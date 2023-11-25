两大AI流派角力：如何对待人工智能的发展？

（德国之声中文网）就在奥尔特曼（Sam Altman）被ChatGPT母公司OpenAI解雇前不久，内部人士称，该公司董事会收到了关于人工智能领域重大发现的警告。两位熟悉此事的人士11月22日告诉路透社，该公司开发人员在信中表示，此一发展将可能对人类构成威胁。

对「Q*」的恐惧

这封此前未公开的信是生成式人工智能代表人物奥尔特曼遭到解雇前的一個关键。内部人士说，这封信是导致阿尔特曼之前被解雇的一长串不当行为其中一项。

原首席技术官、前临时CEO穆拉蒂（Mira Murati）曾在周三向员工提及名为「Q*」的项目，并表示在上周末的奥尔特曼解雇事件发生前已向董事会发出了一封信件。

OpenAI在「Q*」项目上取得了进展，一些员工认为这代表着这家初创公司在寻求「通用人工智能」（AGI，又称超级智能）方面取得了突破。 OpenAI将「通用人工智能」定义为比人类更智能的人工智能系统。

迄今为止，生成式人工智能为人类的工作提供了支持，例如总结冗长的文本。然而，一些专家警告道，这些程序可能会发展成为「通用人工智能」，在人类不干预的情况下承担越来越复杂的任务。他们担心，这些软件可能会控制国防系统、传播政治宣传甚至生产武器。

奥尔特曼上周于亚太经合组织峰会上曾暗示，他认为「通用人工智能」指日可待。他当时提到：「在OpenAI的历史上，我曾四次有幸亲临现场。最近一次是在过去的几周里，我们揭开了无知的面纱，推动了发现的极限，这是我一生的职业荣誉。」一天之后，监事会解除了奥尔特曼的职务。

两派观点的冲突

围绕奥尔特曼被解职和重新回到OpenAI的混乱局面，是人工智能两大思想流派角力的结果。一派是像奥尔特曼这样的人，他们希望推动人工智能发展，并向大众公开新版本。只有如此，这项技术才能得到适当的测试和完善。

另一派人则主张在这些程序公开之前，先在实验室进行彻底测试，特别是那些可以根据几个关键字创建文本、图像或视频的生成式人工智能。

仿真机器人会取代我们吗？ “爱因斯坦教授” 总部位于香港的汉森机器人公司开发了类似人类的机器人，其中一个机器人被命名为 “爱因斯坦教授”。其目的是让新一代能够了解爱因斯坦的知识和幽默。

仿真机器人会取代我们吗？ 机器人的爱与同情心 为了使机器人尽可能地像人一样，汉森公司在制造过程中使用了一种名为Frubber的纳米技术皮肤，能够以假乱真地呈现人类的面部表情。在未来，该公司还希望赋予其机器人其他人类的能力，比如爱和同情心。

仿真机器人会取代我们吗？ “索菲亚”：公民和大使 汉森公司自2007年以来一直在制造仿真机器人。2017年，一个名为“索菲亚”的机器人首次进军人类身份：她是第一个也是迄今为止唯一一个拥有人类公民身份的机器人。在她的问世之后，沙特阿拉伯让这个机器人成为该国公民。“索菲亚”还作为 “创新大使”为联合国工作。

仿真机器人会取代我们吗？ 万能机器人 “博姆尼”（Beomni）是一个万能的机器人。根据其美国制造商超想（Beyond Imagination）的说法，它可以被用于多种用途：能开瓶，也能注射，因此可用于美食和医疗领域。而且，它甚至被认为可以前往太空，帮助建造太空建筑。

仿真机器人会取代我们吗？ 艺术家机器人 仿真机器人不仅执行事务性的任务，它们甚至可以做艺术工作。“Ai-Da”机器人就是如此。来自工艺公司（Engineered Arts）的这款机器人是一个拥有人类面孔和机器人手臂的人工智能艺术家，开发于2019年，是世界上第一个配备艺术系统的机器人。在算法的帮助下，它可以制作素描、油画和雕塑。

仿真机器人会取代我们吗？ 机器人专家的“孪生兄弟” 当日本机器人专家石黑浩站在他制造的机器人“Geminoid”旁边时，出现一个奇特的画面：这个机器人看起来像他的孪生兄弟。石黑被认为是日本机器人研究领域的大明星，他还为日本的数字转型大臣河野太郎制造了一个克隆机器人。石黑的“孪生兄弟”机器人正在美国进行巡回演讲——没有石黑的陪伴。

仿真机器人会取代我们吗？ 和人类同事一起工作 德国也在开发仿真机器人： 2022年秋天，“Lena”完成了在办公室的试运行。来自时光跃进实验室（Leap in Time Lab）的这位配备人工智能的机器人女士与人类同事一起工作了八个星期。在测试阶段结束时，“Lena”已经将她的词汇量扩大到能够进行演讲的程度。

仿真机器人会取代我们吗？ 人工智能教父发出警告 随着人工智能的发展，其道德层面讨论也越来越多。被称为“人工智能教父”辛顿(Geoffrey Hinton)担心人工智能失控，并警告说“人类面临严重风险”。他说，许多人可能很快就难辨真假了。最近，辛顿从谷歌辞职。



人工智能公司ConjectureAI 的负责人、谨慎态度的倡导者莱希（Connor Leahy）问道：「这是否只是类似社交媒体或加密货币的另一种产品？还是说，这是一种有能力超越人类并变得无法控制的技术？」

对超级智能的担忧

曾投票罢免奥尔特曼、随后又连署希望奥尔特曼复职的董事会成员--OpenAI首席科学家苏茨克弗（Ilya Sutskever）担心人工智能变得无法控制，他对奥尔特曼将人工智能整合到尽可能多的应用中的策略持批评态度。

苏茨克弗在今年夏天的一篇博客文章中写道：「我们没有办法管理或控制潜在的超级智能。人类将无法可靠地监控比我们聪明得多的人工智能系统。」

显然，苏茨克弗对几周前第一届OpenAI开发者大会上展示的一些新产品尤其忧心。不过，他并不乐见奥特曼所受到的对待，并且在周一表示：「我对参与董事会的行动感到遗憾。」

奥尔特曼被认为是人工智能行业的代言人，他遭解雇引发了员工的公开反抗。本周初，几乎所有将近700名 OpenAI员工都威胁道，若不让奥尔特曼复职，他们就会辞职，同时还要求董事会所有成员辞职。短短几日后传来消息，奥尔特曼将回到这家ChatGPT母公司，重掌CEO大权，董事会也进行了人事洗牌。

（路透社）

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