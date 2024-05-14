两家中企退出罗马尼亚太阳能园区竞标

因涉嫌接受非法国家补贴，欧盟对中国两家太阳能企业展开调查后，上述两家企业已经撤回了在罗马尼亚太阳能园区的竞标申请。

（德国之声中文网）欧盟委员会周一在布鲁塞尔表示，欧盟宣布对上述两家企业就是否接受外国补贴从而扰乱竞争展开调查后，这两家企业宣布退出竞标活动。欧盟指责北京，为本土企业提供大规模国家资助，以获取竞争优势。

今年四月开启的相关调查，最终有可能导致相关企业无法获取参与欧盟公共招标活动的资格。欧盟委员会此前曾表示，"有充分证据显示，上述两家企业获取了足以扰乱欧盟内部市场的外国补贴"。上述两家企业退出竞标后，欧盟也终止了相关调查。

相关调查涉及罗马尼亚一个太阳能园区的建造和运营。欧盟对该项目提供大量资金，一旦接受政府补贴的中国企业招标成功，等于欧盟款项间接资助了中国的政府补贴行为。被调查的两家公司中，一家为中国隆基绿能科技股份有限公司的德国子公司Longi Solar Technologie GmbH，另一家则为罗马尼亚公司 Enevo，这两家公司联手参与了竞标。另外，中国国有企业上海电气集团有限公司（Shanghai Electric Group Co）旗下的两家子公司也宣布退出竞标。

欧盟内部市场专员布雷顿 Thierry Breton表示，欧盟必须"确保外国公司遵守我们的公平竞争和透明原则"。"对太阳能的大规模投资绝不应以损害我们的工业竞争能力和欧洲工作岗位为代价。"

来自中国的光伏产品令欧洲同类企业压力重重。图为中国南通的一家光伏生产企业。 图像来源: Costfoto/NurPhoto/picture alliance

中国驻布鲁塞尔商会则指责欧盟暴露出"日益激进的保护主义势头"。中国商会表示，欧盟的相关调查有可能违反了世界贸易组织的相关规定，同欧洲竞争伙伴相比，中国企业不得不应对"各类不对等的要求"。

过去数月以来，欧洲太阳能设备企业一直对来自中国的廉价竞争表示不满。二月底，产品包括太阳能电池板的勃兰登堡玻璃厂曾呼吁联邦政府提供资助，以维持生产。而瑞士公司Meyer Burger则宣布，如果德国政府不提供帮助，他们将被迫关闭设在德国弗莱贝格的工厂，并将部分生产线转移至美国。

（法新社）

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