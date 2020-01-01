两岸三地跨年夜：别种心情别样情

（德国之声中文网）台湾出现首例英国变种病毒后，桃园市、台南市、嘉义市、高雄市、台中市等县市接连宣布跨年活动取消民众进场、改为线上转播，最受瞩目的台北跨年晚会如期举办，但因疫情有升温趋势，管制人数从8万人下修至4万人。据台湾中央社援引台北观传局报道，跨年管制区内入场人数约为2万1000人，加上市府外围、信义商圈等待烟火及观赏节目民众，预估至少超过3.8万人。观传局还介绍，场内秩序良好，没有人违规脱口罩或饮食。

而历年的台北跨年人数少则十几万，多则上百万，不少台湾媒体由此将台北跨年晚会称作“史上最冷清”。

相比之下，知名歌手张惠妹在家乡台东的跨年演唱会更显热闹，7万多名观众到场。当晚唱了40多首曲目的张惠妹另在脸书主页上向粉丝表示感谢。



跨年不忘防疫

在大海的另一边，中国人气最高的湖南卫视跨年演唱会二度落户海南海口。从视频画面来看，五源河体育馆现场人头攒动、气氛热烈。此前，海口市已发布相关通告：凡当天进入体育场的人员须严格落实“预先健康申报”“体温检测”“7天内核酸检测证明”“实名制入场”“全程戴口罩”“对号入座”六个100%要求。

湖南卫视的海口跨年演唱会

跨年演唱会开始的前四天，海口市表示，由于国内输入性传染源导致的本土聚集性疫情频次明显增多，要求进一步压缩进入跨年演唱会现场人员规模，除湖南卫视正常渠道已售出的门票外，停止一切对外票务工作。江苏卫视发文明确不公开对外售票，仅有少量的活动赠票。浙江卫视也称，此次演出现场不设置任何形式的观众席。

在新冠疫情的起源地武汉，也有大批民众外出跨年。路透社报导，成千上万名武汉居民在江汉关博物馆聚集，当时钟显示午夜12点时，许多人松手放开手中气球，并高喊“新年快乐”。该通讯社称，这场跨年庆祝活动也象征着，世界卫生组织2020年初首次收到武汉出现新冠肺炎的病例已满一周年。

“香港跨年倒数”首次线上举行

因为疫情形势不容乐观，香港旅游发展局早前宣布，取消12月31日晚的维港跨年倒数活动，改为网上播放倒数迎新年短片，这也是香港首次将跨年倒数活动移至线上。旅发局表示，希望市民可安坐家中，通过屏幕观赏跨年倒数。

尖沙咀海傍一带仍有不少市民前来庆祝新年来临

香港电台报道，虽然官方大型倒数活动取消，当晚尖沙咀海傍一带仍有不少市民前来庆祝新年来临。警方通过广播提醒市民当晚并没有倒计时活动，呼吁现场人士不要停留聚集，保持社交距离。



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