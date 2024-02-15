 两场战争与多个冲突：慕尼黑安全会议即将开幕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.02.2024
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时政风云

两场战争与多个冲突：慕尼黑安全会议即将开幕

德国总理肖尔茨、美国副总统哈里斯、国务卿布林肯、中国外长王毅等100多位各国政府高级别代表将云集慕尼黑，参加为期三天的会议。乌克兰战争、加沙战争以及多个冲突地区都列在会议日程之上。

Münchner Sicherheitskonferenz

慕尼黑安全会议将于16-18日举行

（德国之声中文网）从周五到周日，约50位国家与政府领导人以及百余位部长将出席慕尼黑安全会议。其中除德国总理肖尔茨、美国副总统哈里斯、国务卿布林肯之外，还有以色列总统赫尔佐克、中国外长王毅。俄罗斯和伊朗政府代表未受邀请。乌克兰总统泽连斯基周五与肖尔茨在柏林会晤后，周六也将在慕尼黑安全会议发言。

过去的这一年里，乌克兰战争仍未结束，而中东爆发一场新的战争。这一切都是将是本周末慕尼黑安全会议的主题。会议主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）表示，尽管以巴双方代表不大可能同台讨论，但在聚光灯之外，仍可进行私下的会谈。除两场战争之外，索马里、苏丹和海地的冲突也列入会议日程。

除德国总理肖尔茨外，外长贝尔博克、国防部长彼斯托里乌斯也将与会。联合国秘书长古特雷斯以及北约、欧盟领导人也将出席。

美国副总统哈里斯周五将在会议发表演说，强调"美国履行全球领导者角色的重要性"。分析认为，哈里斯和布林肯旨在向欧洲盟国确保，美国将会继续捍卫其安全。哈里斯也将与肖尔茨会晤。

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对乌克兰总统泽连斯基而言，此次会议则是说服盟友克服战争疲劳的机会。泽连斯基还将在会议上与哈里斯会晤。白宫公布的副总统德国行程上宣布了这一消息。

中国外交部周四宣布，外长王毅将与会，并将"就构建人类命运共同体、倡导平等有序的世界多极化阐释中方主张"。

（德新社、法新社、路透社）

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