后的军事集合训练，而遭起诉。

曾任美国在台协会台北办事处处长的司徒文 (William Stanton)认为这是士气问题。他说：「如果真的发生冲突，那要怎麽办？」

台湾去年花费近47％的国防预算，约3193亿新台币，来支付与人力相关的费用。军事专家表示，这压缩了武器收购的预算。美国国防部在5月份向国会提交的报告中表示，台湾希望在2019年推行全募兵制。而目前台湾已经将义务役从3年缩短为4个月。分析师表示，这是为了安抚年轻选民。对现在的年轻人来说，个人自由在国家义务之上。

夏立民/苗子 (路透社等)