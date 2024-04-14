两天经济 一天政治：德国总理肖尔茨二度访华

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨是在飞往重庆途中，在专机上获悉伊朗对以色列发动大规模空袭的消息的。抵达重庆后，肖尔茨在第一时间对德黑兰当局提出强烈谴责，并重申了德国对以色列的坚定支持。

伊朗袭击行动将在多大程度上改变肖尔茨的访华行程，目前尚不得而知。但周日，肖尔茨已经取消了原定的乘船游览长江以及重庆市内观光项目，他将通过视频参加七国集团就中东局势举行的紧急磋商，与会各国将就如何对伊朗袭击行动做出回应展开讨论。

周一，肖尔茨一行将从重庆飞抵上海，参加一系列同德中经济合作相关的项目。陪同肖尔茨一道到访的，包括多名德国大企业高管，其中包括西门子、奔驰、拜耳以及宝马等。上述企业均在中国有大量投资，但对此间不公平的竞争环境也颇有怨言。

打造公平的营商环境，将是肖尔茨周二在北京政治会谈中的重要议题之一。届时，肖尔茨将同中国党和国家领导人习近平以及政府总理李强举行会谈。

除此之外，肖尔茨可能还将谈及中国产能过剩的问题。欧盟对中国提出批评称，中国廉价的电动车及太阳能电池板正在大量涌入欧盟市场。

德广联发自北京的报道称，肖尔茨届时可能还会敦促中国领导人，利用中国对俄罗斯的影响力，敦促克里姆林宫停止在乌克兰的战争行为。人权组织则呼吁肖尔茨在华期间，以明确措辞提出中国践踏人权的行为。

肖尔茨专机抵达重庆前夕，中国官方的新华社发文称，期望德国总理此次访华行程能够为中德关系带来一次新的飞跃，"在全球化的时代，中德两国应利用其密切的经济关系，开展互惠合作"。

（综合报道）

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