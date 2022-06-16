两天锐减60% 俄罗斯拧紧德国供气阀门

（德国之声中文网）正如之前所宣布的那样，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）周四晚间进一步减少了通过北溪波罗的海管道对德国的天然气输送量。

根据管道运营商北溪公司在互联网上公布的运输数据，从周三晚间开始，天然气输送量继续减少，周四上午，推算出来的24小时输送量只有管道输送技术能力的约40%。

德国联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck）称情况严重。然而，该部也同时表示：目前德国天然气的安全供应仍继续可以得到保证。“目前，缺空量可以在市场上采购，尽管价格很高。但目前德国仍在加大天然气储存量”，经济部的一位发言人表示。该部正在非常密切地观察情况，并与相关参与者就供应危机进行密切交流。俄方再次限制天然气输送的行动与德国总理肖尔茨对基辅的访问时间恰好吻合。

各种政治风波后 肖尔茨（右一）终于踏上了乌克兰的土地

俄方减供的时机

周四上午，肖尔茨与法国总统马克龙和意大利总理德拉吉一起抵达基辅。在那里，他们与乌克兰总统泽连斯基展开会晤，探讨如何能进一步向这个遭到俄罗斯侵略的国家提供支持。

自周三晚上11点以来，北溪管道的数据显示，通过这个波罗的海管道输送的天然气供应量减少。早晨，在所谓的天然气日开始时，每小时通过管道的天然气输送量约为260万立方米（2900万千瓦时）；根据数据显示，从上午8点到11点，每小时约有270万立方米（3000万千瓦时）的流量。

俄罗斯能源巨头Gazprom周三宣布，它将再次减少通过北溪1号线向德国输送天然气的供应量。从周四晚上开始，每天最多只能通过管道泵输送6700万立方米。这家俄罗斯国有企业再次以维修工作的延误为由证明这一举措的合理性。新减至每日6700万立方米输气量意味着两天内的削减幅度为大约60%。

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减供的官方理由

周二，俄罗斯天然气工业股份公司已经宣布将之前计划的1.67亿的日输送量减少约40%，至每天1亿立方米天然气。给出的理由是天然气压缩机维修的延迟。电力工程公司西门子能源当时宣布，由于针对俄罗斯的制裁措施，在加拿大维修的一台燃气轮机目前无法从蒙特利尔运回。

俄罗斯总统发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也提出了类似的论点，称削减交付量不是事先计划好的，而是由涡轮机维护问题造成的，而这又是源于西方的制裁。据俄罗斯新闻社报道，通过北溪1号波罗的海管道输送的天然气可能很快会完全暂停。它在报道中引用了俄罗斯驻欧盟大使的表态。

面对俄方大幅度减少输气量的做法，德国经济部长哈贝克再次呼吁全国上下节约能源。周三晚间在推特发布的一段视频中，这位绿党政治家感谢民众和企业迄今为止的努力。同时，哈贝克继续就节约能源问题发出呼吁：“现在是做这件事的时候了。在这种情况下，每一千瓦时都有帮助”。

哈贝克警告说：“我们必须保持警惕。我们必须集中精神全力以赴地工作。最重要的是，我们决不能让自己被分裂。因为这就是普京的目的。” 与Gazprom所谓维修工作延误的理由相反，哈贝克推断俄方限供的背后是出于政治考量。

“警告信号”

负责管理德国能源输送系统的联邦网络局也称莫斯科的行动“在技术上是不合理的”。在局长穆勒（Klaus Müller）看来，俄罗斯天然气工业股份公司现在将其通过北溪1号的输送量减少到40%左右，这是一个警告信号，他周四接受《莱茵邮报》采访时如是说。“不幸的是，俄罗斯正以此挑起市场的不安情绪，推动天然气价格上涨”。

如果俄罗斯天然气工业股份公司连续数周只通过北溪1号供应40%的天然气，德国就会出现问题，穆勒说：“这将使我们的情况大大恶化。我们也许可以在夏天忍受这些，因为供暖季节已经结束。然而，现在当务之急是，我们必须填满储存设施，以度过冬天--包括用俄罗斯的天然气。”

俄罗斯在大幅度降低向德国输气总量的同时，也限制了法国、意大利、奥地利、捷克和斯洛伐克的输气量。意大利能源公司Eni周四宣称，目前从俄罗斯天然气工业股份公司获得的输气量只占合同规定的65%。周三的输气量进一步减少。意大利天然气消耗总量的40%来自俄罗斯。捷克能源集团CEZ表示，目前有技术问题导致供气量减少。斯洛伐克天然气进口商则宣称，目前俄方的输气量已经减少了大约30%。

就在俄罗斯大幅度削减向欧洲国家供气力度的同时，对中国的天然气供应量却显著提升。俄罗斯天然气工业股份公司周四宣称，已经与中国石油天然气集团（CNPC）签署《中俄远东供气项目技术协议》，该协议定义了跨越乌苏里河的天然气管道的主要技术参数。根据该公司管理层提供的消息，今年一月至五月期间，Gazprom向中国的供气量已经提升了67%。

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(德新社、路透社)

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