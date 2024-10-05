两岸关注“中国撤侨载回1名台湾人”

以黎战火升级，多国安排撤侨行动。中国官媒大力宣传“祖国强大”的同时，也有媒体特别关注了“中国撤侨载回1名台湾人”的消息。

（德国之声中文网）随着黎以局势升级，英国、德国、加拿大、日本、澳大利亚和美国等多国纷纷采取行动，撤离在黎巴嫩的本国公民。据台湾中央社3日报道，台湾外交部当天表示，共有6名台湾人在黎巴嫩，其中3名10月初返台，2名因家庭因素决定继续留在当地，但有1名台湾人原因学业考量选择不撤离，9月临时搭乘中国安排的货轮离开，所有过程台湾驻处均有掌握。

另据中国官媒新华社周二报道，中国政府组织先后两批撤侨：第一批69名在黎巴嫩中国公民及11名外籍家属乘船前往塞浦路斯，第二批146名在黎巴嫩中国公民及5名外籍家属乘坐包机返回北京。由中方承建的援黎巴嫩国家高等音乐学院项目作为此次撤离临时集结点。据不完全统计，在黎中国公民超过200人，其中150余人为该项目人员。据当地侨领介绍介绍，目前仍有一些人选择留在黎巴嫩，其中大部分已在黎组建家庭，留下的人已经储备好物资。

以黎战火升级，硝烟弥漫 图像来源: Aziz Taher/REUTERS

每逢撤侨 必提“战狼”

讲述中国在非洲撤侨故事的中国影片《战狼2》于2017年上映，据中国媒体介绍，这部电影创造了中国电影史的票房纪录。自此之后，每每中国组织撤侨行动后，就有媒体提及这部影片，发表“战狼再现”或“《战狼》真实上演”等类似文章，宣传爱国叙事。这次在黎巴嫩的撤侨行动也不例外。

与此同时，中国官媒在中国社媒微博上发起#底气来自强大的祖国#、#自黎撤离中国公民一路上都很放心#等话题的讨论。根据微博统计，截至发稿，92家媒体发布的#中国飞机炮火中逆行至黎巴嫩撤侨#成为热搜榜的第二名，阅读量超过6000万，讨论量1.9万。相关话题下的可见留言多以肯定和赞许为主。

据报道，第一批69名在黎巴嫩中国公民及11名外籍家属乘船抵达塞浦路斯 图像来源: Li Jing/Xinhua/IMAGO

中国媒体广泛转载台湾学者言论

也有媒体特别关注了“中国撤侨载回1名台湾人”的消息。中央广播电视总台旗下的“看台海”微信公众号发表文章，题为“祖国是最好依靠”“大陆撤侨行动从未忘记台湾同胞”。“看台海”写道：“战火无情，祖国有爱。大陆的撤侨行动又一次在岛内引发关注。”

另据台湾中时网3日报道，台大哲学系教授苑举正在TVBS的政论节目《新闻大白话》中节目提及：“另外有一个消息非常重要，大家都没有提到，说有3个香港人，还有1个台湾人呐！不晓得那个台湾人坐到那个车，受到中国大陆保护的时候，心里什么感觉？”“你要想到，在这种情况，生死交关、紧急危难的时候，就再也没有认同不认同的存在，先出来再讲！”

中时网还介绍，苑举正稍晚在中天新闻的《卢秀芳辣晚报》节目直言：“想要保命的话，你最好到哪去都把台胞证带着！”，“撤侨的时候就是中国人，这个没有话讲，因为是中国大陆在撤侨。”苑举正的此番言论也以短视频形式被中国媒体广泛转载。值得一提的是苑举正不是第一次被中国媒体关注，去年新华网还发表专门介绍他的文章，题为：台湾大学哲学教授苑举正：“我是百分之一百的中国人”。

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